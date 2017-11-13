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YouTube, kaliteden yoksun çocuk videolarına savaş açtı

YouTube platformunda sık sık karşımıza çıkan, kaliteden yoksun ve tamamen kopyalamaya dayalı ancak çocukları hedef alan içeriklere karşı Google harekete geçti.
1 yıl
5,9b
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25
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilindiği gibi YouTube üzerinde telif hakkı içeren karakterlere bağımsız videolarda yer vermek veya bu karakterlerin videolarını kopyalamak yasak. Ne var ki belirli bir kısım içerik üreticileri bu engeli aşmanın bir yolunu buldu.

Kaliteden yoksun
 

Hazırlanan videolarda gerçek oyuncuların süper kahraman veya çizgi karakterlerin kostümlerini giyerek rol yaptıklarını görüyoruz. Veya aynı şekle sahip ancak rengi veya sembolleri farklı karakterlerden animasyonlar oluşturuluyor.

Tek bir gerçek var ki o da bu videoların bir konusu yok ve tamamen çocukları kandırarak hit almaya yönelik hazırlanıyor. Kaliteden yoksun bu videolar zaman zaman mide bulandırıcı sahneleri de çocuklara sunabiliyor.

Bu tür videolar giderek daha çok ilgi görmeye başladı zira izlenme sayıları milyonlara ulaşanlar trend listelerde veya önerilerde yer almaya başlıyor. Böylece zincirleme bir ziyaret trafiği oluşuyor. Ayrıca YouTube Kids uygulamasına da bu videolar karışmış durumda.

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Google geçtiğimiz Ağustos ayında tanıdık karakterleri suistimal ederek yapılan videolara izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Şimdi ise kullanım sözleşmesinde yapılan bir değişiklikle bu tür videoların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yapılan değişikliğe göre bir video hakkında şikayet bildirisi geldiğinde yaş kısıtlaması da getirilecek. Şikayet konusunu gerçek bir çalışan inceleyecek ve politikaları ihlal edip etmediğini kontrol edecek. Sonrasında video YouTube Kids ortamından da kaldırılacak ve reklam onayı iptal edilecek.

Google’ın yeni hamlesinin çok hızlı bir etkisinin olması beklenmiyor ancak yavaş yavaş uygulanan politikaların kanal sahipleri üzerinde baskını arttıracağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2017/11/11/google-cracking-creepy-youtube-videos-targeting-children/ Yorum Yaz
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Angel of the Lord 1 yıl en beğenilen
Enes Batur'a da el hatta daha fazlası atılsa keşke.
3 Yanıt Yanıtla +24
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thinkwithbrain 1 yıl
Her ne kadar nefret etsem de, YouTube'a teşekkür etmek istiyorum. Ülkemdeki kalitesiz insanları, hit uğruna, para uğruna her türlü maymunluğu yapabilecek insanları görmemize vesile oldu.
Her ne kadar nefret etsem de, YouTube'a teşekkür etmek istiyorum. Ülkemdeki kalitesiz insanları, hit uğruna, para uğruna her türlü maymunluğu yapabilecek insanl...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Front-Back 1 yıl
Zahmet oldu
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DH Misafiri 2 ay
Devlet vergi alıyor Youtuberların kazancından.
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adroid 1 yıl
Enes batur akla zarar
kursad tv de ortalıktan yok oldu hırsız diye gündeme oturunca çakal herif
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arizaeren 1 yıl
şu enes batur, reynmen vs gibi soytarılara devletin el atması lazım! ne vergi ödüyorlar ne bişey, çocukları sömürerek para kazanıyorlar!
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DH Misafiri 1 yıl
ban enes batur ve benzerleri
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kadirirdem 1 yıl
Enes batur v.b olanlara da el atmak lazım.
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Umutcan 1 yıl
Kalitesiz içeriğe talep olunca video hazırlayanlar da para kazanmak için bu yöne doğru hareket ediyor.
Adam binlerce dolar harcayıp kaliteli video hazırlıyor diyelim, öteki kişi odasından çıkmadan GTA 5
veya Minecraft mod videosu hazırlayıp kaliteli videonun hitini geçiyor.
Veya yukarıdaki gibi saçma sapan süper kahraman kostümlü çocuk videoları hazırlanıp milyonlarca izlenme alınabiliyor.
Dolayısıyla kalitesiz içerik ödüllendirilmiş oluyor. Amaç para kazanmaksa ufak yaş grubuna yöneliyor herkes.
Çünkü günümüz ebeveynleri de ağlayan çocuklarını susturmak için telefon ve tabletlerden bu videoları açıp çocuğun önüne atıyor.
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ONY86 1 yıl
Enes Batur komşunun çocuğunu Zombiye çevirmiş
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intel7mix 1 yıl
Youtube gelir gelen yerden kısacağını hiç sanmam
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Flag_Ship_Killer 1 yıl
YouTube adamsın. Böyle veletlere uyuz oluyordum
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Kerim5100 1 yıl
Türk videocular bunu beğenmedi. YouTuber demek hakaret onlara çünkü :D
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