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YouTube günlük 4 milyar gösterime ulaştı, her dakika 60 saatlik video yükleniyor

7 yıl
3,8b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayına başladığı günden bu yana hızla büyüyen internetin en büyük video portalı olan YouTube bugün elde ettiği istatistiklerle de herkesi şaşırtıyor. Bunda şüphesiz masaüstü ve mobil cihazlara yönelik geliştirilen uygulamaların da büyük payı var.

Google tarafından verilen istatistiklere göre YouTube'a her dakika 60 saatlik video yükleniyor. Geçen sene Mayıs ayında bu süre 48 saatti.

YouTube'un yıllık geliri ise Google'ın görüntü reklamları gelirlerinden hesap edildiğine göre 5 milyar doları geçiyor.

YouTube'da günlük video gösterimi ise 4 milyara ulaştı. Ancak bu gösterimlerin büyük kısmından Google para kazanmıyor. Haftada yaklaşık olarak 3 milyar video Google'a gelir getiriyor.

2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınan YouTube, Google'ın standart arama hizmetleri dışında yeni gelir kaynakları üretebildiği anahtar hizmetlerinden birisi oldu. Sadece video yükleme ve izleme konseptine bağlı kalmayan Google, açtığı 100 yeni kanal ile Madonna ve Jay-Z gibi ünlülerin programlarını ziyaretçilerine sunuyor. Ayrıca film kiralama ve canlı yayın kanalları milyarlarca kişiyi bu portala çekiyor.

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createemir 7 yıl en beğenilen
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HAAltuntas 7 yıl
Benim yorumum da dahil olmak üzere bir çok yorumda "nerede depolanıyor" sorusu merak konusu olmuş. DH bunu aydınlatıcı bir makale yayınlasa çok iyi olur.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
depolandığı yerin cevabı belli bir çok serverda kiralnamış yada kendinin asıl soru odeğl bu videoları depolamak affedersiniz ama adam osursa videoya çekmiş.
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LA LA LAKERS 7 yıl
Her şey motorun İndexine gider.
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HAAltuntas 7 yıl
Bunlar server için küçük bir ilçe kurmuşlardır heralde..
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-gg- 7 yıl
Bende hergün mp3 player niyetine youtube kullanıyorum.

Adamlar milyarlarca kişiye takılmadan son sürat video izlettiriyor altyapı var google amca saolsun
İyi para harcıyor ama iyide kazanıyor
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alpa07 7 yıl
yOUTUBE SAYESİNDE ÇOĞU KİŞİ MEŞHUR OLDU.(justin bierber vs gibi çocuklar)
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Ethnicity 7 yıl
youtube porno sektörünede el attımı o 4 milyar olur 8 milyar.Zaten yavaş yavaş izin veriyor gibi bazı şeylere,özellikle nude videolar artmaya başladı son zamanlarda.
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freemas10 7 yıl
Youtube rakipsiz alternatifi yok facebook gibi
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
aspirin_00
ne kadar hdd ler var bunları dünyamilleti video yükleye yükleye yer sıkıntısı yaşamadan ilerliyor.saat başı tb mı takıyorlar ne anlamadım...

valla onu bende anlayamdım bu standart hddlerden başka bişey var dedim ellerinde güldüler ee sen hdd diyorsun birde stramı var bu işin nasıl bir bantgenişliğidir video bu resim veya boru değilya
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The_Ugur 7 yıl
Youtubeun video yükleme maliyeti oldukça dudak uçuklatıcı ,bakalım bu hd,mp4,flv tarzı dosyalarla nereye kadar işi götürecekler hep birlikte göreceğiz bunu zamanla.
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E_Aydin35 7 yıl
(Yayına başladığı günden bu yana hızla büyüyen internetin en büyük video portalı olan YouTube bugün elde ettiği istatistiklerle de herkesi şaşırtıyor.) Hiçde şaşırmadım söz konusu youtube ve insanların paylaştığı ürlü türlü,her içerikli videolarsa hiç şaşırmam.:) :)
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createemir 7 yıl en beğenilen
Ajdar'a teşekkür borçlu :D
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perikentli 7 yıl
bukadar milyar dolarlar dönerken siz tb mi düşünüyonuz devede ufak bir tüy :)))
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jibe 7 yıl
3 milyarını youtube üzerinden müzik dinleyen kişiler oluşturuyordur.
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Battlestar DH 7 yıl
haftada 3 milyar dolar video google a gelir getiriyor denmiş.yanlışlık var sanırım.
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Mellkor 7 yıl
Sopa cikinca youtube ve turevlerine ne olucak hatta google neler olucak bakalim. Bu muazzam rakamlari gorebilecekmiyiz
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Ehlisafa 7 yıl Battlestar DH
Battlestar DH

haftada 3 milyar dolar video google a gelir getiriyor denmiş.yanlışlık var sanırım.

Hayır yanlışlık yok

Haftada 3 milyar video gelir getiriyor denilmiş

Dolar değil yani Video
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