Yerli oyun firması TaleWorlds'ten 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

Ankara'da, Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor
TaleWorlds Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, DonanımHaber'e verdiği demeçte şirketin ihracat rakamlarını ve bu yılki beklentiyi açıkladı. Kendi teknolojilerini ve oyun motorlarını Ankara'da yerli mühendislerle geliştirdiklerini açıklayan Ali Erkin bu sayede oyunlarını istedikleri gibi şekillendirebildiklerini ve kendi teknolojilerini de ihraç edebildiklerini dile getirdi.
Video oyun sektörünün ihracat yapılabilirlik açısından özel bir konumda olduğunu vurgulayan Erkin, tek ithalat harcamalarının bilgisayar ve işletim sistemi olduğunu bu ürün ihraç ederken ithalat maliyetini sınırlandırabildiklerini ifade etti. Diğer sektörlerdeki ihracat harcamalarının aksine oyun sektöründe sevkiyat gibi giderlerin olmadığının açıklayan Erkin, oyun sektörü ile çok sayıda ülkeye kolay bir şekilde ihracat yapılabileceğinin altını çizdi.
Dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor
2016 yılında 400 milyon dolarlık ihracat yaparken önemli bir kilometre taşını geride bırakan TaleWorlds'ün bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediğini açıklayan Ali Erkin böylece önemli bir rekora imza atacaklarını dile getirdi. Halihazırda 212 ülke ve bölgeye ihracat yapan şirketin satışlarının yüzde 90'ından fazlası yurt dışına yönelik olarak gerçekleşiyor.
https://www.donanimhaber.com/Milli-gurur-Mount-Blade-ii-Bannerlord-cikis-tarihi--102623 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni oyunları çıkınca da büyük bi şirket olacaklar insanlar deli gibi bekliyor farkında değiller.