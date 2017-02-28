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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK için çalışmalar neticelendi ve operatörlerden gelen ilk sipariş rakamları netlik kazanmaya başladı. Siparişler 750 adete ulaşmış durumda.
2 yıl
4,5b
1
24
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli baz istasyonu ULAK için 750 adetlik sipariş

Barcelona’da düzenlenen MWC 2017 kapsamında bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Aselsan, Netaş ve Argela iş birliği ile geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rakamlarını paylaştı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye’nin 250’şer adet olmak üzere toplamda 750 adet sipariş verdiği belirtiliyor. Operatörlerin deneme amaçlı verdiği bu siparişlerin ilerleyen dönemde binlerle ifade edilen rakamlarda gerçekleşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Yerli baz istasyonlarında kullanım oranı arttıkça yaratılacak istihdam da artacak ve ülkeye katma değer yaratılacağından aslında bu işin gelecekteki etkisi epey önemli.

Bilindiği üzere 4.5G ihale şartnamesinde ilk yıl için %30, ikinci yıl için %40, üçüncü ve sonraki dönemler için %45 minimum yerlilik şartı bulunuyordu. Gerekli çalışmalarda süreç uzadığı ve ürün bulunamadığı için henüz operatörlerin bu şartları taşıması olanaklı olamamıştı. ULAK projesi operatörlere böylesi bir sorumluluk da yüklüyor. Testler başarılı olursa bu rakamların binlerle ifade edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

* Görsel temsilidir. 

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java 2 yıl en beğenilen QuicklyMove
Orijinalden alıntı: QuicklyMove
Her sene seçim olsun lütfen

Ya bi gidin... Bunun ihalesi yapılalı 1 yıl oldu ne seçimi...
Bu solcuların kafa her seçim öncesi böyle; yok bunlar reklamdı, yapılan iyi hiçbir şey yoktu, ülke açlıktan kırılıyordu, X partiye oy verenler KOYUNdu vs vs...
Sonra seçim yapılınca koyun dedikleri, isteklerini mecazen yerine getirince bir sonraki seçime kadar rahatlıyorlar... Bu sefer de böyle olursa daha bir rahatlarlar artık...
Orijinalden alıntı: QuicklyMoveHer sene seçim olsun lütfenYa bi gidin... Bunun ihalesi yapılalı 1 yıl oldu ne seçimi...Bu solcuların ...
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4 Yanıt Yanıtla +59
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QuicklyMove 2 yıl
Her sene seçim olsun lütfen
1 Yanıt Yanıtla +46
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SDLGranada 2 yıl
İyi bir gelişme,ülkemiz de bir şeyler yapabildiği için mutluyum.Aslında Aselsan ı Ericsson un,Nokia ve Huawei nin rakibi yapmalıyız devlet olarak destek vererek.
İyi bir gelişme,ülkemiz de bir şeyler yapabildiği için mutluyum.Aslında Aselsan ı Ericsson un,Nokia ve Huawei nin rakibi yapmalıyız devlet olarak destek verere...
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemiz için hayırlı olsun ,güzel haber...
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Tugrul_512bit 2 yıl
asbestten kanser olduğumuz yetmedi, biraz da elektromagnetik dalga alalım
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DH Misafiri 2 yıl
ASELSAN in parça aldığı Netaş i zte satın aldı, asıl önemli komponentleri de zaten Netaş temin ediyor, eee Netaş = Zte ZTE kim? Çinli en büyük GSM şirketlerinden, eee buna yerli milli vs diyen utanır ya utanır. Uyumayan gençler internet ayağınızın altında araştırirsaniz gerçekleri görebilirsiniz.
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9600_G_T 2 yıl
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spacenet 2 yıl
Kopya bile olsa böyle şeyleri kendimiz yapmalıyız. Çin de kopyalaya kopyalaya tersine mühendislikle öğrendi.
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deniz.gokcen1 2 yıl
Ben 27 yaşında bir Elektronik Mühendisi olarak güvenilir yabancı bir siteden bir Jummer devresi şeması bulmuştum zamanında ama bazı devre elemanları TR'de olmadığı için yurt dışında tatildeyken onları da edindim ve dönünce boş zamanlarımda yavaş yavaş toparladım, PCB çizimi de tamamen bana aitti. Jummer 1800-2100MHz GSM bandında ayarlanıyor ve çıkışı güçlendirilirse 1KM'ye kadar alandaki tüm GSM frekanslarını tekrarlayarak onları bastırıyor ve bloke ediyordu. İstesem ben bunu biraz araştırmayla yüksek kazançlı bir anten kullanarak 5KM'ye varan alanlarda her türlü GSM ve Radyo sinyallerini bozabilirdim ama hukuksal açıdan yasak olduğu için çıkışını 100 ila 500 metre arasında sınırladım ve o şekilde bir süre bağıra bağıra telefonda konuşan komşularımı görgü ve medeniyet kuralları çerçevesinde terbiye etmek amacıyla kullanmıştım.
Şimdi ben bir mühendis olarak çok pahalı bir cihaz olan Jummer'ı kendim hobi olarak kurup çalıştırabiliyorsam bırakın da ASELSAN baz istasyonu falan yapsın artık bir zahmet... ASELSAN'ın "bakın biz bunu yaptık ehehe" deyip reklam yapması bile ayıp be!
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl deniz.gokcen1
deniz.gokcen1

Ben 27 yaşında bir Elektronik Mühendisi olarak güvenilir yabancı bir siteden bir Jummer devresi şeması bulmuştum zamanında ama bazı devre elemanları TR'de olmadığı için yurt dışında tatildeyken onları da edindim ve dönünce boş zamanlarımda yavaş yavaş toparladım, PCB çizimi de tamamen bana aitti. Jummer 1800-2100MHz GSM bandında ayarlanıyor ve çıkışı güçlendirilirse 1KM'ye kadar alandaki tüm GSM frekanslarını tekrarlayarak onları bastırıyor ve bloke ediyordu. İstesem ben bunu biraz araştırmayla yüksek kazançlı bir anten kullanarak 5KM'ye varan alanlarda her türlü GSM ve Radyo sinyallerini bozabilirdim ama hukuksal açıdan yasak olduğu için çıkışını 100 ila 500 metre arasında sınırladım ve o şekilde bir süre bağıra bağıra telefonda konuşan komşularımı görgü ve medeniyet kuralları çerçevesinde terbiye etmek amacıyla kullanmıştım.

Şimdi ben bir mühendis olarak çok pahalı bir cihaz olan Jummer'ı kendim hobi olarak kurup çalıştırabiliyorsam bırakın da ASELSAN baz istasyonu falan yapsın artık bir zahmet... ASELSAN'ın "bakın biz bunu yaptık ehehe" deyip reklam yapması bile ayıp be!

Şimdi sen bir mühendis olarak öncelikle Jummer değil, j --> A <-- mmer olduğunu öğren bu kelimenin.

Diğer bir husus;

Şimdi sen bir mühendis olarak, yurtdışından elektronik komponentler getirtebilirsin. Kapına, ayağının altına kadar kargo ile getiriyorlar.
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mert1907 2 yıl
Adamin solcu oldugunu ne biliyorsun seceresi mi var elinde?
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NoobEater 2 yıl
tamda "bir haftadır yerli ve milli haberlerini duymamamız" şeklinde başlık açacaktım ki arkadaşın haberi can suyu oldu.
günlük dozajımı alamayınca krizlere girer gibi oluyorum.
kafalar pırıl pırıl şu an. allah razı olsun.
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tropik17 2 yıl
Netaş'ı zte almamış mıydı? Çok karışık işler bunlar.
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bilgehankalkan 2 yıl
Yerli baz istasyonu kullanma zorunluluğundan dolayı verilen siparişler. Zorunlu olmasa bu ürünü alırlar mıydı, önemli olan o.
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