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YouTube, canlı yayın barajını 100 abone seviyesine indirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube, canlı yayın barajını 100 abone seviyesine indirdi
İnternet dünyasının video tarafındaki en büyük ismi YouTube, canlı yayın barajını 100 abone seviyesine indirdi.
Daha önce bir kanalın canlı yayın yapabilmesi için 1000 aboneye sahip olması gerekiyordu. Yapılan son değişiklik sonucunda bu rakamı 100 abone seviyesine çeken YouTube, kullanıcılara bu özelliği kademeli olarak verdiğini de belirtti. Ayrıca artık az sayıda aboneye sahip küçük kanalların farklı sitelere yönlendirme yapabilme imkanını da sağlayan servis, yapılan çalışmalar sonucunda sürekli olarak gelişmeye devam ediyor.

http://youtubecreator.blogspot.jp/2013/08/investing-in-you-more-tools-to-build.html Yorum Yaz
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