YouTube istemcisi myTube güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan alternatif YouTube istemcisi myTube, yeni özelliklerle 2.1.2.0 sürümüne güncellendi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, hatırlayacağınız üzere yayınlanan son sürümüyle düşük donanımlı Windows Phone telefonalarda çok daha performanslı çalışamaya başlamıştı. Kullanıma sunulan yeni güncelleme ise uygulamaya yorumlara cevap verme desteğini ekledi. Ayrıca yorum bölümünde 5'den fazla cevap görme imkanı da getirilen myTube, arkaplanda çalma ile alakalı bir hatadan da kurtuldu.

1,99 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/mytube-and-metrotube-windows-phone-apps-both-get-small-updates