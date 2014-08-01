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Yılın ikinci çeyreğinde Sony mobil cihaz pazarında kan kaybetti

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ikinci çeyreğinde Sony mobil cihaz pazarında kan kaybetti

Sonbahar ayı itibariyle yeni nesil Xperia amiral gemi modelini tanıtması beklenen Sony, yılın ikinci çeyreğini beklediği gibi kapatamadı ve yıl genelinde karşılaşılacak zararın artması ihtimali doğdu.

Firmanın yılın ikinci çeyreğinde satış geliri 17.9 milyar dolar oldu. Faaliyet karı 691 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net kar ise 265 milyon dolarda kaldı. Son çeyrekte firmanın yüzünü güldüren oyun ve film satışları oldu.

Firmanın akıllı telefon pazarındaki büyüme hedeflerine rağmen mobil cihaz bölümü 27 milyon dolar zarar etti. Yabancı para birimi kurlarındaki değişim nedeniyle bölümün satış geliri yüzde 10 artışla 3.1 milyar dolar oldu. Ancak satılan cihaz miktarı azaldı. 

Oyun bölümü ikinci çeyrekte yüzde 95 artışla 2.5 milyar dolar gelir ve 43 milyon dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı. Aynı şekilde film bölümü de yüzde 22 artışla 1.9 milyar dolar gelir ve 78 milyon dolar kar elde etti. 

Yılın ikinci çeyreği aslında firma için 31 Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılının ilk çeyreği sayılıyor. Mali yıl ilk çeyrekte kar elde edilse bile sonraki çeyreklerde düşüş beklentisi ve ve toplam zarar 487 milyon dolara kadar çıkabilecek.  

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q1_sony.pdf Yorum Yaz
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saruman_me 4 yıl en beğenilen
Çin malı tlf lar hem yüksek donanımı hemde tasarımı ile sadece sony değil htc, lg samsung satışlarını büyük ölçüde etkiledi.. Bence iyide oldu o fiyatlara satılacağı na biraz cömert ol zarar etme
Çin malı tlf lar hem yüksek donanımı hemde tasarımı ile sadece sony değil htc, lg samsung satışlarını büyük ölçüde etkiledi.. Bence iyide oldu o fiyatlara satıl...
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mert1907 4 yıl
Firmalar şu rütbe savaşına son vermezlerse daha çok zarar ederler. Ortalık amirallerden generallerden geçilmiyor.
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Death Race 4 yıl
bütün mobil üreticiler zarar açıkladı güzel güzel öyle 2500'telefon satmakla olmuyor o işler o fiyata oyuncu laptopları var küçücük ekrana o kadar para istiyorlar sanarsın bf4 oynatıyor xiomi neden ucuza satıyor?neden zarar açıklamadı ?az ama öz satıyor daha da yukarılara cıkacak çinli firmalar xperia z1,z1compact,z2 çıktı eylülde yani 1 ay sonra z3 çıkıcak xperia z fiytatı 1400 tl demezler mi sen hayırdır ? bu fiyatların hali nedir? şu ülkede bilinçli tüketici olsaydı kimse o kadar paralar vermeseydi çinlilere gerek kalmadan çoktan ayar çekilirdi fiyatlara ama yaaa bende z1 var bu eskidi artık z2 alıyım da havam olsun kafası olduğu için telefonlar ucuzlamıyor çare XİOMİ...htc ye değinmeden edemiycem metal metal diyor da metal sanırsın altın,htc one 1600 tl civarı 1400 tl ye g2 var donanımlara bak arada ki para farkına bak ah ha lg'yi savunduğum yok ama diğer firmalara göre daha uygun hakkınıda yememek lazım,efenim samsungun mobil bölümünün batması dileğiyle plastikleri kakalıyorlar millete 2000tlye s4 ile s5 arasında ne fark var hiç bir şey tabi ki
artık mobil sektör doyum noktasında 64 bit işlemci 4gb ram 8gb ram olsa ne farkedicek snap 810 çıksa kaç yazar snap 800 hatta 600 ile aynı performansı alıcaksın 30 fps yeterli sürekli sensör eklense ne olucak kaçını günlük hayatta kullanıyoruz acaba,son olarak ayfoncular pcnizde ki yazılım bile orjinal değilken yazılıma para veriyorsunuz ironi yapmayın :)) telefona 1000tlden fazla vermeyin...
bütün mobil üreticiler zarar açıkladı güzel güzel öyle 2500'telefon satmakla olmuyor o işler o fiyata oyuncu laptopları var küçücük ekrana o kadar para istiyorl...
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E_Aydin35 4 yıl
Sony'nin şuan kan kaybediyor gibi gözükmesi normal bana göre, geçmiş yıllarda yaptığı yatırımı ve Sony'nin başka alanlardaki(oyun , film...) gelirinin şuanlık bu alanlara göre düşük olması normal..
Ancak Xperia serisine artık kullanıcıda fazlasıyla alışmaya başladı. Özellikle Z ve Z2 ile tamamen kullanıcıların kalbini fethettiğini düşünüyorum. Kazançların artacağını düşünüyorum özellikle PC sektörüne son verdikten sonra zaten tek misyonlarının şuan için akıllı telefon ağırlıklı olduklarını gösteiler.
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Schnitter 4 yıl
Koskoca Sony e bak filmden oyundan medet umuyor, ama bu tuketiciye durust olmanin kaliteli mal satmanin bir ise yaramadigini hala anlamadi.
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darkaura 4 yıl
aslinda akilli telefon pazarinda basarinin bir iki kriteri var. cok zor degil. kuvvetli islemci, kaliteli ekran, olabildigince buyuk ekrani olabildigince ince ve kucuk govdede sunabilmek ve tabiyki fiyat. bunlari sagliyan tum modeller s2,s3, g2 hep basarili oldular. basari icin oyle su gecirmezlik, ozel ses sistemi falana finala gerek yok. sony bunlarin hep tersini yapti. su gecirmezlik adina kaba ve kalin govde ile birde kalitesiz tft ekranlar birlesince ne kadar fani olursa olsun, sirket imaji olursa olsun satmiyor. kullanici once ekrana bakiyor, sonra kasaya.
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Illustrious. 4 yıl
"(Akıllı telefon pazarında) Yabancı para birimi kurlarındaki değişim nedeniyle bölümün satış geliri yüzde 10 artışla 3.1 milyar dolar oldu. Ancak satılan cihaz miktarı azaldı."

"Oyun bölümü ikinci çeyrekte yüzde 95 artışla 2.5 milyar dolar gelir ve 43 milyon dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı. Aynı şekilde film bölümü de yüzde 22 artışla 1.9 milyar dolar gelir ve 78 milyon dolar kar elde etti."

Boldlu olan kısım DH'nin Sony için haber statüsü taşıyacak kriterlerde görmüş olduğu ve bunu ön plana çıkarmak için her fırsatta çaba sarfedilmiş kelimeler, diğer kısımları ise yerli yabancı her kaynakta okuyabilirsiniz..

Tarafsızlık ilkesini koruyan, her kaynakta..
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ender ahmet 4 yıl
şu tasarımı biraz değiştir be kardeşim.tamam z2 de fiyat düşürdünde o çerçeveler nedir aga.

tasarım konusunu tekrardan gözden geçirmeli.

sony iyidir hoştur elittiir kalitedir ama aynı htc gibi fiyat dan kaybediyor aga.z2 ile bu inatlarından vazgeçtiler.doğruyu buldular.bide şu tasarım olayına el atmaları gerekir.
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eric13 4 yıl
verdiginiz paranin yarisi kadar kalitesi olmayan urunlerle buraya kadar artik o eski kaliteli Sony yok sadece ismini kullanip fahis fiyatlardan satmaya devam ederse sonu daha da beter olacak
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Guaire 4 yıl
Al Sony'yi vur HTC'ye.
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Emrah1988 4 yıl
Sevemedim gitti su sony telefonlarini
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neolussius 4 yıl
Özetlersek HTC, Sony, Samsung cartlamış. Rise of the Chinese.
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xmasx 4 yıl
Yahu Samsung , Htc derken simdide Sony kan kaybediyor. Ee kim kazaniyor onuda bir anlayabilsek hani!
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FeneristFB 4 yıl xmasx
ozzy_carpe
Yahu Samsung , Htc derken simdide Sony kan kaybediyor. Ee kim kazaniyor onuda bir anlayabilsek hani!

Çinliler kazanıyor
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tugares 4 yıl
6 ayda bir son model çıkarmaya devam et sen Sony. iyi olmuş.
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akmac 4 yıl
Sony senede 1 sorunsuz model çıkarsa herşey değişir.
3 ayda bir yeni model sızıyor.
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birdhunder 4 yıl
Xperia s faciasindan sonra Sony mi tövbe.
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