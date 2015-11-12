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YouTube Music ile YouTube'un müzik hali geliyor

Google, Play Music Unlimited servisinden sonra YouTube Music adındaki ikinci servisini de duyurdu. YouTube Music, firmanın çevrimiçi müzik sektöründeki varlığını güçlendirmeye çalışacak.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube Music ile YouTube'un müzik hali geliyor

Rekabetin bir hayli sıcak olduğu çevrimiçi müzik hizmeti sektöründe Play Music Unlimited ile mücadele etmeye çalışan Google, sektöre yönelik ikinci büyük hamlesini de bugün duyurdu. YouTube Music, kullanıcılara müzik dolu bir tecrübe sunuyor. 

Bir video portalı olmasına rağmen YouTube üzerinde müzik daha ağır basıyor. Örneğin PSY'nin fenomen Gangnam Style klibi 2.5 milyar izlenme sayısı ile rekoru halen elinde tutuyor. Klipler, sabit görüntüyle hazırlanmış amatör müzik videoları, birden fazla parçanın birleştirilmesi ile elde edilen hepsi-bir-arada müzikler, kullanıcılara çok farklı seçenekler sunabiliyor. Google bu potansiyeli çevrimiçi müzik alanında kullanmak niyetinde. 

Şu anda sadece ABD'de hizmette olan YouTube Music, platformun geniş müzik arşivinde kaybolmanızı ve sınırsız süre ile müziğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Belirli bir dönemin popüler parçaları, haftanın en iyi 40 parçası ve yükselişte olan yeni parçalar gibi özellikler hizmetin farklılaşmasını sağlayacak.

Kullanıcılar hizmette ücretsiz bir şekilde favori parçalarını ve albümlerini dinleyebiliyor. Kullanıcının alışkanlıklarına göre YouTube Music süresiz bir şekilde kataloglardan seçtiği parçaları çalmaya başlıyor. 

Ücretli olan kısımda ise kullanıcılar reklamsız video izleyebiliyor, videoları sadece ses olarak alabiliyor, ekran kapalı olsa bile arka planda uygulamayı çalıştırabiliyor ve çevrimdışı olarak listelerini cihaza kaydederek daha sonra dinleyebiliyor. 

YouTube Music hizmeti YouTube Red ile aynı abonelik temelini paylaşıyor. Hizmet ilk 14 gün YouTube Red aboneliğini hediye ediyor. YouTube Red bilindiği gibi YouTube'nin reklamsız versiyonu. 14 gün sonunda ise kullanıcıların ücret ödemesi gerekiyor. YouTube Red hizmeti Android için 10$, iOS için 13$ aylık ödeme tablosuna sahip. Ücret ödemek istemeyenler ise temel YouTube Music aboneliğine geri dönüyor. Muhtemelen YouTube Red hizmeti diğer ülkelere yayıldıkça YouTube Music hizmeti de onu takip edecek. 


 

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theicestorm 3 yıl en beğenilen Rachsuchtig
Ben lise son ogrencisiyim 9lira beni fakir eder
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PunkBunny 3 yıl
Yeni gordum basligi.

Guzel dusunulmus spotify yerine bunu kullanmak daha mantikli telif sorunu yasayacaklarini dusunmuyorum
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kedroid 3 yıl
Bazı videolar ülkelere özgü gösteriliyor yani spotify vs gibi olamaz, Türkiye ye kapalı videoları müzik olarak dinleyemedikten sonra neye yarar
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kedroid 3 yıl
OGYoutube kadar olamamışlar
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otakaraha 3 yıl
3 dolar Apple'ın aldığı pay. O yüzden iosta 13 dolar diye biliyorum.
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Patren 3 yıl
red den daha cok satcagi kesindir
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S.N.I.P.E.R 3 yıl
vay be eskiden limewire vardı


devir değişti
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BekirTemel 3 yıl
Gayet güzel oldu bu.
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V4LKyR 3 yıl
Android için aylık 10 $,
iOS için aylık 13 $
Halbuki aynı hizmet.
Sırf bu yüzden bile iyi ki Android kullanıyorum ve iOS kullananlara üzülüyorum. :)
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Rachsuchtig 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Android için aylık 10 $,
iOS için aylık 13 $
Halbuki aynı hizmet.
Sırf bu yüzden bile iyi ki Android kullanıyorum ve iOS kullananlara üzülüyorum. :)

Şurda 3$'ın lafını yapıyorsun
Not: Android kullanıcısıyım
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LegendM 3 yıl
Arayüzü falan güzelde pek bir işe yaradığı yok, isterseniz tek tıkla müzik yada video olarak çalan şarkıyı gösterebiliyorsunuz. Uygulama kapatınca normal bir şekilde müzik çalar gibi notification ı düşüyor vs vs. Ayrıca uygulamaya girince youtube red 15 gün deneme sürümü yüklemiş, bende masaüstünden youtube'a girince fark ettim.
http://i.hizliresim.com/G5Avob.png
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DarkHellKnightX 3 yıl
"Ücretli olan kısımda ise kullanıcılar reklamsız video izleyebiliyor, videoları sadece ses olarak alabiliyor, ekran kapalı olsa bile arka planda uygulamayı çalıştırabiliyor ve çevrimdışı olarak listelerini cihaza kaydederek daha sonra dinleyebiliyor." Tubecast uygulamasının ücretsiz sürümünde bunların hepsi var zaten. Neden para verelim.
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Delikli Nane 3 yıl
youtube music pro apk indir
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