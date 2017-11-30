Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube kendi hikayeler özelliğini deniyor

Yakın zamanda Snapchat, Facebook veya Instagram platformlarında olduğu gibi YouTube üzerinde de hikayeler oluşturabileceksiniz. Üstelik birden fazla ve süresiz olarak.
1 yıl
1,1b
1
2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Snapchat’in Hikayeler adı altında kullanıma sunduğu özelliği sosyal ağ sektörün öncülük ediyor. Facebook, Instagram gibi devlerin ardından YouTube da yükselen trende yabancı kalamadı.

Abone sayısı 10 binden fazla olan tüm içerik oluşturuculara Topluluk adındaki sosyal yönetim sekmesini dağıtmaya başlayan YouTube, hemen ardından hikayeler tarzında yeni bir özellik daha denemeye başladı.

Reels neler sunuyor?

Reels adını alan yeni özellik kullanıcıların mobil cihazlarından kaydettikleri kısa klipleri birleştirerek çeşitli metin ve filtre efektleri uygulamasına imkân tanıyor. Daha sonra bu içeriği özel bir sekmede paylaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Kaspersky: Gerekirse Rusya’dan çıkarız, algı operasyonu yapılıyor"

Benzer hizmetlerden farklı olarak Reels içeriklerine erişmek için kanal içerisine entegre edilen özel sekmeye geçiş yapmanız gerekiyor. Yani uygulamayı açtığınızda anasayfanın en üstünde sıralanması geleneği burada mevcut değil.

Ayrıca Reels içeriklerinin belirli bir süresi yok. Kullanıcı istediği kadar içeriklerini özel sekmede tutabiliyor. Yine birden fazla farklı Reels içeriklerini sekmede tutabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj olarak öne çıkıyor. Henüz Reels özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/29/youtube-testing-own-version-stories/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Hepsi birbirinden çalmaya başladı,sen Youtube'sun ne işin olur senin ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Youtube'un kendini sosyal ağa evirme çabası vol 425
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ABD Ordusu 35 yıllık tabancalardan vazgeçiyor 1 yıl Uber'de yeni skandal: Rakip şirketleri takip etmek için CIA ajanları tuttu 1 yıl Qualcomm ABD’de iPhone X satışlarını yasaklatmaya çalışıyor 1 yıl Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin 1 yıl Google artık enerjisini %100 olarak güneşten ve rüzgardan sağlıyor 1 yıl Türk Telekom girişimcileri yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyor 1 yıl Apple için özel OLED fabrikası teklifi 1 yıl Karşınızda Google'a göre 2017'nin en iyileri! 1 yıl Turkcell 10 Gbps hızındaki fiberi evlere getiriyor 1 yıl Facebook yapay zeka desteğiyle terörü destekleyen içerikleri kaldırıyor 1 yıl Tarayıcınız kapansa bile madencilik yapabiliyor 1 yıl Nokia, Juniper Networks'ü satın alma iddialarını reddetti 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Muharrem Taç 1 yıl N11’in ortağından Avrupa’ya dev pil fabrikası 1 yıl Yenilenen Mazda6 artık daha güçlü! 1 yıl Samsung ve BTK siber zorbalığa karşı harekete geçti 1 yıl Mini markası tamamen elektrikli araç üreticisine dönüşebilir 1 yıl Uzay yürüyüşündeki astronot Dünya'yı işte böyle görüntüledi 1 yıl Apple kodlama etkinlikleri bu yıl beşinci kez düzenleniyor 1 yıl Pokemon GO kazaları 7.3 milyar dolara varan hasara neden oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube kendi hikayeler özelliğini deniyor Sonraki İnce çerçeveli Xiaomi Redmi 5 serisi 7 Aralık tarihinde tanıtılacak 1 yıl Bitcoin'de büyük düşüş: Yüzde 20 değer kaybı 1 yıl HTC'nin yeni orta sınıf akıllı telefonu Geekbench'te göründü 1 yıl MIT kurumundan 3D yazıcılarda hız devrimi 1 yıl Tesla Model 3'ün menzili EPA tarafından resmen onaylandı 1 yıl Elon Musk'ın kazı şirketinden ilk hamle geliyor 1 yıl Windows 10 yüklü cihaz sayısı 600 milyonu geçti 1 yıl Türkiye’de doğalgaz ve elektrik Avrupa’dan daha ucuz 1 yıl Rusya küresel internet problemlerine karşı ''bağımsız internet'' oluşturacak 1 yıl Samsung, 10nm sürecinde ikinci nesle geçiyor 1 yıl Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor 1 yıl Yandex Navi incelemesi "Yandex Navi başarılı mı?" 1 yıl Jeep, 2020 yılında Wrangler'ın hibrit versiyonunu piyasaya sürecek 1 yıl Samsung'un ekrana gömülü parmak izi sensörü patenti onaylandı 1 yıl Tesla Model S ile bedava elektrik üzerinden Bitcoin madenciliği 1 yıl Trump'ın Twitter hesabını silen kişi Türk çıktı 1 yıl ABD ordusunda dev sızıntı: 100 GB boyutunda gizli belge sızdırıldı 1 yıl Kaspersky: Gerekirse Rusya’dan çıkarız, algı operasyonu yapılıyor 1 yıl Game Dev Tycoon iOS için çıktı 1 yıl HDMI 2.1 standardı ile 10K çözünürlüğe hazırız Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim