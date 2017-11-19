YouTube, Google'ın reklam videosunu spam olarak işaretledi

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YouTube'un içerikleri değerlendirmek için kullandığı algoritmalar bazen şaşırtıcı kararlar verebiliyor. Son zamanlarda platformdaki bazı içerik üreticileri videolarının, YouTube politikalarını ihlal etmemesine rağmen ''reklamverenler için uygun olmadığı'' yönünde değerlendirilmesinden şikayet ediyordu. Platformdaki bazı videoların ise sebepsiz yere spam olarak işaretlendiği belirtiliyordu. YouTube'un algoritmalarına yönelik eleştiriler giderek artarken bu kez algoritmaların kurbanı, popüler video platformunun sahibi olan Google oldu.





Reklam, Spam Olarak İşaretlendi

Google'ın geçtiğimiz ayın başında tanıttığı yeni Chromebook modeli olan Chromebook Pixel'e ait Google tarafından hazırlanan ve YouTube'a eklenen resmi reklam filmi, YouTube'un algoritmaları tarafından uygunsuz bulundu ve spam olarak işaretlendi. Chromebook Pixel'in reklam videosuna tıklanıldığında ''Bu video; spam, aldatıcı uygulamalar ve sahtekarlıkla ilgili YouTube politikasını ihlal ettiği için kaldırılmıştır.'' ifadesiyle karşılaşan kullanıcılar şaşkınlık yaşarken Google hatayı kısa süre içinde düzeltti ve videoyu spam kategorisinden çıkardı.





Tabi YouTube algoritmalarının neden olduğu bu trajikomik hata, Google gerekli düzenlemeyi yapana kadar pek çok kullanıcı tarafından kaydedildi. Aşağıdaki videodan izleyebileceğiniz hatanın meydana gelmesi Google'ın, içerik üreticilerinin halihazırda şikayetçi olduğu, YouTube algoritmalarını gözden geçirmesini sağlayabilir.

https://www.theverge.com/2017/11/16/16666156/youtube-google-moderation-flag-spam-chromebook-video-error-machine-learning