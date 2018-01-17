Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı

Kendi çapında popüler bir kanalı ile YouTube üzerinde küçük de olsa gelir elde eden kanal sahiplerine kötü haber. Artık para kazanma için abone sınırı 1000 oldu.
1 yıl
13,1b
1
39
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en çok kazanan YouTuber’larından Paul Logan’ın intihar etmiş insanların videosunu paylaşmasıyla başlayan tartışmalar küçük kanal sahiplerini üzecek bir noktaya geldi. YouTube daha ağır şartlar getirmeye hazırlanıyor.

Para kazanmak zor

Geçtiğimiz aylarda kanalları ve içerikleri daha kaliteli hale getirmek adına en az 10 bin izlenme sonrasında kazanç ortaklığı programına kabul edilme şartını getiren YouTube şimdi bu sınırı daha da yukarı çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor"

Yeni programa göre kanalında son 12 ay içerisinde en az 4000 saat video izlenme olan ve abone sayısı 1000 sınırını geçen kanal sahipleri kazanç programına devam edebilecek. Aksi takdirde program dışı kalacak.

20 Şubat 2018 tarihine kadar kanal sahiplerinin bu sınırları geçmesi gerekiyor aksi takdirde ortaklık programının dışında kalacaklar. Yani yaklaşık 1 aylık bir süre var. Henüz yeni başlayan veya küçük çaplı ilerleyen kanal sahipleri için oldukça kötü bir haber. Diğer taraftan abone veya izlenme satan platformlar için büyük bir hareketlilik yaşanacaktır.

 

https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
GPU ile yapılan fiziksel hesaplama konulu onlarca videom var, abone sayısı 50 bile değil. Kamera başına bir kadın koyup konuyu anlattırsam, 50000 abonem olurdu.
Abone limiti bahane, emperyalizm şahane.
GPU ile yapılan fiziksel hesaplama konulu onlarca videom var, abone sayısı 50 bile değil. Kamera başına bir kadın koyup konuyu anlattırsam, 50000 abonem olurdu....
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +77
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 1 yıl
YouTUbe'a kızmaya gerek yok. Kimse kullanmak zorunda değil. Adamlar daha kaliteli içerik sunmak için farklı yöntemler deniyorlar. Buna biz tüketiciler sevinmemiz gerekir. İşini kötü yapan, fırsatçılar düşünsün, sorun obların sorunu.
YouTUbe'a kızmaya gerek yok. Kimse kullanmak zorunda değil. Adamlar daha kaliteli içerik sunmak için farklı yöntemler deniyorlar. Buna biz tüketiciler sevinmemi...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 1 yıl
Kaliteyi izlenme sayısı mı belirler bu kafayla evlilik programları televizyon dünyasının kült eserleri o zaman, youtube un başında recep ivedik mi geçti biz duymadan hayırdır...
Kaliteyi izlenme sayısı mı belirler bu kafayla evlilik programları televizyon dünyasının kült eserleri o zaman, youtube un başında recep ivedik mi geçti biz duy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Valentino 1 yıl
Türkiye trendlerinden çer çöp para kazanmaya devam eder, herhangi bir değişiklik olmaz bizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tecnical. 1 yıl
Twitch Yayıncılarının Güzel Anlarını Paylaştığım bir kanal açtım arkadaşlar.Herkesi Kanalıma Bekliyorum.Abone Olup Videoları Beğendikten sonra bana mesaj yoluyla kanalını yazarsanız bende emeğinizi boşta bırakmam.Teşekkürler. <3
Kanala Gitmek İçin Tıklayın =====>>>Twitch Esintileri<<<<===== Kanala Gitmek İçin Tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kanala Gitmek İçin Tıklayın =====>>>Twitch Esintileri<<<<===== Kanala Gitmek İçin Tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akonerim 1 yıl
youtube.com/...
Bir birimize biraz destek olalım arkadaşlar YouTube para kazanma işlerini iyice zorlaştırdı. 1000 abone ve 4000 saat izlenme istiyor.
youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 1 yıl
bu arada yukarda yazdığıma en net örnek sdn videolarına bakın.yüzde 90 ı reklam videoları.bunu inceleme adı altında yaparlar.
yutubırlar ise reklam videolarına bir hikaye uydururlar buna da vlog deniyor.
zaten timur akkurt da söylemişti.reklam veren şirketler tv deki paylarını azaltıp yutubırlara kaydırıyorlar.nedeni ise hem daha ucuz hem yeni nesil daha fazla yutube izliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 1 yıl
hala yutubırların izlenme sayısına göre para kazandığını düşünen safdiller var.
bakın arkadaşlar olay şu: videoların kendisi reklam.bir yutubırın abone sayısının çokluğu çekeceği reklam videolarındaki karlılığı artırır.artık şirketler nasıl tv lere reklam veriyorlarsa yutubırlara da reklam veriyorlar video çekmesi için kendi ürünü hakkında.
aslında yutubırlık şirketlerin reklam yüzü gibi bişey.
bu arada 10 bin abonen varsa küçük küçük reklam videoları almaya başlarsın şirketlerden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 1 yıl
Son 365 günde 6 bin küsür saat izlenme varmış.
Ama hesapta tutan video 2-3 adet. Onlarda doyum noktasından sonra düşecektir.
Her ay için geriye dönük son 365 güne mi bakılacak.
Yoksa bu baraj tek bir seferlik mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 1 yıl
Artık izlenmek için daha fazla manyaklık yapacaklar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 1 yıl
engellediğim kanallar(enesbatur) hiç görmek istemiyorum onuda düzeltssinler bizim için güzel haber aslında evet kaliteli içerik önemli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A.B.D(azimBora) 1 yıl
Şimdi Ayşe yıldız kanalı düşünsün.işin şakası bir yana bizim için sevindirici bir haber.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 1 yıl
Devam et Google, valla ben YouTube'un devrileceğini hiç düşünmemiştim, ama aslında internette ne mecralar yok oldu gitti adını bile hatırlayan yok, Youtube da böyle giderse artık liderliği Vimeo'ya mı kaptırır, adını şimdilik bilmediğimiz başka bir mecraya mı göreceğiz.
Stratejist falan değilim ama şu anda bile bu kadar kanser hale gelmiş bir mecra 10 yıl içinde ya çok büyük bir evrim geçirmiş olacak (Netflix'e dönüşme, yeni bir gelir kazanma yolu bulunması gibi), ya da şu anda televizyonu nasıl anıyorsak Youtube'u da öyle anıyor olacağız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13115 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, youtube 1000 subscriber ve
5 etiket daha sosyal medya Internet Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl YouTube entegrasyonu ilk olarak WhatsApp iPhone uygulamasında başladı 1 yıl Yeni bir açık tek bir mesaj ile Apple cihazlarını çökertiyor 1 yıl Ekran kartı fiyatları yükselişe geçti 1 yıl Gizli madencilik yazılımları en büyük 10 tehdit arasında 1 yıl Yerli havacılık şirketi, Boeing ve Airbus'a 700 bin parça üretti 1 yıl Xiaomi Redmi 5 küresel pazara geliyor 1 yıl Samsung Galaxy A8+ 2018 Türkiye’de satışa sunuldu 1 yıl CERN bilim insanlarının ücretsiz VPN hizmeti Android'e geldi 1 yıl Saadet zincirine benzetilen yatırım platformu BitConnect resmen kapatıldı 1 yıl Hepsiburada bilgisayar kategorisinde KDV kadar indirim 1 yıl Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık! 1 yıl Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar 1 yıl Samsung Galaxy S6 için Android 8.0 güncellemesi yakında geliyor 1 yıl Kripto paralarda büyük çöküş, sıfır iddiaları gerçek olacak mı? 1 yıl BTK’dan Wikipedia’ya yanıt: "İlgili içerikler kaldırılmadı" 1 yıl Meizu M6s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti 1 yıl Microsoft'tan önemli adım: Denetim Masası tarih oluyor 1 yıl Atom Karınca gibi bilgisayarlar 1 yıl Samsung da çentik tasarımına sıcak bakıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube kanal sahiplerine kötü haber, para kazanma zorlaştı Sonraki Çekilen araçların nerede olduğu bilgisi anlık bildirim ile cebinizde 1 yıl Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor? 1 yıl Asus yönlendiriciler için AiMesh teknolojisi geliyor 1 yıl Telefona dönüşen akıllı saat: Shell 1 yıl Samsung’un Metal 12 tasarım anlayışı telefonlara ve saatlere de geliyor 1 yıl 2019 model iPhone X'da daha küçük bir çentik görebiliriz 1 yıl 2017, havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu 1 yıl Quika gelişmekte olan ülkelere ücretsiz uydu internet sağlayacak 1 yıl Samsung Galaxy S9'un piyasaya çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Dizüstü bilgisayara hükmedin 1 yıl Tag Heuer dünyanın en pahalı Android Wear akıllı saatini satışa sundu 1 yıl 2018 Detroit Otomobil Fuarı'nın dikkat çeken modelleri 1 yıl AMD Radeon RX Vega mobile gelebilir 1 yıl Yapay zeka Corti kalp krizini telefon görüşmesinden tespit ediyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 serisi aynı batarya ile daha uzun kullanım süresi sunacak 1 yıl ABD'de bir güvenlik sistemleri şirketi TRON ile ödeme almaya başladı 1 yıl Star Wars Rivals ile bire bir mücadeleler başlıyor 1 yıl iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor 1 yıl Oppo R9s Çin’de iPhone’u geçti “en çok satan” oldu 1 yıl ASELSAN'dan uzun menzilli savunma sistemi açıklaması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim