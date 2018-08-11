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Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı

Dün Türk Lirasının Amerikan doları karşısında yüzde 20 civarında değer kaybetmesiyle birlikte yerli kripto para borsalarında yüzde 100 civarında hacim artışı yaşandı.
9 ay
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10
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı
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Dün sabah saatlerinde Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybının ardından yerli kripto para borsalarında adeta hacim patlaması yaşandı. Doların 6.75 TL değerine ulaşarak rekor kırdığı saatlerde Türkiye'nin hacim itibariyla önde gelen borsalarından BTC Türk, Paribu ve Koinim kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Üç kripto para borsasında gün içinde toplamda 20 milyon dolar değerinde kripto para alım/satım işlemi yapıldı.


Tether'de dikkat çeken hacim 

Normal günlerde ortalama 4-6 milyon dolarlık işlemin yapıldığı kripto para borsası BTC Türk, dün gün içinde 12 milyon dolarlık işleme aracılık etti. Böylece işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 133 artan BTC Türk, işlem hacmi itibariyla kripto para borsaları sıralamasında 60. sıraya kadar yükseldi. Bitcoin 4.7 milyon dolarlık işlem hacmiyle borsada en çok tercih edilen kripto para birimi olurken ''dijital dolar'' olarak da bilinen ve geçtiğimiz ay borsada listelenen Tether'deki 2.8 milyon dolarlık işlem hacmi dikkat çekti.


Sadece Bitcoin'in yer aldığı Paribu'da ise dün yüzde 100 civarında hacim artışı yaşandı. Paribu'da dün 7.5 milyon doların üstünde Bitcoin ticareti yapılırken hacmi bu iki borsaya kıyasla daha az olan Koinim'de ise yüzde 90'a yakın hacim artışı meydana geldi. 


https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ Yorum Yaz
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sniper23 9 ay en beğenilen Spider_hip
Konuda bahsedilen "TETHER" aslında hep 1 dolar olarak sabit bir kripto paradır. Dijital dolar sebebi o yani.
Bu para ile zengin olamazsınız, çünkü fiyatı hep 1$ olarak sabittir.
Konuda bahsedilen "TETHER" aslında hep 1 dolar olarak sabit bir kripto paradır. Dijital dolar sebebi o yani.Bu para ile zengin olamazsınız, çünkü fiyatı h...
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dobrasam 9 ay
Dikkat etmekte yarar var yerli olan herşey tehlike dolandırıcılık
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firat_kilic 9 ay
depremde evin altında kalan insanın kolunu kesip bileziklerini alan... tren çarpmış can çekişen kızın cep telefonunu alıp kaçan bir millet ile beraber yaşamak utanç verici bir şey.... tabiki de güvenim yok !!!
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xfeyyaz 9 ay firat_kilic
Seni ülkeye bağlayanda yok bas git kardeşim sağda solda ülkeni kötüleyip boş yapma
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haQQo 9 ay
Türk kripto borsalarına atom kadar güvenim yok.
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HakanG22 9 ay
Yerli bank
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Spider_hip 9 ay
Yeni tosunlar çıkmaz inşallah. Genelde kriz anlarında insanlar dolandırılmaya daha da açık hale geliyorlar. Daha da kolay zengin olma derdine düşüyorlar.
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sniper23 9 ay Spider_hip
Konuda bahsedilen "TETHER" aslında hep 1 dolar olarak sabit bir kripto paradır. Dijital dolar sebebi o yani.
Bu para ile zengin olamazsınız, çünkü fiyatı hep 1$ olarak sabittir.
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