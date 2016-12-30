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Şok iddia: Yeni hava savunma sistemimiz Korkut Yunanlılara mı kaptırıldı?

ASELSAN tarafından geliştirilen parçacık mühimmatlı hava savunma sistemi Korkut'un deniz versiyonu Korkut-D'nin gemiyle taşınırken gerçekleşen bir kaza sonucu Yunanlıların eline geçtiği iddia edildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
19,7b
1
35
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN tarafından geliştirilen ve yakın zamanda ilk teslimatlarına başlanılan Korkut hava savunma sisteminin yeni geliştirilen deniz versiyonu Korkut-D'nin Yunanlıların eline geçtiği iddia edildi. Alcatras isimli sivil bir gemi ile taşınan sistemin bir Yunan adasında kıyıya oturduğu ve gemiye Yunan makamlarınca el konulduğu iddia edildi. 
İddia ile alakalı resmi bir açıklama yapılmazken bazı kaynaklar geminin rotasındaki limanına sağ salim ulaştığını belirtiyor. Konuyla alakalı tüm bilgiler iddiadan öteye geçmezken, geminin karaya oturmuş halinin videosunun bir Yunan sitesinde yayınlandığı biliniyor. Sistemin niçin sivil bir gemi ile taşındığı bilinmezken, Antalya'ya test için götürüldüğü de iddialar arasında.
Vatan Gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre 5 mürettebatlı gemi 25 Aralık'ta Kos adası açıklarında kıyıya oturdu. Fırtınanın şiddeti nedeniyle 3 gün kurtarma çalışması yapılamadı. 28 Aralık tarihinde başlayan kurtarma çalışmalarına uluslararası sulardan 313 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Yunan Sahil Güvenlik botunun önleme çabaları üzerine 2 ülke Sahil Güvenlik botları arasında gerginlik çıktı. Habere göre sistem Yunan makamlarının dokunmasına izin verilmeden başka bir gemiye transfer edildi
Korkut, 35 milimetrelik parçacıklı mühimmat atan 2 adet namlusu ile dakikada 1100 atım yapabiliyor. Modern mühimmatlara karşı etkisiyle ön plana çıkan Korkut, parçacıklı mühimmat sayesinde hedefi daha yüksek yüzdeyle vurabiliyor. Korkut, 1 adet komuta kontrol aracı ve 3 adet silah sistemi aracından oluşuyor. Yeni nesil atış kontrol radarı ve 3 boyutlu arama radarıyla etkinliğini artıran Korkut'un özellikle seyir füzelerine karşı etkili olması planlanıyor.
İlk olarak karada kullanım için geliştirilen Korkut sisteminin deniz versiyonun da geliştirileceği biliniyordu. Sistemin geliştirilmesinin ardından testlere götürülürken Yunanlıların eline geçtiği iddiasıyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

https://turkishnavy.net/2016/12/29/a-prototype-of-a-turkish-air-defence-gun-system-is-aground-on-a-greek-island/ Yorum Yaz
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Ferrari 2 yıl en beğenilen
Samet Bey, sizi az çok tanıyorum diğer forumlardan ve Anka Youtube Kanalından. Korkut-D sisteminin başka bir gemiye yüklenerek gitmesi gereken yere ulaştığını burada hepimizden çok iyi bildiğinize eminim. Facebook'da videosu bile var hatta. Keşke böyle bir konu açıp ortalığı karıştırmak yerine Korkut-D'nin gitmesi gerektiği limana sağ salim ulaştığına dair bir konu açsaydınız.
Samet Bey, sizi az çok tanıyorum diğer forumlardan ve Anka Youtube Kanalından. Korkut-D sisteminin başka bir gemiye yüklenerek gitmesi gereken yere ulaştığını ...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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AKTeknisyen 2 yıl
Olay olup bittikten sonra haber yaparsanız böyle yarım yamalak haberler çıkar ortaya.
1:Gemi karaya yunan adasında karaya oturdu.
2:Bir sahil Güvenlik botu gerekli mesafeden devamlı izlemede kaldı.
3:Sistem daha sonra başka gemiye aktarıldı
4:Sistem yerine ulaştırıldı.
Bunlar olup biteli bir kaç gün oluyor ama siz sistemi yunanlılar alıp incelemişler gibi haber yapıyorsunuz.
Olay olup bittikten sonra haber yaparsanız böyle yarım yamalak haberler çıkar ortaya.1:Gemi karaya yunan adasında karaya oturdu.2:Bir sahil Güvenlik bo...
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DISTURBED 2 yıl
Cogu haber sitesinde kargonun baska bir turk gemisine aktarildigi yazilmakta.
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merveyanar 2 yıl
hayır zaten kaktırmayla gidiyoruz bi de elimizdekine sahip olamıyorsak yuh yani
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İl teber 2 yıl
Akıl var mantık var Yunanistan o askeri yüke dokunabilir mi ?
Tekne kurtarılıp emanet teslim edilmiştir.
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sdc55 2 yıl
bu bence geminin yunanlar tarafından ele geçirilmesi büyük bir haber, böyle bir şey olsa büyük bir gündem olurdu ki zaten yunanlara şu sıralar aramız açık türk kargo gemisine aktarılma haberi daha çok doğruluk payı taşıyor
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black_flood 2 yıl
bizde inandık bu saçmalığa nedense piyade tüfeğimiz çalındı tanıtım yapılırken şimdide bu çok düşündürücü ve de komik geliyor artık bu çağda aptalı oynayan bir devlet.
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ilkerinanç 2 yıl
arkadaş delirtmeyin adamı bu iddiaların sahibi kim kaynak neresi?böyle habercilikmi olur yahu hangi yüzyıldasınız siz?
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qwerty18 2 yıl
Donanımhaber ismi artık trolhaber olsun bu nedir saçma sapan haber sitelerine döndü site donanım hariç her şeyin paylaşımı yapılır oldu
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arel.gr 2 yıl
evinde pişip komşuya mı düşmüş, komşu ne diyor ?
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BekirHan 2 yıl
Desenize Garp kafasıyla silah yaptık, Şark kafasıyla teknede taşıdık yine...
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BekirTemel 2 yıl
Bu Yunan'larda dost mu düşman mı belli değil, belli ki geçmişi kenara atamıyorlar
kolay değil tabi
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Rajeesh 2 yıl
bu deniz kuvvetleri aletlerinin rengi neden böyle garip grimsi oluyor? sadece kamufle amaclı mı? yoksa radar işleriyle alakası var mı
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YediyuzYetmisYedi 2 yıl Rajeesh
Denizde farkedilmesi zor bir renk oldugu icin. Turuncuda tam tersi. Herseyi griye boyariz biz:D
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GreyParrot 2 yıl Rajeesh
Orijinalden alıntı: Rajeesh
bu deniz kuvvetleri aletlerinin rengi neden böyle garip grimsi oluyor? sadece kamufle amaclı mı? yoksa radar işleriyle alakası var mı

Kamuflaj, denize göre değil de ufuk çizgisi baz alındığından gemiler griye boyanır, deniz seviyesinden bakıldığında arka plandaki ufuk çizgisi sabah ve akşam saatleri hariç genelde gri renk hakimdir, en büyük tehdit diğer gemiler olduğundan böyle tercih edilmiştir ayriyeten gri uyumlu ve sönük bir renktir herhangi bir rengin yanında fazla dikkat çekmez, tabi sadece kuş bakışı hesaba katılsaydı gemilerin mavimsi tonlarda olması daha uygun olurdu.
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GreyParrot 2 yıl Rajeesh
Orijinalden alıntı: Rajeesh
bu deniz kuvvetleri aletlerinin rengi neden böyle garip grimsi oluyor? sadece kamufle amaclı mı? yoksa radar işleriyle alakası var mı

Kamuflaj, denize göre değil de ufuk çizgisi baz alındığından gemiler griye boyanır, deniz seviyesinden bakıldığında arka plandaki ufuk çizgisi sabah ve akşam saatleri hariç genelde gri renk hakimdir, en büyük tehdit diğer gemiler olduğundan böyle tercih edilmiştir ayriyeten gri uyumlu ve sönük bir renktir herhangi bir rengin yanında fazla dikkat çekmez, tabi sadece kuş bakışı hesaba katılsaydı gemilerin mavimsi tonlarda olması daha uygun olurdu.
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