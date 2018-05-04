YouTube aylık 1.8 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Son dönemde oldukça sıkıntılı günler geçirse de YouTube günden güne büyümeye devam ediyor. Son açıklamalara göre siteye aylık giriş yapan kullanıcı sayısı 2 milyara doğru gidiyor.

YouTube kullanıcı sayısı ne kadar?

YouTube patronu Susan Wojcicki tarafından verilen bilgilere göre bu yıl itibariyle aylık olarak siteye giriş yapan kullanıcı sayısı 1.8 milyar oldu. Geçen yıl ortalarında bu sayı 1.5 milyar civarındaydı.

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Sayının artmasıyla bu yıl rekorların kırıldığı bir dönem oldu. Beyonce’nin Coachella canlı yayını 41 milyon izleyici ile rekor kırdı. Yine Despacito klibi 5 milyar izlenme sayısını geride bıraktı.

YouTube bu yıl içerisinde de belirli bir düzeyde büyümesi ve 2 milyar aylık kullanıcı sayısını geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan çocuklara yönelik suistimal edici videoların engellenmesi ve diğer kışkırtıcı içeriklerin anlık tespiti için firma çalışmalar yapmaya devam ediyor.