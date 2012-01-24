YouTube günlük 4 milyar gösterime ulaştı, her dakika 60 saatlik video yükleniyor

Yayına başladığı günden bu yana hızla büyüyen internetin en büyük video portalı olan YouTube bugün elde ettiği istatistiklerle de herkesi şaşırtıyor. Bunda şüphesiz masaüstü ve mobil cihazlara yönelik geliştirilen uygulamaların da büyük payı var.





Google tarafından verilen istatistiklere göre YouTube'a her dakika 60 saatlik video yükleniyor. Geçen sene Mayıs ayında bu süre 48 saatti.





YouTube'un yıllık geliri ise Google'ın görüntü reklamları gelirlerinden hesap edildiğine göre 5 milyar doları geçiyor.





YouTube'da günlük video gösterimi ise 4 milyara ulaştı. Ancak bu gösterimlerin büyük kısmından Google para kazanmıyor. Haftada yaklaşık olarak 3 milyar video Google'a gelir getiriyor.





2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınan YouTube, Google'ın standart arama hizmetleri dışında yeni gelir kaynakları üretebildiği anahtar hizmetlerinden birisi oldu. Sadece video yükleme ve izleme konseptine bağlı kalmayan Google, açtığı 100 yeni kanal ile Madonna ve Jay-Z gibi ünlülerin programlarını ziyaretçilerine sunuyor. Ayrıca film kiralama ve canlı yayın kanalları milyarlarca kişiyi bu portala çekiyor.