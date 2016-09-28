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Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı

Suriye’deki sınır ötesi operasyonda görev yapan Bayraktar’ın yanına insansız hava aracı Puma da dahil oldu. Yerli üretim Puma’nın ilgi çekici özellikleri ve diğer önemli bilgiler yazımızda:
2 yıl
7,9b
1
19
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı

Yerli insansız hava aracı Bayraktar, mühimmat yüklü olarak Suriye sınırında ve Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapmıştı. Gerek gözetleme gerekse güdümlü füze yüklü olarak gerçekleştirilen operasyonlarda başarılı işlere imza atan Bayraktar’ın yanına bir isim daha eklendi.

Bugüne kadar adı çok duyulmamış olsa Puma, üretimi ülkemizde gerçekleştirilen bir insansız hava aracı ve ALTOY Savunma Sanayii ve Havacılık imzasını taşıyor. Adını Anadolu coğrafyasında da sıklıkla görülen Toy kuşundan almış bir şirket. Toy kuşu dünyanın en büyük uçan kuşlarından biri. 18kg ağırlığa ve 260cm kanat açıklığına  erişebiliyor.

Altoy Savunma Sanayii ve Havacılık şirketi, elektrikli kara taşıtları ve insansız hava araçları konusunda uzmanlaşmış AeroVironment ortaklığında kurulmuş. Şirketin %49’u Amerikalı, %51’i ise Türk. Fırat Kalkanı Harekatı’nda DAEŞ’in yoğunlaştığı El Bab’a doğru devam etmekte olan ilerleyişte Puma’lar da istihbarat sağladı. Hem Bayraktar hem de Puma kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirmiş.

Yerli insansız hava aracı Puma görev yapmaya başladı
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Puma’nın Özellikleri Neler?

Puma aslında ARGE çalışmaları yerli olanaklarla yapılmış bir araç değil. AeroVironment tarafından geliştirilen RQ-20 Puma modelinden türetilmiş bir model. Otonom uçuş özelliklerine sahip Puma, GPS destekli olarak görev yapıyor. Yakıt hücreli araç, yedek güç adaptörü ve faydalı yük ile üç buçuk saatin üzerinde havada kalabiliyor.

Mini İHA sınıfında olan Puma, sadece 6.1kg ağırlığında. Uzunluğu 1.4m, kanat açıklığı ise 8.8m. Saatte 37-83km arasında hızla uçabilen aracın operasyon menzili ise 15km. Manuel kontrol özelliklerinin yanı sıra otonom geri dönüş işlevi de bulunan araç, karaya ve denize iniş yapabiliyor. Puma’nın gövdesi suya dayanıklı bir yapıda geliştirilmiş. Araç ikincil GPS’i ile daha hassas konumlama özellikleri de sunabiliyor.


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Yalan Söylemeyen Adam 2 yıl en beğenilen
"Puma aslında ARGE çalışmaları yerli olanaklarla yapılmış bir araç değil. AeroVironment tarafından geliştirilen RQ-20 Puma modelinden türetilmiş bir model."
Neresi yerli peki ?
"Puma aslında ARGE çalışmaları yerli olanaklarla yapılmış bir araç değil. AeroVironment tarafından geliştirilen RQ-20 Puma modelinden türetilmiş bir model."
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1 Yanıt Yanıtla +43
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sonofmana 2 yıl
Aha geldi iztemeyizcikler .
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fatihcanery 2 yıl
her boku islama bağlamayın artık baydınız,siz nesiniz peki ne haltsınız .ülkenize ne katkınız var,hadi dini silelim birlikte ne olacak çağ mı atlayacağız.hepimiz tembeliz bitti!
her boku islama bağlamayın artık baydınız,siz nesiniz peki ne haltsınız .ülkenize ne katkınız var,hadi dini silelim birlikte ne olacak çağ mı atlayacağız.hepimi...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 2 yıl
AR-GE yapip parcalari ithal etmek zorunda olan IHA ureticileri var. Bizde parcalari uretecek teknoloji yok diye ithal ediyoruz diyorlar, haklilar. Peki bizde parca uretilmiyorsa ve bu modelin AR-GE'si de ithalse montaji mi yerli oluyor sadece? Iki tane vida sikinca yerli uretim mi yapmis oluyoruz? Herseyi siyasete baglayanlar icin de not duseyim, ureten ozel sektor. Siyasetle ilgisi yok konunun, sadece ticari acidan bir aldatmaca oldugunu dusundugum icin yazdim.
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DH Misafiri 2 yıl
Ebay'den parça toplamayla bu iş olmaz.
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Bozyayla2015 2 yıl
iha yapmak kolay artık hatta yapma satın al daha ucuza geliyor
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baaydin 2 yıl
Bu IHA lar TSK nın envanterinde değil arkadaşlar. Bunlar özel şirketlerin ve ücreti karşılığında TSK kullanıyor bu cihazları. Yani kısaca bizim ordumuzun bile olmayan IHA ları operasyon başına ücret ödeyerek kiralık olarak kullanıyoruz. Kaldı ki Türk Malı olup olmadığı bile tartışılır.
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kadirirdem 2 yıl
fiyatı düşerse son kullanıcı içinde iyi olur...
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premiumbeyin 2 yıl
İHA larda yerli yazılım varmı? Yoksa bunlarda predator, reaper, heron gibi onların kullandığı ithal yazılım mı var?
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fatihcanery 2 yıl
her boku islama bağlamayın artık baydınız,siz nesiniz peki ne haltsınız .ülkenize ne katkınız var,hadi dini silelim birlikte ne olacak çağ mı atlayacağız.hepimiz tembeliz bitti!
1 Yanıt Yanıtla +15
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WapTRyphoon 2 yıl
onlarda teknoloji

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bizde teknoloji

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idombayci 2 yıl
Bunların tartışması yapılırken yeni yapılanlara bakın: ilgincbirbilgi.com/...
G.I.Joe (ci ay co)da dron sinekler vardı bir sahnede. Yakında savşlarda çıkarlar ortaya.
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20likcivi 2 yıl
bunlar pahalı. daha iyi özellikli olanı çinde 3 te 1 fiyatına satılıyor.
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Bukalemun 2 yıl
ABD , daeş/işid ve PYD 'ye silah veriyor sorun yok ama drone ile bomba atılınca haber :)) Bu arada hiç israil 'in sesinin çıktığını gördünüz mü? Bugün yine güzel bir ölüm haberi ile uyandık ! S&P gebermiş :)))
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iha, insansız hava aracı ve
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