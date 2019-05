YouTube hacklendi: 5 milyardan fazla görüntülenen Despacito kaldırıldı

Bugün sabah saatlerinde YouTube'da popüler şarkıların kliplerini aratan kullanıcılar, şarkıların kliplerinin değiştirildiğini gördü. Platformda 5 milyardan fazla görüntülenen popüler şarkı Despacito başta olmak üzere Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift ve Drake gibi pek çok sanatçıya ait şarkıların klip videoları değiştirilirken bu videoların yerlerine ''La Case de Papel'' dizisinden aşina olduğumuz maskeli soyguncuların fotoğrafı yerleştirildi.

Söz konusu sanatçılara ait kliplerin VEVO tarafından YouTube'a yüklenmiş olması saldırının sadece VEVO'yu hedef aldığını işaret ediyor ancak YouTube ya da Google henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Öte yandan kendilerini ''Prosox and Kuroi’sh'' olarak adlandıran hackerların bu saldırıyı neden ve nasıl yaptığı da henüz bilinmiyor. Hackerlar ilk etapta videoları değiştirip açıklama kısmına isimlerini ve ''Özgür Filistin'' ifadesini ekledi ancak şu an bu ifadelerin yer aldığı klipler YouTube'dan tamamen kaldırılmış durumda.

Bir saat öncesine kadar başlığında ''Hacked by Prosox and Kuroi’sh'' ifadesi yer alan çok sayıda videoya YouTube'da ulaşılabiliyordu ancak şu an ünlü kliplerin de aralarında olduğu bu videoların tamamı platformdan kaldırılmış durumda. YouTube'un olaya müdahale ettiği ve içeriği değiştirilen videoların YouTube tarafından bir süreliğine kaldırıldığı düşünülüyor.

VEVO ihlali doğruladı

Google hack iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakıp açıklama için VEVO'yu işaret ederken VEVO sözcüsünden konuyla ilgili ilk açıklama geldi. VEVO'ya ait bir dizi videonun bir güvenlik ihlaline maruz kaldığını doğrulayan sözcü etkilenen videoların platforma yeniden yüklenmesi için çalıştıklarını ve ihlalin kaynağını araştırdıklarını ekledi. An itibariyle saldırıya uğrayan videoların neredeyse tamamı sorunsuz bir şekilde platforma yüklenmiş durumda.