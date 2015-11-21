Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor rekora koşuyor

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden birini uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndürecek olan Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, şüphesiz bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Tüm dünyada milyonlarca Yıldız Savaşları hayranı tarafından heyecanla beklenen film, henüz vizyona girmeden gişe rekorları kırmaya başladı.

Biletleri geçtiğimiz ay satışa sunulan Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, Açlık Oyunları'nı geride bırakarak ön sipariş konusunda rekoru ele geçirmişti. Sinemaseverlerin ön sipariş aşamasında gösterdiği bu yoğun ilgi takip eden günlerde de devam etmiş gibi görünüyor. Zira henüz filmin vizyona girmesine bir ay varken, erken bilet satışlarından elde edilen gelir 50 milyon doları aşmış durumda.



Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, erken bilet satışlarındaki bu başarısıyla şimdiye kadar zirvede olan Açlık Oyunları'nı geride bıraktı ve rekoru ele geçirmeyi başardı. Üstelik yeni Star Wars filmi, Açlık Oyunları'nın elde ettiği rakamı şimdiden ikiye katlamış durumda.



18 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin hasılatının açılış gününe kadar 100 milyon doları geçmesi bekleniyor. Filmin vizyona gireceği ilk hafta sonu için biletler büyük ölçüde tükenmiş olsa da bu durumun sinemaseverleri durdurmadığı, 2016'nın ilk haftalarına kadar rezervasyonların yapıldığı belirtiliyor.

Filmin erken bilet satışlarında gördüğü bu yoğun ilgi, açılış haftasında da yeni rekorların geleceğini gösteriyor. Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'un en iyi açılış haftası rekorunu ele geçirmesi için, ilk haftasında 208 milyon dolar hasılat elde eden Jurassic World'ü geçmesi gerekiyor.

Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek olan Güç Uyanıyor, yeni bir Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi olacak. J.J Abrams tarafından yönetilen filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher ve Mark Hamill yer alıyor.