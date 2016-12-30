Yerli yüksek çözünürlüklü hedefleme podu için imzalar atıldı

ASELSAN tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen milli hedefleme podu ASELPOD ile alakalı sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme kapsamında teslimatların 2017-2018 yıllarında yapılacağı belirtildi.

Daha önce Pakistan'a da 16 adet ihraç edilen ASELPOD, nesil nesil çok algılayıcılı bir hedefleme podu. Yerli imkanlarla geliştirilmesi oldukça önemli olan sistemlerden biri olan ASELPOD, yüksek çözünürlüklü 3.nesil termal kameraya sahip. Bunun yanı sıra lazer mesafe bulucu ve hedef işaretleyiciye sahip olan ASELPOD, çoklu hedef takibi yapabiliyor. Gece gündüz harekat icra edilebilmesine olanak sağlayan ASELPOD, aynı anda 4 hedefi takip edebiliyor. 220 kilogram ağırlığı bulunan hedefleme podu 240 santimetre boyunda.

ASELPOD aynı zamanda savaş uçaklarının yüksek G kuvvetine maruz bırakan manevraları ve yüksek irtifalardaki olumsuz hava koşullarına karşı yüksek güvenlikli olarak geliştirildi. Üzerinde bulunan Çevresel İklimlendirme Birimi, içerisinde soğutucu olarak hava kullanan Buhar Döngülü Soğutmaya sahip.

Türk Hava Kuvvetlerinin savaş uçaklarının harekat yeteneğine büyük katkı sağlayacak olan ASELPOD'un yerli geliştirilmesi büyük bir önem taşıyordu. Hedefleme podunda yabancı sistemlere olan bağlılık olası ambargolarda kuvvetin harekat kabiliyetini sekteye uğratabilirdi.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/574837