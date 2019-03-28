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Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor

Instagram'da videoyu ileri geri sarmaya yarayan özellik ortaya çıktı! Instagram akışınızda video izlerken istediğiniz saniyeye atlayabileceksiniz. Bu özelliğin nasıl çalıştığına dair video yayınlandı.
1 ay
14,4b
1
17
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor
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Son yıllarda sosyal medya platformlarına karşı büyük üstünlük kuran Instagram’a herkesin beğeneceği bir özellik geliyor. Instagram akışında izlediğiniz videoları ileri geri sarabileceksiniz.

Instagram videolarında ileri geri sarma özelliği en başından beri bulunmuyor. Uygulama ilk yayınlandığında 15 saniyelik videolar yüklenebiliyordu. 15 saniyelik videoda ileri geri sarma ihtiyacı pek olmuyordu fakat video limiti 60 saniyeye çıkartıldığından beri bu özelliğe ihtiyaç duyuluyor.

 

Instagram’da izlediğiniz videonun bir sahnesini gözden kaçırdığınızda, tekrar izleyebilmek için 60 saniye beklemek gerekiyor. Yeni eklenecek özellik sayesinde beklemeye gerek kalmadan videoyu ileri veya geri sarabileceksiniz.

Söz konusu özellik, Hong Konglu geliştirici Jane Wong tarafından ortaya çıkartıldı. Wong, Instagram’ın kodları üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bu özelliği ulaştı ve aktif etmeyi başardı. Videoları ileri geri sarmaya yarayan özelliğin nasıl çalıştığını gösteren videoyu da yayınladı.

Videoları ileri geri sarmaya yarayan özelliğin ne zaman ekleneceği bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda testlerin tamamlanmasını ve kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Instagram, geçtiğimiz hafta uygulama içerisinden alışveriş özelliğini kullanıma sundu.

 

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Halim5525 1 ay en beğenilen
Zahmet oldu
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kojiro 1 ay
Video ve story komple kalksa daha iyi olur.
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kpln04 1 ay
Keşke Vine kapanmasaydı
Şimdi insta ve tictoc insanın midesini bulandırıyor
Sokaktan geçen adam bile official hesap açıyor reklam için dm
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TheNewAtilla 1 ay
Bende instagram kapanıyor zannetmiştim
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wolf silver 1 ay
Herkese merhabalar arkadaşlar CUMHURBAŞKANLIĞA BAĞLI MİLLİ KÜTÜPHANE inşaatında çalıştım. Ordaki şirket tarafından dolandırıldık 1.5 aydır eve geldik hala paralarımız yatırılmadı.... donanım haberde bununla ilgili konu açmak istiyorum nasıl açacağımı bilmiyorum yardım istiyorum...
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PlusEx 1 ay
Sanki atta deve altu ustu geri sarma islemi yapacaklar. Şu zamanda bu kadar zor mu ?
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DH Misafiri 1 ay
vayyy beee müthiş özellik
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Stand Alone 1 ay
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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35plt35 1 ay
Çok iyi oldu da, 15 saniyelik videolar daha iyiydi. Daha az zaman kaybediyorduk. Şimdi 3 saniyede göz atıp geçebileceğiz.
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gs09gs09 1 ay
:) ozellikmi lan bu milattan kalma seyi yeni ekliyorlar ozellik diyede kaktiriyor.
Buda Apple gibi olmaya basladi var olan bisiyi yeni gibi kaktirma cabalari pazarlama teknigi hhep :)
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AirSupport 1 ay gs09gs09
Napsınlar yıllardır olan bir şeyi sunmasınlar mı. Zaten bu yapılmış koymayalım sildir et mi desinler anlamadım. Niye şimdi akıllarına gelmiş acaba orası anlamadım ama en azından gelmiş.
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OverClocK1ng 1 ay
Aaaay ne önemli özellik. Sanki bu kadar zamandır yapılamazdı..
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10ff 1 ay
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