Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli üretim Silahlı Hürkuş L-UMTAS atışı yaptı

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un silahlı versiyonu ile Konya Karapınar'da L-UMTAS test atışı gösterimi gerçekleştirildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,3b
1
47
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yerli üretim Silahlı Hürkuş L-UMTAS atışı yaptı
ROKETSAN tarafından geliştirilen lazer güdümlü antitank füzesi LUMTAS atışı, Konya Karapınar'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup K.lığı’nda, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki ÇOLAK, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail DEMİR ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personelin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Atış gösteriminde kullanılan Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze-LUMTAS Füzesi , ROKETSAN tarafından antitank (tandem) harp başlığına alternatif olarak anti-personel harp başlığı ile de kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Halihazırda ATAK helikopterine entegre edilmiş olan füzeler, sabit kanatlı uçaklar, İHA'lar ile kara ve deniz platformlarından da atılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları"
Silahlı Hürkuşlar, özellikle terörle mücadele harekatlarında jet uçaklarının gerçekleştirdiği bombardımanların ülkemize getirdiği yüksek maliyetlerinden kurtulunmasında büyük rol oynayacak. Çok daha düşük maliyetlerle, uçaksavar tehdidi bulunmayan alanlarda harekat icra edebilen olan silahlı Hürkuş LUMTAS'ın yanı sıra, Roketsan tarafından üretilen, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemleri, gece görüş uyumlu aydınlatma, veri linki, lazer işaretleme kabiliyetine sahip elektro optik kamera ve gelişmiş aviyonik sistem özellikleri taşıyan yerli güdümlü mühimmat CİRİT/TEBER ile de silahlandırılacak. Hürkuş aynı zamanda 5 adet harici yük istasyonu ve 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pCkOpAtuS 2 yıl en beğenilen
Savunma Sanayinde yapılan bu ar-ge adımları rutin haline gelir.Emeğine geçenlerden ALLAH razı olsun
Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jet1X 2 yıl
Şimdi gelir çok bilmişler(!) f-16, f-35 ile karşılaştırmaya...

Ama şunu bilin ki yürümeden koşulmuyor arkadaşlar. Bu uçağın bile bizim için çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Pervaneli uçağa takan arkadaşlar için de şu yazıyı okumalarını diliyorum eh biraz ingilizce gerekiyor.
quora.com/...
(Neden bazı uçaklar hala jet motoru yerine perveaneli motor kullanıyor?)
Şimdi gelir çok bilmişler(!) f-16, f-35 ile karşılaştırmaya...Ama şunu bilin ki yürümeden koşulmuyor arkadaşlar. Bu uçağın bile bizim için çok f...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
R.T.E =TÜRKİYE
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sakdis 1 yıl
Evet, bu Türkiye için büyük bir başarı. Fakat bu ürün tamamen Türk firmalarının ürettiği parçaların bir araya getirildiği planör savaş ucağı değil. Bu başarı sağladıktan sonra ürünü tamamen Millileştirmek asıl başarı. Ürünü tamamen Türk sanayisi firmalarının ürettiği parçalarla bir araya getirmeyi hedef edinilmesi asıl başarıdır. Eğer, söylediğim şekilde bir hedef ile ürün tamamen Millileştirilebilir ise jet motorlu bir uçakta üretmek Türkiye için zor bir iş olmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Savunma sanayi alanında yerli üretimle ilgili her haberi hem çooook seviyorum hem de ilgiliyle takip ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 2 yıl
Bu ucagın artısı tamamen yerli(motoru hariç) olması ki muhtemelen kimseye hesap verme gibi bi durum yok istediğine sat,istediğin bolgede kullan(adam tank motorunu veriyor ama şartı sadece turkiye sınırları içinde kullanılması), istediğin değişikliği yap (g3 piyade tufeğinde bile almanyaya sormadan bir değişiklik yapamıyorduk gibi) ve maliyetlerin cok ciddi dusucek olması..sonuc super bir baslangıc ve sevindirici bir haber..
Ozellikleri..
Performans (Hesaplanan*)
Maksimum Seyir Hızı 310 KCAS (574 km/sa)
Perdövites Hızı (iniş konfigürasyonu) 77 KCAS (143 km/sa)
Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) 4370 ft/dak (22 m/s)
Azami Servis İrtifası 34700 ft (10577 m)
Maksimum Havada Kalma Süresi (@15,000 ft) 4 sa 15 dak
Maksimum Menzil (@15,000 ft) 798 Deniz mili (1478 km)
Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) 1605 ft (489 m)
İniş Mesafesi (@deniz seviyesi) 1945 ft (593 m)
g limitleri +7 / -3,5g
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prowl12 2 yıl
Maliyeti düşük olduğundan dolayı iyi bir yatırım pervaneli olmasına takılmayın zaten terörist hedeflere karşı kullanılmak için yapılmış bir uçak kimse gidip bununla it dalaşına girmeyecek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 2 yıl
Türk milleti tarihinde bil ilk yaşandı.
(Made in Turkey) imzalı bir uçaktan , (Made in Turkey) imzalı bir füze ateşlenmiştir.
Hürkuş hem silah kapasitesinin çok yüksek olması hem de maliyeti sebebiyle F-16/F-4/F-35 kaldırmak yerine tercih edilecek...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
Where are those istemezük people?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Guzel bi calisma emegi gecen herkeze tesekurler calismalari devam eden jet motorlu ucagimizida en kisa surede goklerde goruruz insallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl
Gurur duydum. Daha büyük başarılara inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Zamaninda bazi iktidarlar hazirini alicam diye canim kayserideki fabrikamizi kapatmasaydi simdi jet motoira gecerdik . elestirenlerin iktidari oldugunuda hatirlatirim. Ucaksavar su bu diye sacmalayanlar icin soyluyorum en baba savas helikopterinin kullandigi alani daha ekonomik ve etkil8 kullaniyor modern ordularin vazgecilmezi ve son ilarak istedigimiz kadar uretip istedigimiz yerde kullaniriz %100u bizim.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Zamaninda bazi iktidarlar hazirini alicam diye canim kayserideki fabrikamizi kapatmasaydi simdi jet motoira gecerdik . elestirenlerin iktidari oldugunuda hatirlatirim. Ucaksavar su bu diye sacmalayanlar icin soyluyorum en baba savas helikopterinin kullandigi alani daha ekonomik ve etkil8 kullaniyor modern ordularin vazgecilmezi ve son ilarak istedigimiz kadar uretip istedigimiz yerde kullaniriz %100u bizim.

%100 felan senin değil motor amerikan fırlatma sistemi hatta pervanesi bile ithal .. açıp bakabilirsin ,çindeki sistemlere nette yazıyor . ayrıca madem fabrikan kapandı 17 senedir ne yaptın demezlermi adama hemen açsayın . adam 1935 de jet motorunu yapmış o zmanki teknoloji ile eline vuranmı var ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 2 yıl
normal devletlere karşı değil de terör örgütlerine karşı savaş uçağı kaldırmaktansa bunları kaldırmak çok daha ucuza geliyor benim bildiğim gelişmiş birçok devlet kullanıyor bunları tabi ortalama bir devlete karşı kullanılmıyor terörislere karşı ucuz ve iyi bir çözüm heleki Türkiye gibi çevri terör örgütleri ile çevrili bir ülkede baya işe yarar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13262 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, tai ve
8 etiket daha tsk hürkuş tusaş hürkuş Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Samet Yurtsever MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl 5G hızı dünyanın ilk canlı 3D Hologram aramasıyla test edildi 2 yıl Samsung Galaxy S8 vs. LG G6: Hangi amiral gemisi daha hızlı? 2 yıl Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümünü satın alabilir 2 yıl Kaspersky, 2050 senesinde Dünya'nın nasıl olacağına dair tahminleri derledi 2 yıl Amatör uzay meraklıları dört yeni gezegen keşfetti 2 yıl Jeep'ten 707 beygirlik canavar: Grand Cherokee Trackhawk 2 yıl Hyperloop’a yeni rotalar eklendi ve deneme sürüşü başarıyla tamamlandı 2 yıl Elden geçirilmiş Galaxy Note 7R modelleri ortaya çıktı 2 yıl Özelleştirilmiş AMD Radeon RX 500 ekran kartları ufukta göründü 2 yıl Şirinler’in yeni mobil oyunu geldi 2 yıl Google'dan yalan haberlerle küresel mücadele: Bilgi doğrulama Türkiye'ye de geliyor 2 yıl Samsung son dört yılın rekor karını bekliyor 2 yıl Avermedia'dan PC bağımsız oyun kayıt sistemi "Live Gamer Portable 2" inceleme 2 yıl Mac Pro ve AMD Ryzen photoshop testinde karşı karşıya 2 yıl Aynadaki yapay zeka: Duo 2 yıl Mesut Çevik ile Dijital içerik oluşturma ve yayma üzerine söyleşi / Soru-Cevap 2 yıl Google'a cinsiyet ayrımcılığı davası: Kadın çalışanların ücretleri erkeklerden daha az 2 yıl Uber’in İtalya’daki faaliyetleri durduruluyor 2 yıl Adidas, 3D yazıcılar ile ürettiği Futurecraft 4D'yi tanıttı 2 yıl Özelleştirilmiş Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ekran kartları satışa başladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yerli üretim Silahlı Hürkuş L-UMTAS atışı yaptı Sonraki Xiaomi Mi Band 2 Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı 2 yıl Western Digital ilk taşınabilir SSD ürününü duyurdu 2 yıl Yeni Aston Martin V8 Vantage Nürburgring'de görüntülendi 2 yıl İklim değişikliği türbülansları 3 kata kadar arttıracak 2 yıl Pebble kepenk kapatıyor 2 yıl Opel'in yeni büyük boy SUV'u ve Buick modelleri Almanya'da üretilecek 2 yıl 2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Amazon, hidrojenle çalışan forkliftler kullanmaya başlıyor 2 yıl BAFTA Games Awards 2017’nin kazanan isimleri belli oldu 2 yıl Twitter’ın kurucularından Ev Williams hisselerini satıyor 2 yıl Microsoft, müşteri memnuniyetinde Apple'ı ve Samsung’u geride bıraktı 2 yıl Nintendo Swicth, şirket hisselerini yüzde 20 arttırdı 2 yıl Akıllı telefonlarda ciddi bir WiFi açığı bulundu 2 yıl Call of Duty sinematik evreni için hazırlıklar başladı 2 yıl Kırmızı iPhone 7: Kutu açma ve ilk izlenimler 2 yıl Xiaomi Mi 6 ve Mi Max 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl Windows 10 Redstone 3 arayüzü işte böyle görünecek 2 yıl ABD, 50 milyon dolarlık füzeleri ateşledi, Suriye’de işler karıştı 2 yıl Nvidia Titan Xp: Dünyanın en güçlü ekran kartı ile tanışın 2 yıl Twitter, ABD hükümetine dava açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim