YouTube eski kurucuları Zeen adlı yeni bir platform hazırlıyor

2005 yılında kurdukları YouTube video portalını 2006 yılında 1.65 milyar dolar karşılığında Google'a satan 3 girişimcinin oluşturduğu Avos Systems, bu kez yeni bir magazin portalını yayına almak üzere.





Kısa süre önce zeen.com alan adını satın alan Avos firması sadece giriş sayfasına sahip sitesinin test yayınına başladı. Giriş sayfasında dergileri yayınlama ve keşfetmeye vurgu yapılıyor. Ziyaretçilere kendi adlarını portala kaydettirme tavsiyesinde bulunan Zeen, mail yoluyla da üyelik gerçekleştiriyor.





Site hakkında kullanım koşulları ve iş pozisyonları haricinde fazla bilgi yok ancak Issuu benzeri hem dergi yayınlama hem de okuma şeklinde amatör yayıncılara hitap edecek bir platform olacağı belirtiliyor.Platformun Facebook ve Twitter hesapları da aynı anda yayına başladı.