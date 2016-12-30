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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, milli imkanlarla geliştirilen hedefleme podu ASELPOD ile ilgili 25 milyon 806 bin dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen milli hedefleme podu ASELPOD ile alakalı sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yıllarında yapılacağı belirtildi.
Daha önce Pakistan'a da 16 adet ihraç edilen ASELPOD, nesil nesil çok algılayıcılı bir hedefleme podu. Yerli imkanlarla geliştirilmesi oldukça önemli olan sistemlerden biri olan ASELPOD, yüksek çözünürlüklü 3.nesil termal kameraya sahip. Bunun yanı sıra lazer mesafe bulucu ve hedef işaretleyiciye sahip olan ASELPOD, çoklu hedef takibi yapabiliyor. Gece gündüz harekat icra edilebilmesine olanak sağlayan ASELPOD, aynı anda 4 hedefi takip edebiliyor. 220 kilogram ağırlığı bulunan hedefleme podu 240 santimetre boyunda.
ASELPOD aynı zamanda savaş uçaklarının yüksek G kuvvetine maruz bırakan manevraları ve yüksek irtifalardaki olumsuz hava koşullarına karşı yüksek güvenlikli olarak geliştirildi. Üzerinde bulunan Çevresel İklimlendirme Birimi, içerisinde soğutucu olarak hava kullanan Buhar Döngülü Soğutmaya sahip.
Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçaklarının harekat yeteneğine büyük katkı sağlayacak olan ASELPOD'un yerli geliştirilmesi büyük bir önem taşıyordu. Hedefleme podunda yabancı sistemlere olan bağlılık olası ambargolarda kuvvetin harekat kabiliyetini sekteye uğratabilirdi.
 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574837 Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
bu tarz habeler olağan oldu artık, neredeyse hergün okuyoruz; özellikle aselsan ile çok güzel bir ivme yakaladık. ordumuz ne kadar güçlü olsada envanterimizdeki herşey eski yada dış ülkelere bağımlıydı. önümüzdeki 10 yılda bölgede gerçekten bir güç olucaz, bunu bilen ülkeler darbeyle dövizle sekte vurmaya çalışıyor.
bu tarz habeler olağan oldu artık, neredeyse hergün okuyoruz; özellikle aselsan ile çok güzel bir ivme yakaladık. ordumuz ne kadar güçlü olsada envanterimizdeki...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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cengiz7 2 yıl mladenbmv
mladenbmv

her şey iyi güzelde bütün teknolojimizi göz önüne koyuyoruz. ve düşmana resmen bizim elimizde bu var diyoruz.

görünürde olmayan gizliden gizliye kullandığın şeyi nasıl satacaksın peki :)
ayrıca bunun ordumuzun elinde olması psikolojik ve gerçek üstünlük sağlar düşmana karşı
mladenbmvher şey iyi güzelde bütün teknolojimizi göz önüne koyuyoruz. ve düşmana resmen bizim elimizde bu var diyoruz.g...
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
bu tarz habeler olağan oldu artık, neredeyse hergün okuyoruz; özellikle aselsan ile çok güzel bir ivme yakaladık. ordumuz ne kadar güçlü olsada envanterimizdeki herşey eski yada dış ülkelere bağımlıydı. önümüzdeki 10 yılda bölgede gerçekten bir güç olucaz, bunu bilen ülkeler darbeyle dövizle sekte vurmaya çalışıyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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kadirirdem 2 yıl Musty3535123
AVCI_31

bu tarz habeler olağan oldu artık, neredeyse hergün okuyoruz; özellikle aselsan ile çok güzel bir ivme yakaladık. ordumuz ne kadar güçlü olsada envanterimizdeki herşey eski yada dış ülkelere bağımlıydı. önümüzdeki 10 yılda bölgede gerçekten bir güç olucaz, bunu bilen ülkeler darbeyle dövizle sekte vurmaya çalışıyor.

Aynen Öyle Allah Büyüktür Bu sorunlarında üstesinden geleceğiz İnşAllah.
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FatihAsl 2 yıl
Hayırlı olsun. Böyle yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmemiz gerekiyor. Silah sektörü Cari açığı kapatabilir.
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mladenbmv 2 yıl
her şey iyi güzelde bütün teknolojimizi göz önüne koyuyoruz. ve düşmana resmen bizim elimizde bu var diyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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cengiz7 2 yıl mladenbmv
mladenbmv

her şey iyi güzelde bütün teknolojimizi göz önüne koyuyoruz. ve düşmana resmen bizim elimizde bu var diyoruz.

görünürde olmayan gizliden gizliye kullandığın şeyi nasıl satacaksın peki :)
ayrıca bunun ordumuzun elinde olması psikolojik ve gerçek üstünlük sağlar düşmana karşı
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