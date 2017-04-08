Yerli üretim Silahlı Hürkuş L-UMTAS atışı yaptı

ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü antitank füzesi LUMTAS atışı, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup K.lığı’nda, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki ÇOLAK, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail DEMİR ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Atış gösteriminde kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze-LUMTAS Füzesi , ROKETSAN tarafından antitank (tandem) harp başlığına alternatif olarak anti-personel harp başlığı ile de kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Halihazırda ATAK helikopterine entegre edilmiş olan füzeler, sabit kanatlı uçaklar, İHA'lar ile kara ve deniz platformlarından da atılabiliyor.

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Silahlı Hürkuşlar, özellikle terörle mücadele harekatlarında jet uçaklarının gerçekleştirdiği bombardımanların ülkemize getirdiği yüksek maliyetlerinden kurtulunmasında büyük rol oynayacak. Çok daha düşük maliyetlerle, uçaksavar tehdidi bulunmayan alanlarda harekat icra edebilen olan silahlı Hürkuş LUMTAS'ın yanı sıra, Roketsan tarafından üretilen, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan yerli güdümlü mühimmat CİRİT/TEBER ile de silahlandırılacak. Hürkuş aynı zamanda 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.