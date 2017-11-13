YouTube, kaliteden yoksun çocuk videolarına savaş açtı

Bilindiği gibi YouTube üzerinde telif hakkı içeren karakterlere bağımsız videolarda yer vermek veya bu karakterlerin videolarını kopyalamak yasak. Ne var ki belirli bir kısım içerik üreticileri bu engeli aşmanın bir yolunu buldu.

Kaliteden yoksun



Hazırlanan videolarda gerçek oyuncuların süper kahraman veya çizgi karakterlerin kostümlerini giyerek rol yaptıklarını görüyoruz. Veya aynı şekle sahip ancak rengi veya sembolleri farklı karakterlerden animasyonlar oluşturuluyor.

Tek bir gerçek var ki o da bu videoların bir konusu yok ve tamamen çocukları kandırarak hit almaya yönelik hazırlanıyor. Kaliteden yoksun bu videolar zaman zaman mide bulandırıcı sahneleri de çocuklara sunabiliyor.

Bu tür videolar giderek daha çok ilgi görmeye başladı zira izlenme sayıları milyonlara ulaşanlar trend listelerde veya önerilerde yer almaya başlıyor. Böylece zincirleme bir ziyaret trafiği oluşuyor. Ayrıca YouTube Kids uygulamasına da bu videolar karışmış durumda.

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Google geçtiğimiz Ağustos ayında tanıdık karakterleri suistimal ederek yapılan videolara izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Şimdi ise kullanım sözleşmesinde yapılan bir değişiklikle bu tür videoların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yapılan değişikliğe göre bir video hakkında şikayet bildirisi geldiğinde yaş kısıtlaması da getirilecek. Şikayet konusunu gerçek bir çalışan inceleyecek ve politikaları ihlal edip etmediğini kontrol edecek. Sonrasında video YouTube Kids ortamından da kaldırılacak ve reklam onayı iptal edilecek.

Google’ın yeni hamlesinin çok hızlı bir etkisinin olması beklenmiyor ancak yavaş yavaş uygulanan politikaların kanal sahipleri üzerinde baskını arttıracağı tahmin ediliyor.