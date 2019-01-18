2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun sektörünü hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılındaki yerli oyun ihracatının 1 milyar doları aştığını açıkladı.

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2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada yerli oyun geliştiricilerin 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiği bilgisini paylaştı. 2018 Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada yerli oyun geliştiricilerin 2018 yılındadolar tutarında ihracat gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

2018 yılında oyun yazılımı ihracatında yüzde 50 artış

Bakan Pekcan, dijital oyun sektörünün 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Pekcan, bu rakamın 2016 yılında 500 milyon dolar, 2017 yılında ise 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu kaydederek, “İnşallah, sektördeki firmalarımızın gayretli çalışmaları ve Bakanlığımızın sektöre yönelik destekleri sayesinde ilerleyen dönemlerde bu rakamı daha yüksek seviyelere çıkaracağız” dedi.

Bakan Pekcan, en değerli şirketlerin sıralamasında ilk sıralarda bilişim şirketleri olduğuna vurgu yaparak bu alana yönelmemiz gerektiğini ifade etti. Pekcan, “Şu an iki küresel şirketin değeri 1 trilyon doları aştı; bu şirketlerin biri bilişim-elektronik alanında diğeri ise e-ticaret alanında bulunuyor.Çok değil 20 sene önce, dünyanın en karlı 20 şirketinin tamamına yakını otomobil ve enerji şirketiydi. Bugün dünyanın en karlı 20 şirketinin, büyük bir kısmı bilişim-yazılım-yüksek teknoloji şirketi. Dünyanın geçirdiği bu büyük dönüşümü kaçırmamalıyız.” diye konuştu.

http://www.milliyet.com.tr/2018-yilinda-oyun-yazilimi-ekonomi-2813693/