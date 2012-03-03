YouTube Android uygulaması güncellendi, HD video oynatımı uyumlu 2.2 sürümü ve üzerindeki modellere geliyor

Haber Editörü
İnternetin en büyük video portalı YouTube günlük 4 milyar gösterimin önemli bir bölümünü de mobil uygulamaları sayesinde elde ediyor. Android işletim sisteminin Honeycomb ve ICS sürümü yayınlandığından bu yana, bu sürümlerle uyumlu donanıma sahip cihazlarda HD çözünürlükteki YouTube videoların izlenmesi mümkün oluyordu. Ancak Froyo ve Gingerbread kullanıcıları bu imkana sahip değildi.
Android işletim sistemi için hazırladığı YouTube uygulamasında güncellemeye giden Google, Android 2.2 sürümü ve üzerindeki cihazlardan uyumlu donanıma sahip olanların da HD videolara erişmesine imkan sağladı.
Uyumlu donanımdan ise çözünürlük ve ekran boyutu olarak HD oynatmaya imkan veren tablet modelleri kast ediliyor. Hangi modellerin uyumlu olduğu konusunda bir bilgi yok.
YouTube uygulamasının yeni sürümü Android Market üzerinden indirmeye sunuldu. Ancak şu an bazı modellerin güncellemeyi alamadığı belirtiliyor ve manuel olarak uygulamayı internetten indirerek kurulması gerektiği ifade ediliyor.
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Sen kullanamıyorsun ama ben neredeyse bilgisayarımdan daha rahat kullanıyorum. Hemde senin telefonunun işlem gücünün çok gerisinde işlem gücüne sahip Wildfire S telefonumda.
Nasıl oluyor bu iş?
lol ya e kardeş madem internet hızıyla alakalı bir olay , ne demeye youtube ve programını suçluyorsun? yazdıklarını oku bir.. ben 7,99luk aylık sınırsız 100mb hız kotalı internetimle bile izliyorum , o internetki 100mb kota dolunca 128kb ye düşüyor hız :))