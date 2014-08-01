Yılın ikinci çeyreğinde Sony mobil cihaz pazarında kan kaybetti





Sonbahar ayı itibariyle yeni nesil Xperia amiral gemi modelini tanıtması beklenen Sony, yılın ikinci çeyreğini beklediği gibi kapatamadı ve yıl genelinde karşılaşılacak zararın artması ihtimali doğdu.





Firmanın yılın ikinci çeyreğinde satış geliri 17.9 milyar dolar oldu. Faaliyet karı 691 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net kar ise 265 milyon dolarda kaldı. Son çeyrekte firmanın yüzünü güldüren oyun ve film satışları oldu.





Firmanın akıllı telefon pazarındaki büyüme hedeflerine rağmen mobil cihaz bölümü 27 milyon dolar zarar etti. Yabancı para birimi kurlarındaki değişim nedeniyle bölümün satış geliri yüzde 10 artışla 3.1 milyar dolar oldu. Ancak satılan cihaz miktarı azaldı.





Oyun bölümü ikinci çeyrekte yüzde 95 artışla 2.5 milyar dolar gelir ve 43 milyon dolar faaliyet karı elde etmeyi başardı. Aynı şekilde film bölümü de yüzde 22 artışla 1.9 milyar dolar gelir ve 78 milyon dolar kar elde etti.





Yılın ikinci çeyreği aslında firma için 31 Mart 2015 tarihinde sona erecek mali yılının ilk çeyreği sayılıyor. Mali yıl ilk çeyrekte kar elde edilse bile sonraki çeyreklerde düşüş beklentisi ve ve toplam zarar 487 milyon dolara kadar çıkabilecek.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q1_sony.pdf