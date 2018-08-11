Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı

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Dün sabah saatlerinde Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybının ardından yerli kripto para borsalarında adeta hacim patlaması yaşandı. Doların 6.75 TL değerine ulaşarak rekor kırdığı saatlerde Türkiye'nin hacim itibariyla önde gelen borsalarından BTC Türk, Paribu ve Koinim kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Üç kripto para borsasında gün içinde toplamda 20 milyon dolar değerinde kripto para alım/satım işlemi yapıldı.





Tether'de dikkat çeken hacim

Normal günlerde ortalama 4-6 milyon dolarlık işlemin yapıldığı kripto para borsası BTC Türk, dün gün içinde 12 milyon dolarlık işleme aracılık etti. Böylece işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 133 artan BTC Türk, işlem hacmi itibariyla kripto para borsaları sıralamasında 60. sıraya kadar yükseldi. Bitcoin 4.7 milyon dolarlık işlem hacmiyle borsada en çok tercih edilen kripto para birimi olurken ''dijital dolar'' olarak da bilinen ve geçtiğimiz ay borsada listelenen Tether'deki 2.8 milyon dolarlık işlem hacmi dikkat çekti.





Sadece Bitcoin'in yer aldığı Paribu'da ise dün yüzde 100 civarında hacim artışı yaşandı. Paribu'da dün 7.5 milyon doların üstünde Bitcoin ticareti yapılırken hacmi bu iki borsaya kıyasla daha az olan Koinim'de ise yüzde 90'a yakın hacim artışı meydana geldi.

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/