Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı?

ASELSAN tarafından geliştirilen ve yakın zamanda ilk teslimatlarına başlanılan Korkut hava savunma sisteminin yeni geliştirilen deniz versiyonu Korkut-D'nin Yunanlıların eline geçtiği iddia edildi. Alcatras isimli sivil bir gemi ile taşınan sistemin bir Yunan adasında kıyıya oturduğu ve gemiye Yunan makamlarınca el konulduğu iddia edildi.

İddia ile alakalı resmi bir açıklama yapılmazken bazı kaynaklar geminin rotasındaki limanına sağ salim ulaştığını belirtiyor. Konuyla alakalı tüm bilgiler iddiadan öteye geçmezken, geminin karaya oturmuş halinin videosunun bir Yunan sitesinde yayınlandığı biliniyor. Sistemin niçin sivil bir gemi ile taşındığı bilinmezken, Antalya'ya test için götürüldüğü de iddialar arasında.

Vatan Gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre 5 mürettebatlı gemi 25 Aralık'ta Kos adası açıklarında kıyıya oturdu. Fırtınanın şiddeti nedeniyle 3 gün kurtarma çalışması yapılamadı. 28 Aralık tarihinde başlayan kurtarma çalışmalarına uluslararası sulardan 313 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Yunan Sahil Güvenlik botunun önleme çabaları üzerine 2 ülke Sahil Güvenlik botları arasında gerginlik çıktı. Habere göre sistem Yunan makamlarının dokunmasına izin verilmeden başka bir gemiye transfer edildi

Korkut, 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat atan 2 adet namlusu ile dakikada 1100 atım yapabiliyor. Modern mühimmatlara karşı etkisiyle ön plana çıkan Korkut, parçacıklı mühimmat sayesinde hedefi daha yüksek yüzdeyle vurabiliyor. Korkut, 1 adet komuta kontrol aracı ve 3 adet silah sistemi aracından oluşuyor. Yeni nesil atış kontrol radarı ve 3 boyutlu arama radarıyla etkinliğini artıran Korkut'un özellikle seyir füzelerine karşı etkili olması planlanıyor.

İlk olarak karada kullanım için geliştirilen Korkut sisteminin deniz versiyonun da geliştirileceği biliniyordu. Sistemin geliştirilmesinin ardından testlere götürülürken Yunanlıların eline geçtiği iddiasıyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

https://turkishnavy.net/2016/12/29/a-prototype-of-a-turkish-air-defence-gun-system-is-aground-on-a-greek-island/