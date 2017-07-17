Marvel’dan sanal gerçeklik için özel oyun

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Marvel, sanal gerçeklik için ciddi adımlar atmaya başladı. Firma gelecek yıl en yoğun tecrübeyi sunacak sanal gerçeklik oyununun müjdesini verdi.

İlk büyük proje

Marvel bir süredir sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yapıyordu. Son olarak Gear VR için küçük çaplı bir demo hazırlanmıştı. Şimdi ise ilk büyük proje olarak görülen Powers United VR adındaki oyun duyuruldu.

Oculus Rift ve Touch cihazları ile uyumlu olan oyun; Sly Cooper: Thieves in Time, God of War Collection gibi yapımlarda imzası olan Sanzaru tarafından geliştirilmiş. Oyunda Marvel evreninin süper kötülerinden oluşan Şeytan Efendiler’e karşı mücadele veriyorsunuz. Kozmik küpü çalmaya çalışan kötüler evreni parçalamak ve yönetime geçmek niyetinde.

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Captain Marvel, Rocket Raccoon ve Hulk gibi kahramanlarla küpü ele geçirmeye ve evrene yeniden huzur getirmeye çalışıyorsunuz. Kullanıcılar oyuna her girdiklerinde farklı bir boss dövüşünde kendilerini buluyorlar. Kahramanın yeteneklerine göre kullanıcılar da hareketlerini ayarlıyor.

Gelecek hafta San Diego Comic-Con 2017 etkinliğinde bir deneme standı kuracak olan Marvel, gelecek yılın ilk aylarında oyunu satışa sunmayı planlıyor.