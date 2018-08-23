Yerli oyun firması TaleWorlds'ten 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

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2005 yılında Ankara'da kurulan bağımsız video oyun geliştirme firması TaleWorlds, bir süredir yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'u oyun severlerle buluşturmak için çalışıyor. Oyun üzerinde geliştirmelerini sürdüren şirket ilk oyunu olan Mount and Blade: Warband ile 10 milyon satış adetine yaklaştı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ''özgün ürün'' kategorisinde Türkiye ihracat şampiyonu seçilen TaleWorlds'ün bu yılki ihracat beklentisi 1 milyar dolar.





Ankara'da, Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor

TaleWorlds Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, DonanımHaber'e verdiği demeçte şirketin ihracat rakamlarını ve bu yılki beklentiyi açıkladı. Kendi teknolojilerini ve oyun motorlarını Ankara'da yerli mühendislerle geliştirdiklerini açıklayan Ali Erkin bu sayede oyunlarını istedikleri gibi şekillendirebildiklerini ve kendi teknolojilerini de ihraç edebildiklerini dile getirdi.





Video oyun sektörünün ihracat yapılabilirlik açısından özel bir konumda olduğunu vurgulayan Erkin, tek ithalat harcamalarının bilgisayar ve işletim sistemi olduğunu bu ürün ihraç ederken ithalat maliyetini sınırlandırabildiklerini ifade etti. Diğer sektörlerdeki ihracat harcamalarının aksine oyun sektöründe sevkiyat gibi giderlerin olmadığının açıklayan Erkin, oyun sektörü ile çok sayıda ülkeye kolay bir şekilde ihracat yapılabileceğinin altını çizdi.





Dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor

2016 yılında 400 milyon dolarlık ihracat yaparken önemli bir kilometre taşını geride bırakan TaleWorlds'ün bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediğini açıklayan Ali Erkin böylece önemli bir rekora imza atacaklarını dile getirdi. Halihazırda 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan şirketin satışlarının yüzde 90'ından fazlası yurt dışına yönelik olarak gerçekleşiyor.

https://www.donanimhaber.com/Milli-gurur-Mount-Blade-ii-Bannerlord-cikis-tarihi--102623