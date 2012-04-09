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YouTube eski kurucuları Zeen adlı yeni bir platform hazırlıyor

7 yıl
4,2b
1
13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2005 yılında kurdukları YouTube video portalını 2006 yılında 1.65 milyar dolar karşılığında Google'a satan 3 girişimcinin oluşturduğu Avos Systems, bu kez yeni bir magazin portalını yayına almak üzere.

Kısa süre önce zeen.com alan adını satın alan Avos firması sadece giriş sayfasına sahip sitesinin test yayınına başladı. Giriş sayfasında dergileri yayınlama ve keşfetmeye vurgu yapılıyor. Ziyaretçilere kendi adlarını portala kaydettirme tavsiyesinde bulunan Zeen, mail yoluyla da üyelik gerçekleştiriyor.

Site hakkında kullanım koşulları ve iş pozisyonları haricinde fazla bilgi yok ancak Issuu benzeri hem dergi yayınlama hem de okuma şeklinde amatör yayıncılara hitap edecek bir platform olacağı belirtiliyor.Platformun Facebook ve Twitter hesapları da aynı anda yayına başladı.

http://fusible.com/2012/04/youtube-co-founders-are-working-on-a-new-avos-product-called-zeen/ Yorum Yaz
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aohung1104 7 yıl
eğer öyleyse ilginç bir fikir .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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teramit 7 yıl
youtube özgün bir fikir değildi,sadece bildiğin videonun internet üzerinden yayınlanması adına bir yenilikti.Dolayısıyla özgün fikirler üretebilen arkadaşlar olarak görmüyoruz kendilerini turnayı bir kere vurmuşlar eşşek yüküyle parayla ne yapacaklarını bilmiyorlar o kadar.
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sis651 7 yıl
Adımı aldım, o adaşım Malezya'lı popçuya satabilirim, duyurulur. :)
Şimdi, ne işe yarıyor bu? :D
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlar gerçekden çok başarılı işler çıakrtıyor, çıakrttığı pltformlar(her ne kadar sadece YouTube'yi bilmessemde) muhtemleen bu platformda çok başarılı olucaktır..
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MERCURY2000 7 yıl
Youtube gibi büyük bir kesime hitap edecek bir girişim değil ama ilgilenen kesim için faydalı olur. Ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek.
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redoano 7 yıl
Yalnız magazin portalı değil adamlşarın yaptıkları dergi portalı :) Bizde magazin kelimesi başka adamlarda başka yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim :)
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jovanovic 7 yıl
Bir youtube'un 1.000000000'da biri basari getirmez ama...
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agonim1453 7 yıl
dergi ve kitapları internet üzerinden okuma gibi bişey sanırsam ben öyle algıladım
eğer öyleyse ilginç bir fikir
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easymen 7 yıl
ilginç bir site blogların daha düzenli hali gibi olacak sanırım
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junex 7 yıl
Kenan dergisi mi cikaracaktin arkadasim? :) amator dergi diyince bizim memlekette yanlis anlasilabilir ve site filtreye takilabilir kesinlikle :)
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