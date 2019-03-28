Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor

Instagram videolarında ileri geri sarma özelliği en başından beri bulunmuyor. Uygulama ilk yayınlandığında 15 saniyelik videolar yüklenebiliyordu. 15 saniyelik videoda ileri geri sarma ihtiyacı pek olmuyordu fakat video limiti 60 saniyeye çıkartıldığından beri bu özelliğe ihtiyaç duyuluyor.
Instagram’da izlediğiniz videonun bir sahnesini gözden kaçırdığınızda, tekrar izleyebilmek için 60 saniye beklemek gerekiyor. Yeni eklenecek özellik sayesinde beklemeye gerek kalmadan videoyu ileri veya geri sarabileceksiniz.
Söz konusu özellik, Hong Konglu geliştirici Jane Wong tarafından ortaya çıkartıldı. Wong, Instagram’ın kodları üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bu özelliği ulaştı ve aktif etmeyi başardı. Videoları ileri geri sarmaya yarayan özelliğin nasıl çalıştığını gösteren videoyu da yayınladı.
Videoları ileri geri sarmaya yarayan özelliğin ne zaman ekleneceği bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda testlerin tamamlanmasını ve kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Instagram, geçtiğimiz hafta uygulama içerisinden alışveriş özelliğini kullanıma sundu.
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Şimdi insta ve tictoc insanın midesini bulandırıyor
Sokaktan geçen adam bile official hesap açıyor reklam için dm
Buda Apple gibi olmaya basladi var olan bisiyi yeni gibi kaktirma cabalari pazarlama teknigi hhep :)
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