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Yerli oyun Slidey 128 ülkede Apple tarafından tavsiye ediliyor

Tetris oyunun rakibi yerli yapım Slidey yükselişe devam ediyor. Slidey, Apple editörlerinin seçtiği oyunlar arasına girmeyi ve App Store'da 128 ülkenin ana sayfasına çıkmayı başardı.
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli oyun Slidey 128 ülkede Apple tarafından tavsiye ediliyor
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Saygın Topatan ve Narcade tarafından geliştirilen Slidey, zekice kurgulanmış Tetris tadında bulmacalar içeriyor. Slidey, en çok oynanan oyunlar sıralamasında üst sıraları zorluyor.
Slidey oldukça hızlı öğrenilen ve oynadıkça ustalaşılan, özgün oyun kurgusu ve modern tasarımıyla keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Kolay oynanışı sayesinde metroda, yolda veya kısa bir molada rahatlıkla oynayabiliyor. Oyunun hem pratik hem eğlenceli yapısı sayesinde App Store'da kullanıcılar tarafından 5 yıldız elde etti.
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Slidey, kısa zamanda elde ettiği yükselişinin ardından Apple editörlerinin seçtiği ve kullanıcılara önerdiği oyunlar arasına girmeyi başardı. Tam 128 ülkenin App Store ana sayfasında "Bu Tetris tadındaki zekice kurgulanmış bulmaca oyununa bayıldık" başlığıyla öne çıkarıldı.
Şuan için sadece iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Slidey, yakın zamanda Android platformuna da çıkışını gerçekleştirecek.


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f1b0n4cc1 1 yıl
harika olmuş gurur duydum
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