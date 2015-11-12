YouTube Music ile YouTube'un müzik hali geliyor

Rekabetin bir hayli sıcak olduğu çevrimiçi müzik hizmeti sektöründe Play Music Unlimited ile mücadele etmeye çalışan Google, sektöre yönelik ikinci büyük hamlesini de bugün duyurdu. YouTube Music, kullanıcılara müzik dolu bir tecrübe sunuyor.





Bir video portalı olmasına rağmen YouTube üzerinde müzik daha ağır basıyor. Örneğin PSY'nin fenomen Gangnam Style klibi 2.5 milyar izlenme sayısı ile rekoru halen elinde tutuyor. Klipler, sabit görüntüyle hazırlanmış amatör müzik videoları, birden fazla parçanın birleştirilmesi ile elde edilen hepsi-bir-arada müzikler, kullanıcılara çok farklı seçenekler sunabiliyor. Google bu potansiyeli çevrimiçi müzik alanında kullanmak niyetinde.





Şu anda sadece ABD'de hizmette olan YouTube Music, platformun geniş müzik arşivinde kaybolmanızı ve sınırsız süre ile müziğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Belirli bir dönemin popüler parçaları, haftanın en iyi 40 parçası ve yükselişte olan yeni parçalar gibi özellikler hizmetin farklılaşmasını sağlayacak.





Kullanıcılar hizmette ücretsiz bir şekilde favori parçalarını ve albümlerini dinleyebiliyor. Kullanıcının alışkanlıklarına göre YouTube Music süresiz bir şekilde kataloglardan seçtiği parçaları çalmaya başlıyor.





Ücretli olan kısımda ise kullanıcılar reklamsız video izleyebiliyor, videoları sadece ses olarak alabiliyor, ekran kapalı olsa bile arka planda uygulamayı çalıştırabiliyor ve çevrimdışı olarak listelerini cihaza kaydederek daha sonra dinleyebiliyor.





YouTube Music hizmeti YouTube Red ile aynı abonelik temelini paylaşıyor. Hizmet ilk 14 gün YouTube Red aboneliğini hediye ediyor. YouTube Red bilindiği gibi YouTube'nin reklamsız versiyonu. 14 gün sonunda ise kullanıcıların ücret ödemesi gerekiyor. YouTube Red hizmeti Android için 10$, iOS için 13$ aylık ödeme tablosuna sahip. Ücret ödemek istemeyenler ise temel YouTube Music aboneliğine geri dönüyor. Muhtemelen YouTube Red hizmeti diğer ülkelere yayıldıkça YouTube Music hizmeti de onu takip edecek.







