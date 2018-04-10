YouTube moderatörler tarafından yönetilen yeni bir çocuk uygulaması hazırlıyor

Son dönemde kontrolsüz içerikler yüzünden başı ağrıyan teknoloji devlerinden birisi de YouTube. Gerek standart versiyonda gerekse de çocuk versiyonunda içeriklerin yeterince kontrol edilememesi YouTube’u zor durumda bırakıyor.

Çok kontrollü

Firma eksiklikleri giderebilmek adına birtakım tedbirler almaya başlamıştı. Videoların kontrolü için yapay zekâ yanında moderatör görevlendirilmesi, yaş kısıtlaması getirilmesi, Wikipedia’dan çekilen açıklamaların komplo teorisi videolarına eklenmesi bunlar arasında. Çocuk versiyonuna ise özel bir yaklaşım sergileniyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Gelen bilgilere göre YouTube, normalde YouTube Kids adındaki uygulamasından ayrı olarak moderatörler tarafından kontrol edilen yeni bir uygulama hazırlığı içerisinde. Videolar kesinlikle moderatör kontrolü olmadan yayına verilmeyecek. Yeni uygulama muhtemelen orijinal uygulamanın yerini alacak.

YouTube artık çocuk versiyonunda işi şansa bırakmak istemiyor. Geçen yıl Elsagate olarak adlandırılan ve Disney karakterlerinin kıyafetlerini giymiş kişilerin absürt videolarının çocuk versiyonda trend olması çok eleştirilmişti. Ayrıca bazı yukarı yaş videolarının da YouTube Kids sürümünde kendisine yer bulması işin tuzu biberi olmuştu.