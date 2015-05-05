YouTube istemcisi myTube, düşük donanımlı cihazlar odağında güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan alternatif YouTube istemcisi myTube, düşük donanımlı cihazlar odağında 2.1.1.2 sürümüne güncellendi

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık düşük donanımlı Windows Phone telefonalarda çok daha hızlı açılıyor. Belirlenen birçok hatadan da kurtulan uygulama, ayrıca video sayfalarına çok daha büyük müzik butonu ekliyor.

1,99 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/mytube-picks-update-improved-startup-times-low-end-hardware?utm_source=wpc&utm_medium=twitter