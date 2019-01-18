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2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılı oyun yazılımı ihracat rakamlarını açıkladı. 2018 yılında 1 milyar doları aşkın oyun ihracatı gerçekleştirildi. İşte detaylar:
4 ay
5,2b
1
39
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun sektörünü hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılındaki yerli oyun ihracatının 1 milyar doları aştığını açıkladı.
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2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada yerli oyun geliştiricilerin 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

2018 yılında oyun yazılımı ihracatında yüzde 50 artış

Bakan Pekcan, dijital oyun sektörünün 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pekcan, bu rakamın 2016 yılında 500 milyon dolar, 2017 yılında ise 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydederek, “İnşallah, sektördeki firmalarımızın gayretli çalışmaları ve Bakanlığımızın sektöre yönelik destekleri sayesinde ilerleyen dönemlerde bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkaracağız” dedi.

Bakan Pekcan, en değerli şirketlerin sıralamasında ilk sıralarda bilişim şirketleri olduğuna vurgu yaparak bu alana yönelmemiz gerektiğini ifade etti. Pekcan, “Şu an iki küresel şirketin değeri 1 trilyon doları aştı; bu şirketlerin biri bilişim-elektronik alanında diğeri ise e-ticaret alanında bulunuyor.Çok değil 20 sene önce, dünyanın en karlı 20 şirketinin tamamına yakını otomobil ve enerji şirketiydi. Bugün dünyanın en karlı 20 şirketinin, büyük bir kısmı bilişim-yazılım-yüksek teknoloji şirketi. Dünyanın geçirdiği bu büyük dönüşümü kaçırmamalıyız.” diye konuştu.


http://www.milliyet.com.tr/2018-yilinda-oyun-yazilimi-ekonomi-2813693/ Yorum Yaz
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necromyhTh 4 ay en beğenilen
Keşke yazılım geliştiricilere vergi konusunda bi güzellik yapsanız. Böylece yeni girişimcilere ve yazılımcıları hem desteklemiş hem teşviklendirmiş olursunuz. Bu şekilde Türkiye kazanır.
Keşke yazılım geliştiricilere vergi konusunda bi güzellik yapsanız. Böylece yeni girişimcilere ve yazılımcıları hem desteklemiş hem teşviklendirmiş olursunuz. ...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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kkratoss 4 ay FatihAsl
"Bir tane güzel gelişme yaşandığı için hadi bin bir tane rezilliği görmezden gelelim."
Bayılıyorum şu kafaya.
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napolyon94 4 ay
Türkçesi: Devletin oyunlardan sagladigi vergi geliri 800 milyon doları aştı.
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Lumibrite 4 ay
theJuDGe_41;
Yukarıdaki arkadaş sana yalancı dedi, bir açıklama bekliyoruz!
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vonderplanitz 4 ay
Haber ne teknik ne ekonomik bilgilendirme amaçlı değil, haber tamamen siyasi. Yani bakın AKP öyle icraatlar yaptı yazılım teknolojisini öyle destekledi ki, sadece oyun ihracatı 1 milyar doları aştı şeklinde propaganda amaçlı. 1 milyar dolar rakamı yalan. 1 Milyar dolar demek, dünya da Türk oyunlarını tercih eden satın alan milyonlarca kişi var demek. Bir oyun $1000 olsa ki değil, 1 Milyon kişi o oyundan almış olmalı. Nerde 1 Milyon kişi?
Bunun gibi yalan haberler düzenli olarak çıkıyor. Ve dikkat edin bu yalan haberleri gönderen ve destekleyenler de hep belli kişiler. Sırf bu amaçla foruma geliyor dahi olabilirler. Forumda yalan haberleri satmaya çalışan bu kişilere karşı dikkatli olalım.
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DH Misafiri 4 ay
Tales work değil taledusworkeus firmanın adı orada yazan kısaltmasıdır. Mouyhtn eande bladeus tek oyunlarıdır ve Amerika'da değil kuzey korede kurulmuştur.
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vonderplanitz 4 ay
Gazı biraz da ben arttırayım: Türkiye 15 Milyar dolarlık oyun ihracatına ulaşabilir. Geçen sene konusu açılmıştı:
mini.donanimhaber.com/...
15 Milyar dolar bu, boru değil. Bu haberler sanırım ekonomimizin diz çöktüğünü ve IT hizmetleri ve yazılım dip yaptığımızı unutturmak için, yapılıyor. Fakat aç bir karın, böyle haberlerden daha yüksek sesle konuşur.
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tristran 4 ay
kapağa mounth and blade koymuşkar. tales work nerde kuruldu amerika tamam.
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dawras 4 ay
Dönüşümü kaçırmayalım da bu rezalet internetlerle, bu elektronik fiyatlarıyla mı?
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patapon_00 4 ay
Neyse biz nasıl yüksek fiyattan düşük hızlı ve kotalı internet veririz onu konuşalım.

Bu ironidir , anlayana.
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asau 4 ay
Yabancı yapım, yerli üretim mesele değil yeğen; mesele yerli yapım, yerli üretim. Yani hem yerli hem milli...
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T Square 4 ay
1 milyar dolar mı? Biraz ufak atın bee
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Baelros 4 ay
Ihrac edecek ne oyunumuz varmis biri onu da soylesin
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