YouTube bazı içerik üreticilerini videolarının çalınması halinde uyaracak

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YouTube'un telif hakları için geliştirdiği Copyright Match isimli aracı bir yıllık bir beta testi sürecinin ardından, önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Aracın çalışma prensibi şöyle, içerik üreticisi videosunu YouTube’a yüklüyor. Ardından Copyright Match isimli bu araç videoyu baştan sona taramadan geçiriyor. İçerik üreticisinin videosu daha önceden YouTube’a yüklenmiş bir video ile aynı veya benzer bir kısım içeriyorsa yayıncıyı uyarıyor. Benzerlik gösteren içerikleri ve benzerlik oranlarını içerik üreticisine bir sekmede gösterip ne tür bir aksiyon alması gerektiği konusunda da bazı öneriler sunuyor. Kullanıcı kendisine sunulan “İçeriği silinmesi için YouTube’a bildir”, “İçerik üreticisi ile iletişime geç”, “Eşleşilen videoya hiçbir şey yapma” seçeneklerinden istediğini seçebiliyor. YouTube’dan içeriğin kaldırılması istenirse videoyu tekrar gözden geçirip, telif haklarını ihlal edip etmediğini kontrol ediyor ve sonuca göre içeriği kaldırıp kaldırmayacağına karar veriyor.

İçeriği yükleyen ilk siz olmalısınız

Aracın kullanımıyla ilgili en önemli detay, içeriği YouTube’a ilk sizin yüklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde araç önceden yüklenen içerik size ait olsa bile müdahale etmenize olanak sağlamıyor. Bu yüzden fazla takipçisi olan ve telif hakkı konusunda endişe eden içerik üreticilerinin başka platformlarda paylaştıkları videolarını YouTube’a bir başkasından önce yüklemesi gerekiyor. Ayrıca bu araç sadece içeriğin tamamı paylaşıldığında eşleşme bulabiliyor. Bir içerik üreticisi bir başka üreticinin içeriğinden kısa bir klip kesip kullandığında program üzerinden müdahale edilmesine olanak sağlamıyor.

Bu aracı kimler kullanabilecek?

YouTube'un Copyright Match isimli aracı öncelikle 100 binden fazla abonesi olan içerik üreticileri için kullanıma sokacağını, ilerleyen aylarda YouTube partner programına üye olan diğer içerik üreticilerinin de araçtan faydalanabileceğini ifade ediyor.

YouTube’un her ne kadar geniş kitlelere ulaşmasa da benzer prensipte çalışan Content-ID isimli bir programı zaten vardı. Yeni tanıtılacak olan Copyright Match ise daha çok kendilerinden izin alınmadan içeriklerini başkalarının tekrar yüklemesinden şikâyet eden kullanıcıları hedef alan bir araç. Bu iki aracın benzer tarama yöntemlerini kullandığını da belirtelim.

https://youtube-creators.googleblog.com/2018/07/helping-creators-protect-their-content.html