YouTube kendi hikayeler özelliğini deniyor

Snapchat’in Hikayeler adı altında kullanıma sunduğu özelliği sosyal ağ sektörün öncülük ediyor. Facebook, Instagram gibi devlerin ardından YouTube da yükselen trende yabancı kalamadı.

Abone sayısı 10 binden fazla olan tüm içerik oluşturuculara Topluluk adındaki sosyal yönetim sekmesini dağıtmaya başlayan YouTube, hemen ardından hikayeler tarzında yeni bir özellik daha denemeye başladı.

Reels neler sunuyor?

Reels adını alan yeni özellik kullanıcıların mobil cihazlarından kaydettikleri kısa klipleri birleştirerek çeşitli metin ve filtre efektleri uygulamasına imkân tanıyor. Daha sonra bu içeriği özel bir sekmede paylaşabiliyorsunuz.

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Benzer hizmetlerden farklı olarak Reels içeriklerine erişmek için kanal içerisine entegre edilen özel sekmeye geçiş yapmanız gerekiyor. Yani uygulamayı açtığınızda anasayfanın en üstünde sıralanması geleneği burada mevcut değil.

Ayrıca Reels içeriklerinin belirli bir süresi yok. Kullanıcı istediği kadar içeriklerini özel sekmede tutabiliyor. Yine birden fazla farklı Reels içeriklerini sekmede tutabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj olarak öne çıkıyor. Henüz Reels özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.