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YouTube istemcisi myTube, düşük donanımlı cihazlar odağında güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube istemcisi myTube, düşük donanımlı cihazlar odağında güncellendi
 
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan alternatif YouTube istemcisi myTube, düşük donanımlı cihazlar odağında 2.1.1.2 sürümüne güncellendi
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise artık düşük donanımlı Windows Phone telefonalarda çok daha hızlı açılıyor. Belirlenen birçok hatadan da kurtulan uygulama, ayrıca video sayfalarına çok daha büyük müzik butonu ekliyor.
1,99 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mytube-picks-update-improved-startup-times-low-end-hardware?utm_source=wpc&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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