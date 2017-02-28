Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş





Barcelona’da düzenlenen MWC 2017 kapsamında bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Aselsan, Netaş ve Argela iş birliği ile geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rakamlarını paylaştı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’nin 250’şer adet olmak üzere toplamda 750 adet sipariş verdiği belirtiliyor. Operatörlerin deneme amaçlı verdiği bu siparişlerin ilerleyen dönemde binlerle ifade edilen rakamlarda gerçekleşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Yerli baz istasyonlarında kullanım oranı arttıkça yaratılacak istihdam da artacak ve ülkeye katma değer yaratılacağından aslında bu işin gelecekteki etkisi epey önemli.

Bilindiği üzere 4.5G ihale şartnamesinde ilk yıl için %30, ikinci yıl için %40, üçüncü ve sonraki dönemler için %45 minimum yerlilik şartı bulunuyordu. Gerekli çalışmalarda süreç uzadığı ve ürün bulunamadığı için henüz operatörlerin bu şartları taşıması olanaklı olamamıştı. ULAK projesi operatörlere böylesi bir sorumluluk da yüklüyor. Testler başarılı olursa bu rakamların binlerle ifade edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

* Görsel temsilidir.