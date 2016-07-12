Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen insansız hava aracı ANKA, farklı görevlerde silahlı kuvvetlere hizmet etmeye devam ediyor. Şimdi yeni bir görev daha üstlenecek olan ANKA’lar için şu sıralar testler BOZOK füzeleri ile yapılıyor.

Gece ve gündüz hava şartlarında keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit etme, tanımlama, teşhis etme, gerçek zamanlı görüntü aktarma gibi görevlerde kullanılabilen ANKA’lar, 200kg faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip ve hız, rüzgar, yük durumuna göre değişmek üzere 24 saat havada kalabiliyor. Şimdi yeni görev ise BOZOK füzeleri yüklü olarak uçuş ve gerektiği anda vuruş gücüne katkı sağlamak.

Bozok Füzesi

TÜBİTAK tarafından insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırma amacıyla geliştirilen BOZOK füzesi, ataletsel güdümle hedefe yönelen bir teknolojiye sahip. İçerisinde entegre olarak yer alan jiroskop, hassas mekanik ivme ölçerler, konumlama teknolojileri sayesinde hedefe ulaşırken hesaplamalarını kendisi yapabilmekte. Hedefe yaklaştıktan sonraki son aşamada ise yarı aktif lazer başlık ile yüksek hassasiyetle güdümleme yapabiliyor.

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Toplam ağırlığı sadece 16 kilogram olan Bozok’un boyu 790 milimetre, çapı ise 120 milimetre. İnsansız hava aracından ayrıldıktan sonra ise 16 kilometrelik menzil içerisinde hedefleri vurabilen Bozok, 5kg’lık harp başlığı taşıyor.

Rüzgar tüneli ve uçuş testleri devam eden Bozok füzesi yüklenmiş ANKA’ların son aşama testleri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da gerçekleştiriliyor. İnsansız hava araçları Bozok füzeli olarak yıl sonundan önce aktif göreve başlamış olacak.