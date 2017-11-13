YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti

YouTube'un iOS uygulamasında, iPhone ve iPad'lerde aşırı pil tüketimine neden olan bir hata ortaya çıktı. Neredeyse herkesin akıllı telefonundan veya tabletinde bulunan uygulama hakkında oldukça fazla şikayet var. YouTube hatanın varlığını kabul etti ve uygulamanın iOS cihazlarda aşırı pil tüketimine neden olmasını önlemek için kısa süre içerisinde bir düzeltme yayınlayacağını söyledi.

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Kullanıcılar cihazlarını en son iOS sürümüne güncelledikten sonra böyle bir sorun yaşamaya başlamış durumdalar. Hatta bazıları telefonun 720p video izlerken bile normalden daha fazla ısındığını söylüyor. Pil tüketim oranı tüm kullanıcılar için aynı değil. Yapılan yorumlarda bir iPhone X kullanıcısının 30 dakika içerisinde pilin %20'sini boşaltan uygulamanın düzeltilmesini talep ettiğini görüyoruz.

Geçici çözüm mobil tarayıcıdan izlemek

Twitter kullanıcılarından gelen soruları yanıtlayan YouTube, konunun farkında olduklarını ve düzelme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yani bu da kısa süre içerisinde bu hatayı düzeltecek bir güncelleme yayınlanacağı anlamına geliyor. Düzeltme gelene kadar uygulanabilecek geçici bir çözüm var. Videoları YouTube uygulaması aracılığıyla izlemek yerine mobil tarayıcıyı kullanmak.

https://www.macrumors.com/2017/11/13/youtube-ios-app-battery-drain-overheating-issues/