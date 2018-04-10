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YouTube hacklendi: 5 milyardan fazla görüntülenen Despacito kaldırıldı

Youtube, bugün sabah saatlerinde hackerların hedefi oldu. Siber saldırı ile Despacito ve popüler çok sayıda şarkının klip videosu değiştirilirken daha sonra bu videolar tamamen kaldırıldı.
1 yıl
13,5b
1
26
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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YouTube hacklendi: 5 milyardan fazla görüntülenen Despacito kaldırıldı
 

Bugün sabah saatlerinde YouTube'da popüler şarkıların kliplerini aratan kullanıcılar, şarkıların kliplerinin değiştirildiğini gördü. Platformda 5 milyardan fazla görüntülenen popüler şarkı Despacito başta olmak üzere Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift ve Drake gibi pek çok sanatçıya ait şarkıların klip videoları değiştirilirken bu videoların yerlerine ''La Case de Papel'' dizisinden aşina olduğumuz maskeli soyguncuların fotoğrafı yerleştirildi. 


Youtube hacklendi! Sadece VEVO'ya yönelik olabilir 

Söz konusu sanatçılara ait kliplerin VEVO tarafından YouTube'a yüklenmiş olması saldırının sadece VEVO'yu hedef aldığını işaret ediyor ancak YouTube ya da Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Öte yandan kendilerini ''Prosox and Kuroi’sh'' olarak adlandıran hackerların bu saldırıyı neden ve nasıl yaptığı da henüz bilinmiyor. Hackerlar ilk etapta videoları değiştirip açıklama kısmına isimlerini ve ''Özgür Filistin'' ifadesini ekledi ancak şu an bu ifadelerin yer aldığı klipler YouTube'dan tamamen kaldırılmış durumda. 

Bir saat öncesine kadar başlığında ''Hacked by Prosox and Kuroi’sh'' ifadesi yer alan çok sayıda videoya YouTube'da ulaşılabiliyordu ancak şu an ünlü kliplerin de aralarında olduğu bu videoların tamamı platformdan kaldırılmış durumda. YouTube'un olaya müdahale ettiği ve içeriği değiştirilen videoların YouTube tarafından bir süreliğine kaldırıldığı düşünülüyor.

VEVO ihlali doğruladı 

Google hack iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakıp açıklama için VEVO'yu işaret ederken VEVO sözcüsünden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. VEVO'ya ait bir dizi videonun bir güvenlik ihlaline maruz kaldığını doğrulayan sözcü etkilenen videoların platforma yeniden yüklenmesi için çalıştıklarını ve ihlalin kaynağını araştırdıklarını ekledi. An itibariyle saldırıya uğrayan videoların neredeyse tamamı sorunsuz bir şekilde platforma yüklenmiş durumda. 
 



https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/despacito-youtube-video-deleted-hack-most-watched-luis-fonsi-daddy-yankee-latest-a8297386.html Yorum Yaz
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Ucan Hollandalı 1 yıl en beğenilen
Bro su youtube tr hackleyip silin.Dünyanın en boş yeri yeminle
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VefaMetin 1 yıl bekoman46
Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünü bilmediğinize göre yaşınız biraz genç sanırım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünü bilmediğinize göre yaşınız biraz genç sanırım.
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adnantuna88 1 yıl
İyi olmuş valla kimler yaptıysa youtobe o kadar çöplük olduki ümraniye çöplüğünden beter
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ertfjk123 1 yıl
hacklememişler bende bütün videolar normal
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RaptorFX 1 yıl
Konu dağılmış ama Ümraniye ve halkalı çöplüklerini unutmak mümkün mü...
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nedenyoksun 1 yıl
Çok iyi olmuş.
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webmaster-mt 1 yıl
Dh nin habercilik anlayışı da dandik haber sitelerindeki dikkat çekmeye, yanıltmaya yönelik olanlara döndü.
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intel7mix 1 yıl
İzlettiğiniz reklamların ahı çıktı
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tahir40 1 yıl
Bizim internet kafe tayfalarının kendini hacker sanan bebeleri gibi dandik ülkelerin dandik bilmem ne müdürlüğünün facebook sayfasını hackleyip "dünya lideri" resimleri eklememişler. Google başka firmaların güvenlik açıklarını bulup bildiren büyük bi yazılım devi aynı zamanda, her ne kadar faydalı bi iş olmasa da takdir ettim.
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adnantuna88 1 yıl bekoman46
Ümraniyeye çok yakınım dostum yavuztürk mah oturuyorum ümraniye çöplüğünden bahsederken eski halinden bahsettim 90 yıllardaki patlama olmuştu hatta kaç tane insan vefat etti
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Sanırım yt değil vevo hizmeti hacklenip vevo hesaplarına girilmiş sanatçıların. Vevo olmayan içeriklerde sıkıntı görememiştim.
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IamTheOne76 1 yıl
Video duruyor an itibariyle. 17:47 nerde sinsilinmiş. 5.019.239.853 kişi izlemiş görünüyor. videonun resmi normal.
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Guhong01 1 yıl
keske haberde yer alsaydi:
firmalar her zaman tum verilerin bir yedegini tutar, suan youtube da her sey duzeldi.
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