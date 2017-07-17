Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marvel’dan sanal gerçeklik için özel oyun

Marvel evrenini sanal gerçeklik ile yoğun bir şekilde yaşamak isteyenler için yeni bir oyun geliyor. Powers United VR adındaki oyun sadece Oculus Rift için geliştirildi.
1 yıl
1,8b
1
3
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Marvel, sanal gerçeklik için ciddi adımlar atmaya başladı. Firma gelecek yıl en yoğun tecrübeyi sunacak sanal gerçeklik oyununun müjdesini verdi.

 

İlk büyük proje

 

Marvel bir süredir sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yapıyordu. Son olarak Gear VR için küçük çaplı bir demo hazırlanmıştı. Şimdi ise ilk büyük proje olarak görülen Powers United VR adındaki oyun duyuruldu.

 

Oculus Rift ve Touch cihazları ile uyumlu olan oyun; Sly Cooper: Thieves in Time, God of War Collection gibi yapımlarda imzası olan Sanzaru tarafından geliştirilmiş. Oyunda Marvel evreninin süper kötülerinden oluşan Şeytan Efendiler’e karşı mücadele veriyorsunuz. Kozmik küpü çalmaya çalışan kötüler evreni parçalamak ve yönetime geçmek niyetinde.

 

Ayrıca Bkz. "Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor"

Captain Marvel, Rocket Raccoon ve Hulk gibi kahramanlarla küpü ele geçirmeye ve evrene yeniden huzur getirmeye çalışıyorsunuz. Kullanıcılar oyuna her girdiklerinde farklı bir boss dövüşünde kendilerini buluyorlar. Kahramanın yeteneklerine göre kullanıcılar da hareketlerini ayarlıyor.

 

Gelecek hafta San Diego Comic-Con 2017 etkinliğinde bir deneme standı kuracak olan Marvel, gelecek yılın ilk aylarında oyunu satışa sunmayı planlıyor.

 

 

 

 

http://wccftech.com/marvel-powers-united-vr-exclusive-oculus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
polat333 6 ay
o tesisatı vs almak bir ton para, ayrıca bir ara okuduğum kadarı ile bunun yürüme bandı ve dairesel yürüme bantları vardı, kısacası standart kitleye hitap etmeyeceği ve uçuk paraların oyunu olacağı belli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 1 yıl
Güzel ve eğlenceli görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichesMen 1 yıl
çok başarılı duruyor gidişat iyi. VR'da 4K 60veya120 fps ve kablosuz olması için baya zaman var. o zamana kadar geliştiriciler ve yapımcılar ön hazırlıklarını bitirmiş olur inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Nokia 8 basın görseli sızdırıldı 1 yıl Razer Raiju incelemesi "En hızlısı, en pahalısı" 1 yıl Xiaomi Redmi 5 serisinin detayları belli oluyor 1 yıl Elon Musk: Yapay zeka insan ırkının sonu olabilir 1 yıl Google Duo, 100 milyon yükleme barajını aştı 1 yıl Uzay İstasyonu'ndaki bu sevimli drone astronotlara yardımcı oluyor 1 yıl Columbia Üniversitesi, beyin implantı çalışmalarına başladı 1 yıl İşte yıl sonuna doğru gelecek emojiler 1 yıl RX Vega Frontier Edition’un sıvı soğutmalı versiyonu satışta 1 yıl iPhone 8'in final tasarımı sızdı 1 yıl Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor! 1 yıl Galaxy A7 (2017) ve Galaxy A5 (2017) için Android 7.0 göründü 1 yıl Google Haritalar rotanıza başlamak için en uygun saati gösteriyor 1 yıl WhatsApp'a YouTube entegrasyonu geliyor 1 yıl Genetiği değiştirilmiş ekmek mayası ağır metalleri temizliyor 1 yıl Yenilenen Nokia 105 ve Nokia 130 tanıtıldı 1 yıl HTC telefonlardaki klavye reklam göstermeye başladı [Güncellendi] 1 yıl Amazon yeni bir sohbet uygulaması hazırlıyor 1 yıl Samsung mobil cihazlardan oyunlarınızı canlı yayınlayabilirsiniz 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Marvel’dan sanal gerçeklik için özel oyun Sonraki Apple'dan iPhone 8 üretimini hızlandıracak hamle 1 yıl Tesla ABD’de yeni batarya üretim tesisleri açacak 1 yıl Need For Speed: Payback için ön siparişe özel grafik 1 yıl Mobilite: Xiaomi'nin yeni telefon markası ve dahası... 1 yıl İşte Ay'da madencilik yapacak ilk şirket "16 katrilyon dolarlık maden peşindeler" 1 yıl Bilim-kurgu filmi Zamanda Kıvrılma'nın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Yeni Megane R.S. patent görselleriyle tamamen kendini gösterdi 1 yıl Google Play Bağımsız Oyunlar Festivali başlıyor 1 yıl The Mummy oyunu da filmin izinden gidiyor 1 yıl Andy Rubin'in şirketi Essential'dan kötü haber var 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni tanıtım videosu ve görüntüler yayınlandı 1 yıl İki Ryzen 3 işlemcisinin fiyatı sızdırıldı 1 yıl Toshiba bellek bölümünü satmak için Western Digital davasını bekliyor 1 yıl Otomobil üreticileri Çin'den elektrikliye geçişi yumuşatmasını istiyor 1 yıl Karşınızda 2018 model Honda Accord 1 yıl Samsung dünyanın ilk sinema LED ekranını duyurdu 1 yıl Japonya’da mobil oyun geliştirme maliyetleri yükseliyor 1 yıl Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili Tesla Model 3'ten daha ucuz olacak 1 yıl Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u 1 yıl Intel'in korkulu rüyası: 16 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim