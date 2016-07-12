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Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor

Yerli üretim insansız hava araçlarının Bozok füzeleri ile uçuşa başlaması için hazırlıklar tamamlanıyor. İşte Bozok füzesine dair detaylar, Bozok yüklü İHA’ların göreve geçiş zamanı:
2 yıl
9,4b
1
35
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen insansız hava aracı ANKA, farklı görevlerde silahlı kuvvetlere hizmet etmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir görev daha üstlenecek olan ANKA’lar için şu sıralar testler BOZOK füzeleri ile yapılıyor.

Gece ve gündüz hava şartlarında keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit etme, tanımlama, teşhis etme, gerçek zamanlı görüntü aktarma gibi görevlerde kullanılabilen ANKA’lar, 200kg faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip ve hız, rüzgar, yük durumuna göre değişmek üzere 24 saat havada kalabiliyor. Şimdi yeni görev ise BOZOK füzeleri yüklü olarak uçuş ve gerektiği anda vuruş gücüne katkı sağlamak.

Bozok Füzesi

TÜBİTAK tarafından insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırma amacıyla geliştirilen BOZOK füzesi, ataletsel güdümle hedefe yönelen bir teknolojiye sahip. İçerisinde entegre olarak yer alan jiroskop, hassas mekanik ivme ölçerler, konumlama teknolojileri sayesinde hedefe ulaşırken hesaplamalarını kendisi yapabilmekte. Hedefe yaklaştıktan sonraki son aşamada ise yarı aktif lazer başlık ile yüksek hassasiyetle güdümleme yapabiliyor.

Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor
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Toplam ağırlığı sadece 16 kilogram olan Bozok’un boyu 790 milimetre, çapı ise 120 milimetre. İnsansız hava aracından ayrıldıktan sonra ise 16 kilometrelik menzil içerisinde hedefleri vurabilen Bozok, 5kg’lık harp başlığı taşıyor.

Rüzgar tüneli ve uçuş testleri devam eden Bozok füzesi yüklenmiş ANKA’ların son aşama testleri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da gerçekleştiriliyor. İnsansız hava araçları Bozok füzeli olarak yıl sonundan önce aktif göreve başlamış olacak.


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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Şu hükumete zaman zaman kızsam da iyi işleri yok değil. Savunma sanayisini şaha kaldırdılar resmen.



Bu arada bilgili arkadaşlara bir sorum olacaktı birazdan gelirler; kobra ve özellikle kirpilerde neden bu kadar can kaybı verdik?
Şu hükumete zaman zaman kızsam da iyi işleri yok değil. Savunma sanayisini şaha kaldırdılar resmen.Bu arada bilgili arkadaşlara b...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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muratai 2 yıl RawShed
RawShed
Her ne kadar seve seve oy vermesemde savunma sanayisini ayağa kaldırdılar en azından diger ulkerin kapısında dilenmiyoruz silah yuzunden

Silah dilenmek mi? Parayi veren silahi alir. Asil saman ithal eder hale geldik saman! Yerli silahimiz var ama samanimiz bile yok!
RawShedHer ne kadar seve seve oy vermesemde savunma sanayisini ayağa kaldırdılar en azından diger ulkerin kapısında dilenmiyoruz silah yuzunde...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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olağan_şüpheli 2 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

Şu hükumete zaman zaman kızsam da iyi işleri yok değil. Savunma sanayisini şaha kaldırdılar resmen.



Bu arada bilgili arkadaşlara bir sorum olacaktı birazdan gelirler; kobra ve özellikle kirpilerde neden bu kadar can kaybı verdik?


Araçların amacı bellidir ,standartları bellidir. ne kobranın ne kirpinin standartlardan geri kaldığını sanmıyorum.ama kobra hafif zırhlı araç. kirpi 30 tonluk zırhlı bir araç. dayanımlarının bir sınırı var. adamlar yolun altında yüzlerce kg lık patlayıcı döşüyor. Araçlar dayansa bile havaya doğru fırlayınca iiçindeki askerlerin ölmesi normal bir durum. düşünsene 30 tonluk bir çelik yığının içindesin ,onuda 10-20 metra havaya atıyorlar. Ölme ihtimalin kaçınılmaz. Heleki kobra gibi hafif bir aracın içindeyse seni fırlatacağı yükseklik çok daha fazla. zırh aracn parçalanmasını önlese bile çok fazla savrulacağından dolayı içinde ölürsün.

asıl olay bu teröristler maynı döşemeden yakalamak veya mayını döşedikten sonra farketmek.

bir ara yürüyen kaleler diye bunların alınmsı gündemdeydi. ama sonra noldu bilmiyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


daha ağır ve daha zırhlı ,robot kolu falanda var. ama dediğim gibi ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta pkk için hedef bulmak kolay. kirpi geçerken değil de konbra geçerken patlatır. baktı askeri araçar patlamıyor gider polis araçlarını patlatır baktı doğuda etkin olamıyor gelir büyük şehirde sivillerin ortasında bomba patlatır. Saldırmak kolay ,savunmak ise zordur. en önemli silah ise istihbarattır.
SgtLittleNoobŞu hükumete zaman zaman kızsam da iyi işleri yok değil. Savunma sanayisini şaha kaldırdılar resmen....
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BekirHan 2 yıl
6s

BekirHan Bu projelerin tamamı 90ların ortaları ve sonlarına doğru ortaya çıkmış, planlanmış projeler. Bu dönemde gerçekleştirilmiş olsalarda, fikir önceki dönemde askeri personeldir. Belirli yaş altı arkadaşların bilmeyeceği aşikar...
Cumhurbaşkanımızın iteklemesiyle baskılarıyla geliştirildi hız katıldı bu projelere siz konuşun hala, bu hükümet savunma sanayinin önünü açtı şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir hızla gelişen askeri gücümüz var kininizden bir helal olsun bile diyemiyorsunuz 90lar 80ler evet 1920de uçak fabrikamızda var bunlarla gelin siz.


Sen niye saldırdın ki şimdi bana ergen kardeşim? Helal olsun diyoruz tabiiki. Sonuçta bunlar ülke yararına dikilen fidanlardı, sulandı büyüdü. Kin bende değil sen ve senin gibilerde. Son 15 yıla bir bak. Kinin nerde, nerden, kimden kaynaklandığını kolayca görebilirsin, eğer gönül gözün açık ise! Hayatında başka bir siyasi iktidar görmemiş yaştakilerin yada Almanya' da büyümüş ülkeden bi haber büyümüş güruhunoradan buradan edindiği basmakalıp konuşmalarından, tek düze eleştirilerinden gına geldi. Neyi derinlemesine biliyorsun ki sen yav?
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BekirHan 2 yıl
İleride farklı uzunluklardaki varyasyonları geliştirilecek deniyordu. 5kg' lık tahrip danesi biraz az görünüyor. Roketsan katı yakıtlı sistemlerini giderek geliştiriyor. Bu konudaki çalışmalar %100 desteklenmeli Roket ve füze sistemleri ülke savunmasında en az tank kadar önemli. Eğer ciddi anlamda uzay çalışmaları yapılacaksa o konu içinde bilgi birikim oluşturacak çalışmalar bunlar.
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M1A3 2 yıl
tolgatelli
ArgımakAttar
tolgatelli
ArgımakAttar Birde bizim ülkede en son yapılacak şey en başta yapılıyor.İlk önce şu eğitim sistemine el atılsa diyorum şöyle finlandiyada ki gibi bir sistemimiz olsa okuyan gençlerin %70 i ülkeyi ileri götürecek projeler yapsa bilim adamları çıkartsak.Şimdi ki eğitimsizlik sistemiyle neyi ne kadar yapabilirsin çok parlak öğrenciler az çıkıyor onlarda yurtdışına kaçıyor.Mesela en son nobel ödülü alan Aziz Sancar niye yurtdışında okumuş dikkat edin kariyer yapmış herkes yurtdışında okuyor niye bir tane Türkiyede okuyan yok ? Bizim çocuklarımız aptal değil ama bu sistemle yeteneği olan çocuklarda içinde ki yeteneği açığa çıkaramıyor.Nice yetenekli insanlar var ama bir sistem insanları tekdüzeleştirmeye,ezbere,kalıba dayalı yetiştirirse o ülkeden bir cacık olmaz. Önce eğitimi hallet sonra gerisi kendiliğinden gelir bir bakmışın o tankın motorunu da,silah sistemini de,zırhını da senin çocukların yapmış.Sonra çık o meydana o zaman yap goygoyunu biz değiştirdik de bende kalkıp ayakta alkışlayayım.Nükleer santral yapacaz diyorlar onun içinde çalışacak yetişmiş elemanın ve bilim adamın yok bu nasıl bir ironidir gidecekler yurtdışında eğitim görüp gelecekler ama yine başta yabancı olacak onlar işletecek.Yahu bu eğitimi kendi ülkende yapsana nereye kadar böyle eğitim transferiyle gidecek ? Biz bu şekilde nasıl tam bağımsız bir ülke olacağız ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
istatistik hocamız şunu demişti ; en güzel yalanlar sayılarla ve istatistiklerle yapılır, bu tabloda; Fransa Danimarka İspanya İtalya Amerika hatta Norveç bile OECD ortalamasının altında, hatta Amerikada matematik o grup için hiç yok hepsi mal sanırım:) hatta alta yazmışlar Usa ile ilgili data yok diye:) en çok İspanyaya şaşırdım , Türkiyenin okuma puanı İspanyadan daha iyiymiş:)
Orda eğitim sisteminin verimliliğinden bahsediyor amerikalıların salak olduğundan değil.Sınav puanlarına bakılarak hazırlanmış sonuca bakarsak Türkiyenin eğitimin geri olduğu apaçık bir gerçek.
Türkiyede eğitim sistemi çok geri bu açık zaten ama bu tablo kesinlikle buna kanıt değil,bir matematikçi olarak uyarıyorum, ordaki sayılar boş ve ölçü değil. zaten eğitimde veya öğretimde başarıyı sayılarla ölçen Türkiye gibi ülkeler.1923 yılından beri ilerlemeyen tek sistemimiz eğitim sistemi.dünyada bir ülkeyi durdurmak istiyorsan ne yargıçlarıyla ne ordusuyla ne medyasıyla ne siyasetçisiyle uğraş. eğitim sistemine dokun yeter. o okullardan çıkan çocuklar yargıç siyasetçi asker mühendis gazeteci oluyor:)Mesela Alman eğitim sistemi hitlerden beri sanırım 1 kez değişti.Almanyada bir otobüs durağa 13:02 de gelecekse yaz kış kar yağmur demez tam o dakikada o durağa gelir.Amerika sağlık sistemi olarak bile bizden kötü, bir hamile kadın istediği kadar sigortalı olsun doğum için 4-8bin dolar para biriktirmek zorundadır.(ama orda ilk yardım çok ileridir. ambulanstakiler en az bir doktor kadar bilgilidir ve ilk yardımda hayat kurtarma oranı çok yüksektir)ama eroinman serseri de olsa okullarından çıkan orta veya iyi öğrencilere imkan sunar, ilerlemesi için önünü açar, bir öğrenci istiyorsa en iyi yerlere gelir. tabi diğer ülkelerden sömürdüğü petrol ve diğer para kaynaklarıyla bu imkanları sağlarlar. sütten çıkmış akkaşık değildirler.İngiltere ve Hollanda da sömürge ülke gelirleriyle zenginleşmiştir. bizde bu tür gelirler yok ama ihtiyaç da yok, şu an ki kaynaklar hayli hayli yeter. ama dediğim gibi eğitim yoksa insan da yok.aslında donanımhaberdeki herkes etrafında görüyor sorunları ve herkes biliyor ki bu sorunları çözmek o kadar kolay ki, bu sorunların bu basit sorunların çözümünü o bürokratlar görmüyor mu, görüyor, demek ki burda bir art niyet var. hatt art niyet değil düşmanca..

1923 den beridir düzelmediyse eğitim sistemi ozaman neden arapça alfabe kullanmıyoruz demekki düzelmiş ama sahip çıkamamışsız geliştirememişiz. adamlar en sonunda uyandı bunada el koydular okullara arapçayı soktular.bu sayede suriyelilerin turkçe öğrenmesine gerek kalmadı adamlar sonuçta VİP hizmet alıyorlar.
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BekirHan 2 yıl
Bu projelerin tamamı 90'ların ortaları ve sonlarına doğru ortaya çıkmış, planlanmış projeler. Bu dönemde gerçekleştirilmiş olsalarda, fikir önceki dönemde askeri personeldir. Belirli yaş altı arkadaşların bilmeyeceği aşikar...
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6s 2 yıl BekirHan
BekirHan

Bu projelerin tamamı 90'ların ortaları ve sonlarına doğru ortaya çıkmış, planlanmış projeler. Bu dönemde gerçekleştirilmiş olsalarda, fikir önceki dönemde askeri personeldir. Belirli yaş altı arkadaşların bilmeyeceği aşikar...

Cumhurbaşkanımızın iteklemesiyle baskılarıyla geliştirildi hız katıldı bu projelere siz konuşun hala, bu hükümet savunma sanayinin önünü açtı şimdi hiç olmadığı kadar büyük bir hızla gelişen askeri gücümüz var kininizden bir helal olsun bile diyemiyorsunuz 90lar 80ler evet 1920de uçak fabrikamızda var bunlarla gelin siz.
Yanıtla +3
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tolgatelli 2 yıl
ArgımakAttar
tolgatelli
ArgımakAttar Birde bizim ülkede en son yapılacak şey en başta yapılıyor.İlk önce şu eğitim sistemine el atılsa diyorum şöyle finlandiyada ki gibi bir sistemimiz olsa okuyan gençlerin %70 i ülkeyi ileri götürecek projeler yapsa bilim adamları çıkartsak.Şimdi ki eğitimsizlik sistemiyle neyi ne kadar yapabilirsin çok parlak öğrenciler az çıkıyor onlarda yurtdışına kaçıyor.Mesela en son nobel ödülü alan Aziz Sancar niye yurtdışında okumuş dikkat edin kariyer yapmış herkes yurtdışında okuyor niye bir tane Türkiyede okuyan yok ? Bizim çocuklarımız aptal değil ama bu sistemle yeteneği olan çocuklarda içinde ki yeteneği açığa çıkaramıyor.Nice yetenekli insanlar var ama bir sistem insanları tekdüzeleştirmeye,ezbere,kalıba dayalı yetiştirirse o ülkeden bir cacık olmaz. Önce eğitimi hallet sonra gerisi kendiliğinden gelir bir bakmışın o tankın motorunu da,silah sistemini de,zırhını da senin çocukların yapmış.Sonra çık o meydana o zaman yap goygoyunu biz değiştirdik de bende kalkıp ayakta alkışlayayım.Nükleer santral yapacaz diyorlar onun içinde çalışacak yetişmiş elemanın ve bilim adamın yok bu nasıl bir ironidir gidecekler yurtdışında eğitim görüp gelecekler ama yine başta yabancı olacak onlar işletecek.Yahu bu eğitimi kendi ülkende yapsana nereye kadar böyle eğitim transferiyle gidecek ? Biz bu şekilde nasıl tam bağımsız bir ülke olacağız ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
istatistik hocamız şunu demişti ; en güzel yalanlar sayılarla ve istatistiklerle yapılır, bu tabloda; Fransa Danimarka İspanya İtalya Amerika hatta Norveç bile OECD ortalamasının altında, hatta Amerikada matematik o grup için hiç yok hepsi mal sanırım:) hatta alta yazmışlar Usa ile ilgili data yok diye:) en çok İspanyaya şaşırdım , Türkiyenin okuma puanı İspanyadan daha iyiymiş:)
Orda eğitim sisteminin verimliliğinden bahsediyor amerikalıların salak olduğundan değil.Sınav puanlarına bakılarak hazırlanmış sonuca bakarsak Türkiyenin eğitimin geri olduğu apaçık bir gerçek.

Türkiye'de eğitim sistemi çok geri bu açık zaten ama bu tablo kesinlikle buna kanıt değil,
bir matematikçi olarak uyarıyorum, ordaki sayılar boş ve ölçü değil. zaten eğitimde veya öğretimde başarıyı sayılarla ölçen Türkiye gibi ülkeler.
1923 yılından beri ilerlemeyen tek sistemimiz eğitim sistemi.
dünyada bir ülkeyi durdurmak istiyorsan ne yargıçlarıyla ne ordusuyla ne medyasıyla ne siyasetçisiyle uğraş. eğitim sistemine dokun yeter. o okullardan çıkan çocuklar yargıç siyasetçi asker mühendis gazeteci oluyor:)
Mesela Alman eğitim sistemi hitlerden beri sanırım 1 kez değişti.
Almanya'da bir otobüs durağa 13:02 de gelecekse yaz kış kar yağmur demez tam o dakikada o durağa gelir.
Amerika sağlık sistemi olarak bile bizden kötü, bir hamile kadın istediği kadar sigortalı olsun doğum için 4-8bin dolar para biriktirmek zorundadır.(ama orda ilk yardım çok ileridir. ambulanstakiler en az bir doktor kadar bilgilidir ve ilk yardımda hayat kurtarma oranı çok yüksektir)
ama eroinman serseri de olsa okullarından çıkan orta veya iyi öğrencilere imkan sunar, ilerlemesi için önünü açar, bir öğrenci istiyorsa en iyi yerlere gelir. tabi diğer ülkelerden sömürdüğü petrol ve diğer para kaynaklarıyla bu imkanları sağlarlar. sütten çıkmış akkaşık değildirler.İngiltere ve Hollanda da sömürge ülke gelirleriyle zenginleşmiştir. bizde bu tür gelirler yok ama ihtiyaç da yok, şu an ki kaynaklar hayli hayli yeter. ama dediğim gibi eğitim yoksa insan da yok.
aslında donanımhaber'deki herkes etrafında görüyor sorunları ve herkes biliyor ki bu sorunları çözmek o kadar kolay ki, bu sorunların bu basit sorunların çözümünü o bürokratlar görmüyor mu, görüyor, demek ki burda bir art niyet var. hatt art niyet değil düşmanca..
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Public_Enemy 2 yıl
Bozok füze değildir, muhimmat yani bombadır ama akıllı bombadır, kanatçıkları ile düşerken düzeltmeler yaparak hedefe daha etkili isabet sağlar.
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tolgatelli 2 yıl
ArgımakAttar
Birde bizim ülkede en son yapılacak şey en başta yapılıyor.İlk önce şu eğitim sistemine el atılsa diyorum şöyle finlandiyada ki gibi bir sistemimiz olsa okuyan gençlerin %70 i ülkeyi ileri götürecek projeler yapsa bilim adamları çıkartsak.Şimdi ki eğitimsizlik sistemiyle neyi ne kadar yapabilirsin çok parlak öğrenciler az çıkıyor onlarda yurtdışına kaçıyor.Mesela en son nobel ödülü alan Aziz Sancar niye yurtdışında okumuş dikkat edin kariyer yapmış herkes yurtdışında okuyor niye bir tane Türkiyede okuyan yok ? Bizim çocuklarımız aptal değil ama bu sistemle yeteneği olan çocuklarda içinde ki yeteneği açığa çıkaramıyor.Nice yetenekli insanlar var ama bir sistem insanları tekdüzeleştirmeye,ezbere,kalıba dayalı yetiştirirse o ülkeden bir cacık olmaz. Önce eğitimi hallet sonra gerisi kendiliğinden gelir bir bakmışın o tankın motorunu da,silah sistemini de,zırhını da senin çocukların yapmış.Sonra çık o meydana o zaman yap goygoyunu biz değiştirdik de bende kalkıp ayakta alkışlayayım.Nükleer santral yapacaz diyorlar onun içinde çalışacak yetişmiş elemanın ve bilim adamın yok bu nasıl bir ironidir gidecekler yurtdışında eğitim görüp gelecekler ama yine başta yabancı olacak onlar işletecek.Yahu bu eğitimi kendi ülkende yapsana nereye kadar böyle eğitim transferiyle gidecek ? Biz bu şekilde nasıl tam bağımsız bir ülke olacağız ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

istatistik hocamız şunu demişti ; en güzel yalanlar sayılarla ve istatistiklerle yapılır,
bu tabloda; Fransa Danimarka İspanya İtalya Amerika hatta Norveç bile OECD ortalamasının altında,
hatta Amerika'da matematik o grup için hiç yok hepsi mal sanırım:) hatta alta yazmışlar Usa ile ilgili data yok diye:)
en çok İspanya'ya şaşırdım , Türkiye'nin okuma puanı İspanya'dan daha iyiymiş:)
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-1E7109D3E 2 yıl tolgatelli
tolgatelli

ArgımakAttar

Birde bizim ülkede en son yapılacak şey en başta yapılıyor.İlk önce şu eğitim sistemine el atılsa diyorum şöyle finlandiyada ki gibi bir sistemimiz olsa okuyan gençlerin %70 i ülkeyi ileri götürecek projeler yapsa bilim adamları çıkartsak.Şimdi ki eğitimsizlik sistemiyle neyi ne kadar yapabilirsin çok parlak öğrenciler az çıkıyor onlarda yurtdışına kaçıyor.Mesela en son nobel ödülü alan Aziz Sancar niye yurtdışında okumuş dikkat edin kariyer yapmış herkes yurtdışında okuyor niye bir tane Türkiyede okuyan yok ? Bizim çocuklarımız aptal değil ama bu sistemle yeteneği olan çocuklarda içinde ki yeteneği açığa çıkaramıyor.Nice yetenekli insanlar var ama bir sistem insanları tekdüzeleştirmeye,ezbere,kalıba dayalı yetiştirirse o ülkeden bir cacık olmaz. Önce eğitimi hallet sonra gerisi kendiliğinden gelir bir bakmışın o tankın motorunu da,silah sistemini de,zırhını da senin çocukların yapmış.Sonra çık o meydana o zaman yap goygoyunu biz değiştirdik de bende kalkıp ayakta alkışlayayım.Nükleer santral yapacaz diyorlar onun içinde çalışacak yetişmiş elemanın ve bilim adamın yok bu nasıl bir ironidir gidecekler yurtdışında eğitim görüp gelecekler ama yine başta yabancı olacak onlar işletecek.Yahu bu eğitimi kendi ülkende yapsana nereye kadar böyle eğitim transferiyle gidecek ? Biz bu şekilde nasıl tam bağımsız bir ülke olacağız ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


istatistik hocamız şunu demişti ; en güzel yalanlar sayılarla ve istatistiklerle yapılır,
bu tabloda; Fransa Danimarka İspanya İtalya Amerika hatta Norveç bile OECD ortalamasının altında,
hatta Amerika'da matematik o grup için hiç yok hepsi mal sanırım:) hatta alta yazmışlar Usa ile ilgili data yok diye:)
en çok İspanya'ya şaşırdım , Türkiye'nin okuma puanı İspanya'dan daha iyiymiş:)


Orda eğitim sisteminin verimliliğinden bahsediyor amerikalıların salak olduğundan değil.Sınav puanlarına bakılarak hazırlanmış sonuca bakarsak Türkiye'nin eğitimin geri olduğu apaçık bir gerçek.
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Hasan07-36 2 yıl
Vay arkadaş ya. Yorumlara bak. Biri demiş mercimeği bile ithal ediyoruz, yerli tank, helikopter üretemeyiz. Başka biri araba bile yapamıyoruz, yerli silah da yapamayız...
Mercimek ve bazı gıda ürünlerini ithal etmemiz teknolojik ürün yapamamamız demek mi? Eee o zaman Rusya domatesi bile dışarıdan alıyor (hatta bizden). Bu durumda Amerika, Rusya'nın bilim-kurgu filmlerini mi gördü de Rusya'nın gücünden korkup soğuk savaşa girdi? O kadar savaş uçağı, helikopter, tank, balistik füze, nükleer bomba gerçekte yok muydu? Hatta Suriye'deki S400'de yalan da biz kuruntumuzdan mı Suriye sınırına yaklaşamıyoruz savaş uçaklarıyla...
Araba diyenler de tuhaf. O küçük füzenin tanesi araba parası eder. Devletler savunma sanayi için ciddi paralar akıtabilir. Bu sayede silah pahalı da olsa yerli olduğu için devlet tarafından satın alınabilir. Arabayı yapmasına yaparsın ama orta gelirli bir adama yeni ürettiğin, adı sanı bilinmeyen arabayı satamazsın. Bu sebeple araba üretmek daha sıkıntılıdır ki Türkiye'de neredeyse her otomobilin parçası üretiliyor. Aracın kendisi de üretilebilir ama çok da ekonomik olmaz.
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Guest-1E7109D3E 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36

Vay arkadaş ya. Yorumlara bak. Biri demiş mercimeği bile ithal ediyoruz, yerli tank, helikopter üretemeyiz. Başka biri araba bile yapamıyoruz, yerli silah da yapamayız...
Mercimek ve bazı gıda ürünlerini ithal etmemiz teknolojik ürün yapamamamız demek mi? Eee o zaman Rusya domatesi bile dışarıdan alıyor (hatta bizden). Bu durumda Amerika, Rusya'nın bilim-kurgu filmlerini mi gördü de Rusya'nın gücünden korkup soğuk savaşa girdi? O kadar savaş uçağı, helikopter, tank, balistik füze, nükleer bomba gerçekte yok muydu? Hatta Suriye'deki S400'de yalan da biz kuruntumuzdan mı Suriye sınırına yaklaşamıyoruz savaş uçaklarıyla...
Araba diyenler de tuhaf. O küçük füzenin tanesi araba parası eder. Devletler savunma sanayi için ciddi paralar akıtabilir. Bu sayede silah pahalı da olsa yerli olduğu için devlet tarafından satın alınabilir. Arabayı yapmasına yaparsın ama orta gelirli bir adama yeni ürettiğin, adı sanı bilinmeyen arabayı satamazsın. Bu sebeple araba üretmek daha sıkıntılıdır ki Türkiye'de neredeyse her otomobilin parçası üretiliyor. Aracın kendisi de üretilebilir ama çok da ekonomik olmaz.

Rusya domatesi üretemediğinden değil iklimi uygun olmadığı için dışardan alıyor üretebilse bizden almaz zaten.Sen tarım ülkesisin iklimin buna uygun mercimeğini kendin üretebilirsin hayvancılığı şahlandırabilirsin.

Şu resme bakıpta utanmayana ben birşey demiyorum 2013'te ki sebze ithalatı 132,0 iken 2014'te iki katı artarak 257,6 olmuş.Sen tahıl ülkesiyken bırak onlara ihraç etmeyi onlardan ithal etmişin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kime ne anlatıyorsak en temel ihtiyacını imkanları olmasına rağmen karşılayamayan bir ülke füze yapabilecek güce sahip buna ancak siz inanırsınız.Size mehter marşı fonlu osmanlı temalı rüyalarınızda mutluluklar.
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filteke 2 yıl
bu ne arkadaş alın şu yazarı forumdan, hep savaş, hep bomba, yokmu düzgün haber, donanımhaber?
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interwap 2 yıl
SgtLittleNoob
Şu hükumete zaman zaman kızsam da iyi işleri yok değil. Savunma sanayisini şaha kaldırdılar resmen.
Bu arada bilgili arkadaşlara bir sorum olacaktı birazdan gelirler; kobra ve özellikle kirpilerde neden bu kadar can kaybı verdik?

Kirpi yüzlerce saldırının 3 tanesinde 3 can kaybı verdi diye hatırlıyorum. Bunlarda da askerlerin emniyet kemerlerini takmaması ve mayın kilitlerini kilitlememesi gibi nedenler var. Şöyle bir gerçek var. Eğer kirpi olmasaydı can kaybımız belki 50 kat fazla olabilirdi. Bu kadar yol alınamazdı.
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metalmilita 2 yıl
Şimdi Anka'lar 200 kilo taşıyabiliyorsa bu füzelerden 12 tane yüklenebilecek mi acaba? Tek kalkışta 12 füze atışı yapabilirse baya iyi bir vurucu güç olur, en azından teröristler tespit edilir edilmez beyinlerine iner şerefsizlerin.
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Lotusx 2 yıl metalmilita
metalmilita
Şimdi Anka'lar 200 kilo taşıyabiliyorsa bu füzelerden 12 tane yüklenebilecek mi acaba? Tek kalkışta 12 füze atışı yapabilirse baya iyi bir vurucu güç olur, en azından teröristler tespit edilir edilmez beyinlerine iner şerefsizlerin.

Faydalı yük kapasitesinin bir kısmı EO/IR sensöre gidiyor. Genel olarak kalan kapasite için aerodinamik özellikler de göz önüne alınıp 2 tane konuluyor. Yani bomba sayısı 2. Bu arada füze değil bunlar. Bir süredir MAM-L olarak duyduğumuz silah.
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