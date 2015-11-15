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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni poster ve fragman

Yeni Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi olan Güç Uyanıyor'un yeni fragmanı ve posteri yayınlandı. Ayrıca filmin uzunluğu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı.
3 yıl
4,7b
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14
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'dan yeni poster ve fragman
 Bu yılın en merak edilen filmlerinin başında gelen Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. 16 Aralık'ta vizyona girecek olan yeni Yıldız Savaşları filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, televizyon kanalları için hazırladığı 1 dakikalık yeni fragmanı yayınladı.
İlk olarak Disney'in bünyesinde yer alan ABC kanalı tarafından yayınlanan yeni fragman, filmin odağında yer alacak yeni karakterler Rey ve Finn'in ilişkisine odaklanıyor. Bu yeni fragmanın yanı sıra filmin IMAX için hazırlanan yeni posteri de yayınlandı.
Öte yandan filmin uzunluğu hakkında da ilk detaylar ortaya çıktı. Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor hakkında kapsamlı bir yazı hazırlayan Entertainment Weekly'e göre yeni Yıldız Savaşları filmi 2 saat 15 dakika sürecek.
 Jedi’nin Dönüşü’nün 30 yıl sonrasında geçecek olan Güç Uyanıyor, yeni bir Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi olacak. J.J Abrams tarafından yönetilen filmin başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher ve Mark Hamill yer alıyor.

http://collider.com/star-wars-7-trailer-force-awakens-john-boyega-daisy-ridley/ Yorum Yaz
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Turin Turambar. 3 yıl en beğenilen
Ana konu var zaten şikayet ettim
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Triluminos 3 yıl
siyahilere ırkçı değiliz mesajı vermek için aksaraydaki saatçileri aratmayan hatta Pogba ya benzettiğim zenci bir stormtrooper, feministleri mutlu etmek için kadın bir jedi...Al içine et desen bu kadar başarılı olamazlar, hayranların beklentilerini karşılamak veya ilk 6 filmin senaryosuna bağlı kalmak umurlarında değil. Nasıl daha geniş bir kitleye hitap eder gişe gelirlerini arttırırım onun hesabını yapmışlar, bari gayleri memnun etmek için de Luke Skywalkerı harcamasalar :D
siyahilere ırkçı değiliz mesajı vermek için aksaraydaki saatçileri aratmayan hatta Pogba ya benzettiğim zenci bir stormtrooper, feministleri mutlu etmek için ka...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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turin---thesamet 3 yıl OverClocK1ng
Aslında olay biraz farklı ve bence güzel bir ayrıntı. Kylo Ren bir Sith lordu ya da çırağı değil. Sadece güce sahip yiğit bir delikanlı. Sadece Sith fanatiği biraz. Kılıcının şekli de bu yüzden böyle. Amatör olduğu için kendi kılıcını yapamıyor ortaya dengesiz bir şey çıkıyor o da kılıcı stabil hale getirmek için yanlara iki tane bir nevi taşma kapağı ekliyor. Fazla enerjiyi atıp kılıcı elinde patlatmasın diye. Hatta fragmanlara dikkatli bakarsanız Ren'in kılıcının daha ince sivri ve titrek bir ışık yaydığını görürsünüz.
Aslında olay biraz farklı ve bence güzel bir ayrıntı. Kylo Ren bir Sith lordu ya da çırağı değil. Sadece güce sahip yiğit bir delikanlı. Sadece Sith fanatiği b...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
ımax de şimdiden ilk iki hafta ön siparişle satılmış [>:] biz anca çıktıktan 1 ay sonra ımax de izliyebilcez galiba.
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FreeRun 3 yıl
gelmiş geçmiş en çok izlenen film olacak heralde
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Patren 3 yıl
adamlar farklı bir seriye başladılar resmen
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enemywalker 3 yıl
Star wars denildigi zaman.[DHTUBE=]www.youtube.com/watch?v=-bzWSJG93P8
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Triluminos 3 yıl
siyahilere ırkçı değiliz mesajı vermek için aksaraydaki saatçileri aratmayan hatta Pogba ya benzettiğim zenci bir stormtrooper, feministleri mutlu etmek için kadın bir jedi...Al içine et desen bu kadar başarılı olamazlar, hayranların beklentilerini karşılamak veya ilk 6 filmin senaryosuna bağlı kalmak umurlarında değil. Nasıl daha geniş bir kitleye hitap eder gişe gelirlerini arttırırım onun hesabını yapmışlar, bari gayleri memnun etmek için de Luke Skywalkerı harcamasalar :D
2 Yanıt Yanıtla +8
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Bender B. Rodriquez 3 yıl Triluminos
Ya birak aga pogba daha cok yakisirdi bu role. Eleman hic cekici degil
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Heisenberg61 3 yıl Triluminos
Film güzel olduktan sonra fark eder mi siyahi ve kadın olmaları? Oyuncuları da filmi de izledikten sonra değerlendirebiliriz. Şimdi eleştirmek yersiz.
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CoreXXX 3 yıl
trol bu ya hemen inanmayın. filmde t şeklinde felan ışın kılıcı yok. resmi bir video değil bu
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OverClocK1ng 3 yıl
WB
Film beklentilerimin altinda kalacak mi diye tereddut etmekten kurtaramiyorum kendimi, her yeni trailer endisemi artiriyor

Aynen. Hele ki yukarı mesajdaki fragmanın sonlarına doğru ışın kılıcının yan taraflarından da ufak ışınlar çıkıp bildiğimiz T şeklini yapmışlar ya. Çok itici olmuş. Işın kılıcı, düzdür. Kenarlarda ışınlar falan yoktur. Uyuz oldum..
1 Yanıt Yanıtla
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turin---thesamet 3 yıl OverClocK1ng
Aslında olay biraz farklı ve bence güzel bir ayrıntı. Kylo Ren bir Sith lordu ya da çırağı değil. Sadece güce sahip yiğit bir delikanlı. Sadece Sith fanatiği biraz. Kılıcının şekli de bu yüzden böyle. Amatör olduğu için kendi kılıcını yapamıyor ortaya dengesiz bir şey çıkıyor o da kılıcı stabil hale getirmek için yanlara iki tane bir nevi taşma kapağı ekliyor. Fazla enerjiyi atıp kılıcı elinde patlatmasın diye. Hatta fragmanlara dikkatli bakarsanız Ren'in kılıcının daha ince sivri ve titrek bir ışık yaydığını görürsünüz.
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WB 3 yıl
Film beklentilerimin altinda kalacak mi diye tereddut etmekten kurtaramiyorum kendimi, her yeni trailer endisemi artiriyor
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erdeminofff 3 yıl
Daha yenisi var yayınlayan yok. Kınıyorum youtube.com/...
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Turin Turambar. 3 yıl en beğenilen
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