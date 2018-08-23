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Yerli oyun firması TaleWorlds'ten 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Şu sıralar Mount & Blade II: Bannerlord oyunu üzerinde mesai harcayan yerli oyun firması TaleWorlds'ün Genel Müdürü Ali Erkin, firmanın bu yılki ihracat beklentisini açıkladı.
9 ay
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Oyunlar
Furkan Babur
Yazar
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Yerli oyun firması TaleWorlds'ten 1 milyar dolarlık ihracat hedefi
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2005 yılında Ankara'da kurulan bağımsız video oyun geliştirme firması TaleWorlds, bir süredir yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'u oyun severlerle buluşturmak için çalışıyor. Oyun üzerinde geliştirmelerini sürdüren şirket ilk oyunu olan Mount and Blade: Warband ile 10 milyon satış adetine yaklaştı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ''özgün ürün'' kategorisinde Türkiye ihracat şampiyonu seçilen TaleWorlds'ün bu yılki ihracat beklentisi 1 milyar dolar.


Ankara'da, Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor 

TaleWorlds Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, DonanımHaber'e verdiği demeçte şirketin ihracat rakamlarını ve bu yılki beklentiyi açıkladı. Kendi teknolojilerini ve oyun motorlarını Ankara'da yerli mühendislerle geliştirdiklerini açıklayan Ali Erkin bu sayede oyunlarını istedikleri gibi şekillendirebildiklerini ve kendi teknolojilerini de ihraç edebildiklerini dile getirdi.


Video oyun sektörünün ihracat yapılabilirlik açısından özel bir konumda olduğunu vurgulayan Erkin, tek ithalat harcamalarının bilgisayar ve işletim sistemi olduğunu bu ürün ihraç ederken ithalat maliyetini sınırlandırabildiklerini ifade etti. Diğer sektörlerdeki ihracat harcamalarının aksine oyun sektöründe sevkiyat gibi giderlerin olmadığının açıklayan Erkin, oyun sektörü ile çok sayıda ülkeye kolay bir şekilde ihracat yapılabileceğinin altını çizdi.


Dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor 

2016 yılında 400 milyon dolarlık ihracat yaparken önemli bir kilometre taşını geride bırakan TaleWorlds'ün bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediğini açıklayan Ali Erkin böylece önemli bir rekora imza atacaklarını dile getirdi. Halihazırda 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan şirketin satışlarının yüzde 90'ından fazlası yurt dışına yönelik olarak gerçekleşiyor. 


https://www.donanimhaber.com/Milli-gurur-Mount-Blade-ii-Bannerlord-cikis-tarihi--102623 Yorum Yaz
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forumlarabak 9 ay en beğenilen
Bize böyle haberlerle gelin; helal olsun arkadaşlara. Başarılarının devamını dilerim.
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kartanx 9 ay
Helal olsun be, ülkede işini düzgün yapan nadir insanlardan,
Yeni oyunları çıkınca da büyük bi şirket olacaklar insanlar deli gibi bekliyor farkında değiller.
Helal olsun be, ülkede işini düzgün yapan nadir insanlardan,Yeni oyunları çıkınca da büyük bi şirket olacaklar insanlar deli gibi bekliyor farkında değille...
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Yanıtla +22
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__Nikolaus__ 9 ay
Bir ara crysis vardı ne oldu ona? Gayetde güzel bir oyundu diye hatırlıyorum, bizim şirketlerde süreklilik yok keske olsa.
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goktug 14 9 ay
Yıllar süren ulu bekleyişimiz sonucunda önceki oyunun azcık geliştirilmiş halini bulucaz gibi fragmana bakılırsa. Hayırlısı
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Requizm 9 ay
Çok güzel ve umut verici açıklama ancak demedi demeyin, Bannerlord beklentilerin altında çıkacak. Çünkü oyunun yıllar önce yayınlanan fragmanına, grafiklerine bakıyorum ve şimdikine bakıyorum, arada pek fark yok. Mb ilk çıktığı zamanlarda oynayış ve grafik olarak zamanının iyilerindendi. Ancak şimdiki oynayış ve grafiğe bakıyorum, birde diğer oyunlara bakıyorum, arada önemli fark var. Şimdi diyeceksiniz ki koskoca cd project(veya benzeri) ile talewords'u mu karşılaştırıyorsun. Ben karşılaştırmıyorum ama ihracat yapmak için karşılaştırmak gerekir. Rekabet böyle bir şey. Bu arada modlanabilir olması oyunu büyük yükten kurtaracak. Özet olarak benim görüşüm olumsuz yönde.
Umarım dediklerimde yanılırım. Türkiye'nin pc oyunu sektörüne girmesi demek, türkçe dil sıkıntısının gitmesine, oyun fiyatlarında özel fiyatlandırma olması ve yeni oyun stüdyoları kurulmasına teşvik demek. Devletinde desteği olur böylece.
Bu mesaja cevap verecek kişiler milliyetçilik duygusunu kenarıya bırakarak cevap versin. Objektif bakarak.
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HeLLgaTe 9 ay
Devletimiz bu sektörde çok büyük paralar döndüğünü görse bu şekilde yerli firmaları destekleyici büyük adımlar atsa , e-spor ve türevi organizasyonları desteklese her şey güzel olacak fakat göremiyor.
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kartanx 9 ay
Helal olsun be, ülkede işini düzgün yapan nadir insanlardan,
Yeni oyunları çıkınca da büyük bi şirket olacaklar insanlar deli gibi bekliyor farkında değiller.
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Lova 9 ay
Ya ihracat falan neyse de yıllar oldu söz verdiler hala çıkarmadılar oyunu. İşin arka planında ne oluyor veya ne oldu acaba.
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forumlarabak 9 ay en beğenilen
Bize böyle haberlerle gelin; helal olsun arkadaşlara. Başarılarının devamını dilerim.
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