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YouTube Android uygulaması güncellendi, HD video oynatımı uyumlu 2.2 sürümü ve üzerindeki modellere geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük video portalı YouTube günlük 4 milyar gösterimin önemli bir bölümünü de mobil uygulamaları sayesinde elde ediyor. Android işletim sisteminin Honeycomb ve ICS sürümü yayınlandığından bu yana, bu sürümlerle uyumlu donanıma sahip cihazlarda HD çözünürlükteki YouTube videoların izlenmesi mümkün oluyordu. Ancak Froyo ve Gingerbread kullanıcıları bu imkana sahip değildi.

Android işletim sistemi için hazırladığı YouTube uygulamasında güncellemeye giden Google, Android 2.2 sürümü ve üzerindeki cihazlardan uyumlu donanıma sahip olanların da HD videolara erişmesine imkan sağladı. 

Uyumlu donanımdan ise çözünürlük ve ekran boyutu olarak HD oynatmaya imkan veren tablet modelleri kast ediliyor. Hangi modellerin uyumlu olduğu konusunda bir bilgi yok.

YouTube uygulamasının yeni sürümü Android Market üzerinden indirmeye sunuldu. Ancak şu an bazı modellerin güncellemeyi alamadığı belirtiliyor ve manuel olarak uygulamayı internetten indirerek kurulması gerektiği ifade ediliyor.

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Farwynd 7 yıl en beğenilen
sefaMseven
Google in kendi geliştirdigi bir uygulamanın bu kadar vasat olması düşündurucu ..2mbit internet ile bile kullanılmıyor htc sensation

Sen kullanamıyorsun ama ben neredeyse bilgisayarımdan daha rahat kullanıyorum. Hemde senin telefonunun işlem gücünün çok gerisinde işlem gücüne sahip Wildfire S telefonumda.
Nasıl oluyor bu iş?
sefaMsevenGoogle in kendi geliştirdigi bir uygulamanın bu kadar vasat olması düşündurucu ..2mbit internet ile bile kullanılmıyor htc sensation
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Miyamoto Musashi 7 yıl
sefaMseven
Pyloge
sefaMsevenGoogle in kendi geliştirdigi bir uygulamanın bu kadar vasat olması düşündurucu ..2mbit internet ile bile kullanılmıyor htc sensation
Sen kullanamıyorsun ama ben neredeyse bilgisayarımdan daha rahat kullanıyorum. Hemde senin telefonunun işlem gücünün çok gerisinde işlem gücüne sahip Wildfire S telefonumda.Nasıl oluyor bu iş?
internet hızıyla alâkali bi olay ışte .

lol ya e kardeş madem internet hızıyla alakalı bir olay , ne demeye youtube ve programını suçluyorsun? yazdıklarını oku bir.. ben 7,99luk aylık sınırsız 100mb hız kotalı internetimle bile izliyorum , o internetki 100mb kota dolunca 128kb ye düşüyor hız :))
sefaMsevenPylogesefaMsevenGoogle in kendi geliştirdigi bir uygulamanın bu kadar vasat olması düşündurucu ..2mbit internet ...
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masaüçyarımsaat 7 yıl
ayn uyumluluk iyi olmaş
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E_Aydin35 7 yıl
Uyumluluk iyi olmuş zaten Google'ın bu tür ayrıntıları atlıyıcak hali yok her türlü kullanıcı için çalışıyor..
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aziz77 7 yıl
wifi ile çok kolay izleniyor.
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Oskis 7 yıl
telefonda izleniyor hiçbir sorun yok fakat wifi olmasi gerekli
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demo11 7 yıl
video önüzleme sorunlu çizik siğdi görüntüsü var ama bir önceki sürümde böyle yada başka bir sorun yok!
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gz 7 yıl
Becerebilen var mı? Yani güncelledim ama olmuyor.

NOT: Benim değil arkadaşımın tableti o yüzden tam özelliklerini söyleyemiyecem
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ikista 7 yıl
elinde apk'si olan var mı?
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Miyamoto Musashi 7 yıl
sefaMseven
Pyloge
sefaMsevenGoogle in kendi geliştirdigi bir uygulamanın bu kadar vasat olması düşündurucu ..2mbit internet ile bile kullanılmıyor htc sensation
Sen kullanamıyorsun ama ben neredeyse bilgisayarımdan daha rahat kullanıyorum. Hemde senin telefonunun işlem gücünün çok gerisinde işlem gücüne sahip Wildfire S telefonumda.Nasıl oluyor bu iş?
internet hızıyla alâkali bi olay ışte .

lol ya e kardeş madem internet hızıyla alakalı bir olay , ne demeye youtube ve programını suçluyorsun? yazdıklarını oku bir.. ben 7,99luk aylık sınırsız 100mb hız kotalı internetimle bile izliyorum , o internetki 100mb kota dolunca 128kb ye düşüyor hız :))
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DemirKipi 7 yıl
Yeni güncellemeyi yükledim. Sadece daha yüksek çözünürlüklerde video gösterme dışında herhangi bir değişiklik yok gördüğüm kadarı ile.
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Recharged 7 yıl
Android markette güncellemeyi yapmıştım dün,bir gelişme var elbette ama çok Youtube'da zaman harcamadığım için pek önemsemiyorum.
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sertacarslan 7 yıl
HQ olarak izleniyor(GB 2.3.4@Evo3D).
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