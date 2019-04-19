YouTube Premium aboneleri, geliri yayıncılara gitmek üzere süper sohbet özelliği alabilecek

Teknoloji Editörü
YouTube Premium aboneleri, canlı yayın sırasında sevdikleri yayıncıları desteklemek için aylık 2 dolar ödeyerek "Free Super Chat" adı verilen süper sohbet özelliğini satın alabilecekler. Şirket bu yeniliğin test aşamasında olduğunu resmen doğruladı.
Alternatif gelir modeli oluşturacak
Süper sohbet özelliği, Youtube içerik oluşturucularına canlı yayın esnasında, diğer kullanıcılardan sıyrılarak öne çıkan mesajlar gönderilebilecek. 2 dolarlık bu paketin geliri Youtube kesintisi yapıldıktan sonra yayıncıya aktarılacak. Buna ek olarak YouTube Premium aboneliğinin de şu anda aylık 11.99 dolar olduğunu da belirtelim.2017'de başlatılan Süper Sohbet özelliği, Youtube'un Twitch benzeri bir yenilik sunarak, yayıncıların reklam gelirlerine ek olarak bir başka gelir modeli oluşturmak için kullanıma sunulmuştu. Bu özellik 10 binden fazla abonesi olan kanallar için kullanılabiliyor. Test çalışmaları şimdilik ABD'de yapılıyor ve önümüzdeki süreçte tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2019/4/18/18484884/youtube-super-chat-premium-gift-subscription-creator-monetization Yorum Yaz Paylaş Tweetle