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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor rekora koşuyor

18 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak olan Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, henüz vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başladı. Film, erken bilet satışlarında rekoru ele geçirdi.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor rekora koşuyor
Sinema tarihinin en sevilen serilerinden birini uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndürecek olan Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, şüphesiz bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Tüm dünyada milyonlarca Yıldız Savaşları hayranı tarafından heyecanla beklenen film, henüz vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başladı.
 Biletleri geçtiğimiz ay satışa sunulan Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, Açlık Oyunları'nı geride bırakarak ön sipariş konusunda rekoru ele geçirmişti. Sinemaseverlerin ön sipariş aşamasında gösterdiği bu yoğun ilgi takip eden günlerde de devam etmiş gibi görünüyor. Zira henüz filmin vizyona girmesine bir ay varken, erken bilet satışlarından elde edilen gelir 50 milyon doları aşmış durumda.
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, erken bilet satışlarındaki bu başarısıyla şimdiye kadar zirvede olan Açlık Oyunları'nı geride bıraktı ve rekoru ele geçirmeyi başardı. Üstelik yeni Star Wars filmi, Açlık Oyunları'nın elde ettiği rakamı şimdiden ikiye katlamış durumda.
 
Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor rekora koşuyor
18 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin hasılatının açılış gününe kadar 100 milyon doları geçmesi bekleniyor. Filmin vizyona gireceği ilk hafta sonu için biletler büyük ölçüde tükenmiş olsa da bu durumun sinemaseverleri durdurmadığı, 2016'nın ilk haftalarına kadar rezervasyonların yapıldığı belirtiliyor.
Filmin erken bilet satışlarında gördüğü bu yoğun ilgi, açılış haftasında da yeni rekorların geleceğini gösteriyor. Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'un en iyi açılış haftası rekorunu ele geçirmesi için, ilk haftasında 208 milyon dolar hasılat elde eden Jurassic World'ü geçmesi gerekiyor.
Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek olan Güç Uyanıyor, yeni bir Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi olacak. J.J Abrams tarafından yönetilen filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher ve Mark Hamill yer alıyor.

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Sanat Günesi 3 yıl en beğenilen
şu ergen siyahi karakter bir tek banamı itici geliyor acaba ? afişe bile yakışmamış.
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There goes your life 3 yıl DubSteq
DubSteq


There goes your life

Dvd,blu-ray ve dijital yollardan ne kadar gelir elde ediyorlar bilmiyorum ama call of duty'nin ilk iki haftasında 1 milyar dolar hasılat elde ettiğini göz önüne alırsak sinema sektörü o kadar karlı gibi durmuyor.

kişi başına 60 dolardan satılan oyun ile kişi başına 5-10 dolardan satılan sinema biletini bir mi tutuyorsun. Kalkmış birde piyasa analizi yapıyor beyefendi.

İkiside eğlence sektörünün bir dalı ve en çok karşılaştırılan 2 market, neden olmasın? Ayrıca bir fimi izleyebilmek için yakınında bir sinema salonu olması yeterliyken oyun oynamak için bir konsola yada uygun donanıma sahip bir pcye ihtiyacın var ve sinema 7-77 herkese hitap ediyor...
DubSteqThere goes your lifeDvd,blu-ray ve dijital yollardan ne kadar gelir elde ediyorlar bilmiyorum a...
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Redunay 3 yıl
J.J Abrams fason bir yönetmen bu efsane yakışmıyor. Filmi yine hiç edecek. Üç gün sonra herkesin unutacağı sıradan bir gişe filmi yapacak.
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1 Avatar
mu5tafa 3 yıl
O zenci eleman olmamış ağa. Zenci olmasından değil yanlış anlaşılmasın. Daha karizmatik bir Siyahi oyuncu olabilirdi. İdris elba misal. Neyse bana göre İlk kez esas oğlanı olmayan bir star wars filmi olacak heralde. Şöyle obi wanlı bir film olaydı keske. Veya onun oğlu falan. Daha efsane olurdu.
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DH Misafiri 3 yıl
16 Aralık
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JessieJ 3 yıl
Bohda çıkabilir.
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mahmudhudavendi 3 yıl
Beklenti yüksek... Böyle olunca genelde hüsrana uğruyoruz.
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strathmorea 3 yıl
Evet burası Donanım Haber sitesi değil mi :)
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_THANOS_ 3 yıl
Acikcasi bu film uzerinde inanilmaz korkunc bir risk var.Haberden de anlayabileceginiz uzere,cogunluk bu filme bel baglamis,guvenmis.Eminim bazilari da ek olarak yonetmenin J.J Abrams olmasindan oturu filme karsi buyuk umutlar besliyordur.Fakat tahmin ediyorum ilk gun sinema siteleri "olmamis" yorumlariyla dolup tasacak.Cunku fragmandan da edindigim izlenime gore seri uzerinden ekmek yeme durumu olabilir.Mesela o eski havayi vermeye calismislar fragmanda,soundtrackler,ambians, " The dark side,the jedi...They real" falan demeler.Bir kere kendinizi satsaniz dahi eski havayi veremezsiniz kardesim.İsterseniz anakini obi wan'i,yodayi falan getirin hic onemli degil.Bu film serisi ciktigi zamanlarda guzeldi,ha eger o zamanlari geri getirebiliyorsaniz bilmem.Aradan yillar gecmis,daha bu saatten sonra kimsenin yeni bir Star Wars bekledigi falan yok,kalkiyorsunuz yeni bir ucleme yapmaya... e olmazki abicim,olmazki babacim.Ben uzuluyorum yani yazik olacak.Simdi verdiler gazi,verdiler gazi,biletler falan on satista,tabi milletin beklentisi oldu tavan...insanlar sinemaya bir gidecek "bunu mu bekledik bunca zaman la" diyecek.yeni nesil zaten begenecek.Bazilari begenmedigi halde filmin ismi hatrina begendim diyecek,en azindan o eski havayi deneyimlemek bile yetti diyecek.Biliyorum iste adim gibi! Tabi insallah yanilirim orasi ayri.
Mesela James Bond'da da ayni durum oldu.Milletin yeni bir 007 filmi bekledigi yok,adamlar kalktilar filmin isminden ekmek yemeye calistilar.Sonuc ne oldu? bombos bir film.Aksiyonu olmayan bir 007 filmi...Sisirilmis bir kotu karakter... bos bir filmdi yani.Sadece Christopher Waltz'in performansi cok iyiydi o kadar.
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kozmoslu 3 yıl
18 ocak a kadar vizyonda kalır mı sizce? Finallerden dolayı memlekete gidemicemde?
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metroid 3 yıl kozmoslu
sucukcu-

18 ocak a kadar vizyonda kalır mı sizce? Finallerden dolayı memlekete gidemicemde?

Hangi şehirde olduğuna göre değişir.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
playstyle
valla sinemaya gidipte ön sıralarda oturan adını bilmediğiniz bir lavuğun filmin ortasında cebe mesaj geldi diye cep telefonunu açması ile o karanlık sinema salonunda tüm görsel algınız bir refleks olarak o ışığa yoğunlaşmasıyla filme olan tüm ilginizin 1 anda kaybolması sonrası neler hissedeceğini bir düşün istersen !

bu arada herisin ford 'un, en sonunda bir sanatçı olarak hak ettiği yere gelmesi sevindirici :)
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metroid 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

playstyle

valla sinemaya gidipte ön sıralarda oturan adını bilmediğiniz bir lavuğun filmin ortasında cebe mesaj geldi diye cep telefonunu açması ile o karanlık sinema salonunda tüm görsel algınız bir refleks olarak o ışığa yoğunlaşmasıyla filme olan tüm ilginizin 1 anda kaybolması sonrası neler hissedeceğini bir düşün istersen !


bu arada herisin ford 'un, en sonunda bir sanatçı olarak hak ettiği yere gelmesi sevindirici :)

Ne içtiysen aynından ben de istiyorum.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
valla sinemaya gidipte ön sıralarda oturan adını bilmediğiniz bir lavuğun
filmin ortasında cebe mesaj geldi diye cep telefonunu açması ile
o karanlık sinema salonunda tüm görsel algınız bir refleks olarak o ışığa yoğunlaşmasıyla filme olan tüm ilginizin 1 anda kaybolması sonrası neler hissedeceğini bir düşün istersen !
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double minded 3 yıl
Tahmini kuzey amerika hasilati 762 milyon dolar.tum zamanlarin en iyi kuzey amerika hasilati demek bu enflasyondan bagimsiz bakarsak tabi ki.
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veteriner69 3 yıl
1977 Yılında ilk vizyona giren filmi 80 lerde Bakırköy Sinema 74 sinemasında izlemiştim.

O yıllarda yurtdışında gösterime giren film bize bir kaç yıl sonra geliyordu.

O zaman nedense "YILDIZLAR SAVAŞI" adıyla gösterilmişti.
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