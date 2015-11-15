Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni poster ve fragman

Bu yılın en merak edilen filmlerinin başında gelen Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. 16 Aralık'ta vizyona girecek olan yeni Yıldız Savaşları filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, televizyon kanalları için hazırladığı 1 dakikalık yeni fragmanı yayınladı.

İlk olarak Disney'in bünyesinde yer alan ABC kanalı tarafından yayınlanan yeni fragman, filmin odağında yer alacak yeni karakterler Rey ve Finn'in ilişkisine odaklanıyor. Bu yeni fragmanın yanı sıra filmin IMAX için hazırlanan yeni posteri de yayınlandı.

Öte yandan filmin uzunluğu hakkında da ilk detaylar ortaya çıktı. Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor hakkında kapsamlı bir yazı hazırlayan Entertainment Weekly'e göre yeni Yıldız Savaşları filmi 2 saat 15 dakika sürecek.

Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek olan Güç Uyanıyor, yeni bir Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi olacak. J.J Abrams tarafından yönetilen filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher ve Mark Hamill yer alıyor.

http://collider.com/star-wars-7-trailer-force-awakens-john-boyega-daisy-ridley/