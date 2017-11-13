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YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti

iPhone ve iPad kullanıcıları bir süredir YouTube uygulamasının aşırı pil tüketmesinden şikayet ediyorlardı. Sorunu kabul eden şirket sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube'un iOS uygulamasında, iPhone ve iPad'lerde aşırı pil tüketimine neden olan bir hata ortaya çıktı. Neredeyse herkesin akıllı telefonundan veya tabletinde bulunan uygulama hakkında oldukça fazla şikayet var. YouTube hatanın varlığını kabul etti ve uygulamanın iOS cihazlarda aşırı pil tüketimine neden olmasını önlemek için kısa süre içerisinde bir düzeltme yayınlayacağını söyledi.
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Kullanıcılar cihazlarını en son iOS sürümüne güncelledikten sonra böyle bir sorun yaşamaya başlamış durumdalar. Hatta bazıları telefonun 720p video izlerken bile normalden daha fazla ısındığını söylüyor. Pil tüketim oranı tüm kullanıcılar için aynı değil. Yapılan yorumlarda bir iPhone X kullanıcısının 30 dakika içerisinde pilin %20'sini boşaltan uygulamanın düzeltilmesini talep ettiğini görüyoruz.

Geçici çözüm mobil tarayıcıdan izlemek

Twitter kullanıcılarından gelen soruları yanıtlayan YouTube, konunun farkında olduklarını ve düzelme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yani bu da kısa süre içerisinde bu hatayı düzeltecek bir güncelleme yayınlanacağı anlamına geliyor. Düzeltme gelene kadar uygulanabilecek geçici bir çözüm var. Videoları YouTube uygulaması aracılığıyla izlemek yerine mobil tarayıcıyı kullanmak.

https://www.macrumors.com/2017/11/13/youtube-ios-app-battery-drain-overheating-issues/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
Apple karalama ekibinin yalanı %100 yalan... düşük kapasiteli bataryası çabuk bitiyorsa sıkntının kaynağ dandiostan kaynaklı...
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coreytoddgray2 1 yıl
Hep cok sarj yiyordu.
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marsli61 1 yıl
Google uygulamalari Android de de pili sömürüyor. Mesela bu sabah uyandım telefon büyün gece çalışmış gibi sıcaktı. Birde yukarıda yazı çıkmıştı Google play servisleri işlemciyi çok kullanıyor gibi birseydi.sanki Google bizim telefonu gece naden çıkarmak için kullanıyor gibi hissediyorum.
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Pipisipispis 1 yıl
İlla o reklamları izleyecez yani hocam. Youtube uygulamasına yönelik herhangi bi reklam engelleyici program da yok. Safaride izlerken engelleyebiliyoruz ama uygulamada mayın gibi döşüyolar reklamı
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Pipisipispis 1 yıl
İlla o reklamları izleyecez yani hocam. Youtube uygulamasına yönelik herhangi bi reklam engelleyici program da yok. Safaride izlerken engelleyebiliyoruz ama uygulamada mayın gibi döşüyolar reklamı
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BekirTemel 1 yıl
uzun zamandır uygulamasız izliyorum, uygulama kadar kolay hesabınıza ulaşamıyorsunuz lakin onun dışında hiç sıkıntı yok
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10ff 1 yıl
Ucan kacan optimizasyona bak sen...
Demekki neymis, ucsa da kacsa da onemli olan kiytirik uygulamalarin ne kadar gelistigi.
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Youtube uygulamasını neden kullanıyorsunuz ki? Safari'den reklamsız reklamsız izliyorum.
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bkaakco 1 yıl
iPad Air'de ne yapıyorlarsa uygulama felaket kasıyor uzun zamandır.
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Androidd 1 yıl
Direk sildim. Çok şarj yiyordu. Düzelsin yüklerim.
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bizanskargası 1 yıl
Ne alaka son surum ile ilgili degil sadece direk youtube uygulamasi sorunlu. Yaklasik 2 hafta once uygulamayi bi guncelledim cihaz sarji icmeye ve acayip isinmaya basladi 5 dk bile izlesen yaniyordu. Sonra 1 hafta once uygulama guncellemesi geldi bir nebze olsa duzeldi ama hala isinip sarji hizli bitiriyor. Cihaz 7 plus ve surum 10.3.2 .....
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uygulama haber, ios ve
10 etiket daha akıllı telefon youtube güncelleme hata cep telefonu sorun pil tüketimi Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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