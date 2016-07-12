Yerli insansız hava araçları Bozok Füzesi ile uçuşa başlıyor

Gece ve gündüz hava şartlarında keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit etme, tanımlama, teşhis etme, gerçek zamanlı görüntü aktarma gibi görevlerde kullanılabilen ANKA’lar, 200kg faydalı yük taşıyabilme kapasitesine sahip ve hız, rüzgar, yük durumuna göre değişmek üzere 24 saat havada kalabiliyor. Şimdi yeni görev ise BOZOK füzeleri yüklü olarak uçuş ve gerektiği anda vuruş gücüne katkı sağlamak.
Bozok Füzesi
TÜBİTAK tarafından insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırma amacıyla geliştirilen BOZOK füzesi, ataletsel güdümle hedefe yönelen bir teknolojiye sahip. İçerisinde entegre olarak yer alan jiroskop, hassas mekanik ivme ölçerler, konumlama teknolojileri sayesinde hedefe ulaşırken hesaplamalarını kendisi yapabilmekte. Hedefe yaklaştıktan sonraki son aşamada ise yarı aktif lazer başlık ile yüksek hassasiyetle güdümleme yapabiliyor.
Toplam ağırlığı sadece 16 kilogram olan Bozok’un boyu 790 milimetre, çapı ise 120 milimetre. İnsansız hava aracından ayrıldıktan sonra ise 16 kilometrelik menzil içerisinde hedefleri vurabilen Bozok, 5kg’lık harp başlığı taşıyor.
Rüzgar tüneli ve uçuş testleri devam eden Bozok füzesi yüklenmiş ANKA’ların son aşama testleri Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da gerçekleştiriliyor. İnsansız hava araçları Bozok füzeli olarak yıl sonundan önce aktif göreve başlamış olacak.
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Bu arada bilgili arkadaşlara bir sorum olacaktı birazdan gelirler; kobra ve özellikle kirpilerde neden bu kadar can kaybı verdik?
Silah dilenmek mi? Parayi veren silahi alir. Asil saman ithal eder hale geldik saman! Yerli silahimiz var ama samanimiz bile yok!
Araçların amacı bellidir ,standartları bellidir. ne kobranın ne kirpinin standartlardan geri kaldığını sanmıyorum.ama kobra hafif zırhlı araç. kirpi 30 tonluk zırhlı bir araç. dayanımlarının bir sınırı var. adamlar yolun altında yüzlerce kg lık patlayıcı döşüyor. Araçlar dayansa bile havaya doğru fırlayınca iiçindeki askerlerin ölmesi normal bir durum. düşünsene 30 tonluk bir çelik yığının içindesin ,onuda 10-20 metra havaya atıyorlar. Ölme ihtimalin kaçınılmaz. Heleki kobra gibi hafif bir aracın içindeyse seni fırlatacağı yükseklik çok daha fazla. zırh aracn parçalanmasını önlese bile çok fazla savrulacağından dolayı içinde ölürsün.
asıl olay bu teröristler maynı döşemeden yakalamak veya mayını döşedikten sonra farketmek.
bir ara yürüyen kaleler diye bunların alınmsı gündemdeydi. ama sonra noldu bilmiyorum
daha ağır ve daha zırhlı ,robot kolu falanda var. ama dediğim gibi ne kadar gelişirse gelişsin sonuçta pkk için hedef bulmak kolay. kirpi geçerken değil de konbra geçerken patlatır. baktı askeri araçar patlamıyor gider polis araçlarını patlatır baktı doğuda etkin olamıyor gelir büyük şehirde sivillerin ortasında bomba patlatır. Saldırmak kolay ,savunmak ise zordur. en önemli silah ise istihbarattır.