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YouTube hikayelerine Snapchat benzeri filtreler eklendi

YouTube içerik üreticileri artık hikayelerinde artırılmış gerçeklik tabanlı filtreler kullanabilecek. Konu hakkında bir blog yazısı paylaşan firma, kullandıkları teknolojiyi sergiliyor.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube hikayelerine Snapchat benzeri filtreler eklendi
Tam Boyutta Gör
Snapchat ile başlayan hikayeler akımı neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kullanılır hale geldi. Bunlardan biri de YouTube. YouTube’un hikayeler özelliği uzun zamandır bulunuyor ancak oldukça basit yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Firma, artırılmış gerçeklik tabanlı filtreler yardımıyla hikayeler özelliğini daha eğlenceli bir hale getirmek istiyor.

Detaylı bir blog yazısı paylaşıldı

Google’ın yapay zeka blogunda yeni özelliğin arkasında yatan teknoloji hakkında detaylı bir yazı paylaşıldı. Bu yazıda artırılmış gerçeklik, makine öğrenme ve tek kamera ile üç boyutlu yüzey geometrisi oluşturma gibi konulara değiniliyor. Bu özelliklerle donatılan yeni “Augmented Faces API” yüzleri çok daha iyi ayırt ederek filtrelerin daha gerçekçi oluşmasını sağlıyor. Ayrıca sanal gözlük filtrelerinde de yansımaların ve sanal gölgelerin yardımıyla neredeyse doğal bir görünüm sağlanabildiği eklendi.

Ayrıca Bkz. "Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde"

Kısacası Google, geliştirdiği yeni yapay zeka temelli özellikler ile çok daha gelişmiş artırılmış gerçeklik filtreleri sunduğunu söylüyor. Yeni özellik şu an için sadece 10 bin ve üzerinde abone sayısına sahip YouTube içerik üreticileri için açık durumda. Hatta beta aşamasında olduğu için 10 bin aboneye sahip olsanız bile özelliği görememeniz olası. Son olarak bu filtre aracının ARCore SDK ile geliştiricilere de açık halde olduğunu belirtelim. Google'ın paylaştığı blog yazısına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/03/11/youtube-stories-ar-snapchat-filters/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mellkor 2 ay
Yok mu dava açan. Bunu ben buldum neden kopyaladın diye
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Portraitclub 2 ay
Ulan snapchat sen neymişsin herkes senden birşeyler aldı kendine ekledi. Kimse de yaratıcılık yok sosyal medya birbirini kopyala yapıştır oldu.
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