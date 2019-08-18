YouTube Originals içerikleri, 24 Eylül’den itibaren tüm kullanıcılar için ücretsiz oluyor

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Hatırlanacağı üzere YouTube, halihazırda Premium üyelik sahiplerinin izleyebildikleri orijinal içeriklere herhangi bir üyelik paketi olmayan kullanıcıların da erişim sağlayabileceklerini belirtmişti. 2019 yılının başlarında yapılan bu duyuruda üyeliği olmayan kullanıcıların ilgili içerikleri reklam gösterimleriyle birlikte tüketebilecekleri ifade edilmişti.

Sözüne sadık kalan YouTube, üretmiş olduğu tüm orijinal içerik, film ve canlı etkinlikler 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren paket üyeliği bulunmayan kullanıcıların erişimine açacağını sonunda duyurdu.

Bu durum Premium üyeler bir için bir dezavantaj gibi görünse de içerikleri reklamsız olarak izlemek ve yeni içeriklere anında erişim gibi ayrıcalıklar sadece bu tür üyelere sunulacak. Benzer şekilde içeriklerle ilgili özel sürümler (director’s cut, bonus scenes) de sadece Premium üyelerin erişimine açık olacak.

Premium üyeliğe aylık 17 lira vermek istemeyen, sık sık reklamlarla karşılaşmaya ve içeriklerin yalnızca belirli bölümlerini istediğiniz zaman izlemeye razı olan kullanıcılardansanız 24 Eylül tarihini beklemenizi tekrar hatırlatmak isteriz.

https://support.google.com/youtube/answer/6358146