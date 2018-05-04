Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube aylık 1.8 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

Mobil tarafta genelde milyarlık kullanıcı sayılarını konuşuyoruz ancak web platformları da aynı başarıyı gösteriyor. YouTube kullanıcı sayısı itibariyle Facebook’a yaklaşmış durumda.
1 yıl
1,4b
1
8
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde oldukça sıkıntılı günler geçirse de YouTube günden güne büyümeye devam ediyor. Son açıklamalara göre siteye aylık giriş yapan kullanıcı sayısı 2 milyara doğru gidiyor.

YouTube kullanıcı sayısı ne kadar?

YouTube patronu Susan Wojcicki tarafından verilen bilgilere göre bu yıl itibariyle aylık olarak siteye giriş yapan kullanıcı sayısı 1.8 milyar oldu. Geçen yıl ortalarında bu sayı 1.5 milyar civarındaydı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Sayının artmasıyla bu yıl rekorların kırıldığı bir dönem oldu. Beyonce’nin Coachella canlı yayını 41 milyon izleyici ile rekor kırdı. Yine Despacito klibi 5 milyar izlenme sayısını geride bıraktı.

YouTube bu yıl içerisinde de belirli bir düzeyde büyümesi ve 2 milyar aylık kullanıcı sayısını geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan çocuklara yönelik suistimal edici videoların engellenmesi ve diğer kışkırtıcı içeriklerin anlık tespiti için firma çalışmalar yapmaya devam ediyor.

 

https://www.theverge.com/2018/5/3/17317274/youtube-1-8-billion-logged-in-monthly-users-brandcast-2018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tugrul_512bit 1 yıl
Demekki kayıtlı kullanıcı başına ayda 1$ istese, kullanıcıların %99u çıksa bile kalan %1 ile ayda 180 milyon dolar eder. Neyseki zorla reklam izlettiriyorlar da buna katlanmıyoruz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONY86 1 yıl
arkadaşlar hepinizi kanalıma beklerim :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostumm 1 yıl ONY86
ONY86
Bana abone olursan, sana 10 kişiyle abone olurum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung’un yeni tak çalıştır kamera sensörleri zaman tasarrufu sağlayacak 1 yıl 2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Monster dizüstüleri Coffe Lake tabanlı Intel işlemcilere terfi etti 1 yıl Amerika, Mars'a nükleer enerji santrali götürüyor "Kilopower" 1 yıl LG, G7'nin Google Assistant tuşuna farklı işlev atanmasına izin verebilir 1 yıl Bilim adamları açıkladı: Cep telefonunun beyin tümörü yaptığına dair kanıt yok 1 yıl Dungeon Hunter Champions indirmeye sunuldu 1 yıl Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu 1 yıl Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak 1 yıl Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü 1 yıl Elektrikli araç kullanımını yaygınlaştıracak teknoloji 1 yıl Türkiye’de üretilen "taşınabilir kan pompası" ticarileştiriliyor 1 yıl Startup Carnival 6 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te 1 yıl Battlefield 1'in "They Shall Not Pass" DLC paketi kısa bir süreliğine ücretsiz 1 yıl 13 Reasons Why dizisinin 2. sezonundan ilk görüntüler geldi 1 yıl HTML ve CSS ile sanat yapan kadın: Diana Smith 1 yıl NASA, WALL-E ve Eva'yı Mars'a "gönderiyor" 1 yıl Apple Watch bir kişinin daha hayatını kurtardı 1 yıl Intel'e büyük şok: Dördü yüksek riskli, sekiz yeni Spectre açığı keşfedildi 1 yıl Aydın'da ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan hastane 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube aylık 1.8 milyar aktif kullanıcıya ulaştı Sonraki Samsung’dan yeni PRO Endurance hafıza kartları 1 yıl General Mobile 8 GO satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Peugeot 508 Wagon, Paris'teki fuarda ortaya çıkabilir 1 yıl Sony yeni harici SSD serisini duyurdu 1 yıl OnePlus 6 TENAA'da listelendi, tüm detaylar belli oldu: İşte OnePlus 6 özellikleri 1 yıl Kia Niro elektrikli crossover, 380 km menzili ile tanıtıldı 1 yıl Ünlü yatırımcı Warren Buffet, 13.3 milyar dolarlık Apple hissesi aldı 1 yıl Twitter'dan önemli uyarı: Şifrenizi değiştirin! 1 yıl Samsung Galaxy Tab S4 Wi-Fi sertifikasından göz kırptı 1 yıl Twitter, Android uygulamasının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor 1 yıl Vivo X21 UD, Çin dışındaki pazarlara geliyor 1 yıl Gigabyte G750H PSU inceleme 1 yıl God of War, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet sattı 1 yıl Adata, oyunculara yönelik XPG INFAREX fare ve klavye setini satışa sundu 1 yıl Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak" 1 yıl OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı 1 yıl Turtle Beach kulaklıklar ARAL ile ülkemize geldi 1 yıl Instagram Hikâyelere Spotify’dan nasıl şarkı eklenir? 1 yıl Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim