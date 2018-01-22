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YouTube popüler videoları manuel olarak inceleyecek

YouTube platformunda normale göre daha fazla reklam ücreti alabilen ve Google Preferred programında yer alan popüler videolar artık gerçek kişiler tarafından incelenecek.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde içerik anlamında YouTube platformunda ipin ucunun kaçırılması daha pek çok değişikliği beraberinde getirecek gibi görünüyor. Çocuk videolarına karışan pornografik ögeler, aşırılıkçı videolar, PewDiePie ve Paul Logan’ın sorumsuzlukları platformu zor durumda bıraktı.

Yapay zekadan insana

Bugüne kadar yaklaşık 250 markanın bu tür sebepler nedeniyle platforma reklam vermekten vazgeçtiği dile getiriliyor. Önemli reklam verenler ise ödeme meblağlarını azalttı. YouTube içerikleri kontrollü ve kaliteli hale getirmek için önemli değişiklikler yapmıştı.

YouTube kısa süre önce para kazanma şartı için 4000 saat izlenme ve 1000 abone şartını getirmişti. Şimdi ise en çok izlenen videoların gerçek kişiler tarafından incelemesi yapılacağı duyuruldu. Bunun için özel bir ekip oluşturuluyor. Ekip videolar içerisinde kurallara aykırı hareket olup olmadığını inceleyecek. Firma artık yapay zeka algoritmasının elinden bunu almış durumda.

Ayrıca Bkz. "YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı"

Mart ayının sonundan itibaren başlayacak yeni yöntemin amacı Google Preferred programında kaliteli içerikler olmasını sağlamak. Bu program tüm platformun en çok izlenen yüzde 5’lik kısmını kapsıyor ve reklamların daha fazla kazandırmasını sağlıyor. Logan Paul ve PewDiePie bu program kapsamının dışında bırakılmıştı.

YouTube’un kaliteli içerik hamleleri en çok küçük kanalları etkileyecek. Platform da bunun farkında. Ne var ki bu kanallar yıllık olarak 100$-200$ arasında kazanabiliyor. Bu rakam pek çokları için önemli ancak YouTube kazanmasa da olur düşüncesinde. 

 

https://qz.com/1181724/youtube-will-have-real-people-review-its-top-videos/ Yorum Yaz
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