YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı

Dünyanın en çok kazanan YouTuber’larından Paul Logan’ın intihar etmiş insanların videosunu paylaşmasıyla başlayan tartışmalar küçük kanal sahiplerini üzecek bir noktaya geldi. YouTube daha ağır şartlar getirmeye hazırlanıyor.

Para kazanmak zor

Geçtiğimiz aylarda kanalları ve içerikleri daha kaliteli hale getirmek adına en az 10 bin izlenme sonrasında kazanç ortaklığı programına kabul edilme şartını getiren YouTube şimdi bu sınırı daha da yukarı çekiyor.

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Yeni programa göre kanalında son 12 ay içerisinde en az 4000 saat video izlenme olan ve abone sayısı 1000 sınırını geçen kanal sahipleri kazanç programına devam edebilecek. Aksi takdirde program dışı kalacak.

20 Şubat 2018 tarihine kadar kanal sahiplerinin bu sınırları geçmesi gerekiyor aksi takdirde ortaklık programının dışında kalacaklar. Yani yaklaşık 1 aylık bir süre var. Henüz yeni başlayan veya küçük çaplı ilerleyen kanal sahipleri için oldukça kötü bir haber. Diğer taraftan abone veya izlenme satan platformlar için büyük bir hareketlilik yaşanacaktır.