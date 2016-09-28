Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı





Yerli insansız hava aracı Bayraktar, mühimmat yüklü olarak Suriye sınırında ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapmıştı. Gerek gözetleme gerekse güdümlü füze yüklü olarak gerçekleştirilen operasyonlarda başarılı işlere imza atan Bayraktar’ın yanına bir isim daha eklendi.

Bugüne kadar adı çok duyulmamış olsa Puma, üretimi ülkemizde gerçekleştirilen bir insansız hava aracı ve ALTOY Savunma Sanayii ve Havacılık imzasını taşıyor. Adını Anadolu coğrafyasında da sıklıkla görülen Toy kuşundan almış bir şirket. Toy kuşu dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri. 18kg ağırlığa ve 260cm kanat açıklığına erişebiliyor.

Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi, elektrikli kara taşıtları ve insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış AeroVironment ortaklığında kurulmuş. Şirketin %49’u Amerikalı, %51’i ise Türk. Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’in yoğunlaştığı El Bab’a doğru devam etmekte olan ilerleyişte Puma’lar da istihbarat sağladı. Hem Bayraktar hem de Puma kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirmiş.

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Puma’nın Özellikleri Neler?

Puma aslında ARGE çalışmaları yerli olanaklarla yapılmış bir araç değil. AeroVironment tarafından geliştirilen RQ-20 Puma modelinden türetilmiş bir model. Otonom uçuş özelliklerine sahip Puma, GPS destekli olarak görev yapıyor. Yakıt hücreli araç, yedek güç adaptörü ve faydalı yük ile üç buçuk saatin üzerinde havada kalabiliyor.

Mini İHA sınıfında olan Puma, sadece 6.1kg ağırlığında. Uzunluğu 1.4m, kanat açıklığı ise 8.8m. Saatte 37-83km arasında hızla uçabilen aracın operasyon menzili ise 15km. Manuel kontrol özelliklerinin yanı sıra otonom geri dönüş işlevi de bulunan araç, karaya ve denize iniş yapabiliyor. Puma’nın gövdesi suya dayanıklı bir yapıda geliştirilmiş. Araç ikincil GPS’i ile daha hassas konumlama özellikleri de sunabiliyor.