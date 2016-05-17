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YouTube iOS uygulaması Cardboard desteği ile güncellendi

iOS cihazları için Youtube uygulamasının yeni sürümüyle birlikte artık iPhone kullanıcılarının sanal gerçeklikte video deneyimini görmek için Android işletim sistemli cihaz bulmasına gerek kalmayacak.
3 yıl
2,4b
1
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Youtube iOS cihazları için olan uygulamasını Google Cardboard başlığına destekli olarak güncelledi. Bundan böyle iPhone sahipleri de uygun fiyata sahip karton başlıklarla uygulama üzerinden herhangi videoyu izleyebilecek.
Şu anda zaten 360 derece videoların izlenebildiği uygulamada yeni güncellemeyle sanal gerçeklikte olmasa bile videoları Cardboard aracılığıyla sinemada izler gibi izlemek mümkün. Videonun çekim açılarını görüntülerken yapılan parmakla kaydırma hareketine de artık gerek kalmadağı uygulama böylelikle daha kolay bir kullanıma kavuşmuş.
Youtube'un yeni sürümünde bunlar dışında yeni bir özellik gelmezken iPhone kullanıcıları da artık telefon değiştirmeden yada yüksek fiyatlı VR başlıklarından almadan bu deneyime ortak olabilecek.

https://itunes.apple.com/app/youtube/id544007664?mt=8 Yorum Yaz
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