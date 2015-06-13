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YouTube resmen oyun yayımcılığında

3 yıl
4,8b
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15
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube resmen oyun yayımcılığında

Geçen yıl Twitch platformunu Amazon'a kaptıran Google, oyunculara yönelik bir canlı yayın platformunu YouTube içerisine entegre etme kararı almıştı. Çalışmalarını sürdüren Google dün resmi olarak bu platformu görücüye çıkardı. 

YouTube Gaming olarak adlandırılan yeni platform YouTube oyun içeriklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Platformda 25 000 oyun için özel sayfalar olacak ve her sayfada bu oyun ile ilgili canlı yayınlar ve videolar yer alacak. 

Kullanıcılar kendi özel koleksiyonlarını oluşturarak bu sayfaları eklemeye başlayacak. Sayfalar eklendikçe YouTube benzer sayfaları kullanıcıya önerebilecek. Böylece koleksiyonlar da giderek büyüyecek. Sayfaların yanında yayıncıların kanallarına da abone olunabilecek. 

YouTube yeni platform için canlı yayın sisteminde de bazı yeniliklere gidiyor. Artık yayıncılar etkinliğin çok öncesinde takvim notu düşmek zorunda kalmayacak ve tüm yayınlarına tek bir link verebilecek.

Yayın kalitesi olarak 60 kare/saniye oranında bulunacak olan YouTube Gaming, ayrıca yayın kayıt sistemi, canlı yayınların otomatik olarak YouTube videosuna dönüştürülmesi gibi kolaylıklar da sunacak. 

YouTube Gaming ayrı bir sayfaya ve mobil uygulamalara sahip olacak. İlk etapta İngiltere ve ABD'de hayata geçmesi beklenen hizmet yıl sonuna doğru dünyanın diğer ülkelerine de ulaşmış olacak. 

http://youtube-global.blogspot.com/2015/06/a-youtube-built-for-gamers.html Yorum Yaz
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Pala Dayi 3 yıl
Zaten YouTuberlar için zor oluyor hem YouTube hem Twitch. İyi olur bence.
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ø 3 yıl
Twitch yalan olsun gitsin zaten. Hantal bir siteydi, iyi oldu bu haber.
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Arka Destroyer 3 yıl
Twitch aldı başını gitti
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Regoan 3 yıl
Twitch yalan oluyor
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Ciclista 3 yıl
Bağlantıyı attım ama olmamış
Yayımcılık ve yayıncılık aynı şey olarak geçiyor TDK'nın sitesinde.
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StormLight 3 yıl
Youtube Telif hakkı gevşetmezse Twitch alternatif olacağını düşünmüyorum. Koskoca Blizzard, Heroes of the storm canlı yayınında çaldığı müzik sebebi ile 5 dk mutelenmişti. Bunu düşündükçe, Hiçbir yayıncının canlı yayında çaldığı müzik sebebi ile mutelenmeyi anlayışla karşılayacağını düşünmüyorum..
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clopin 3 yıl Ciclista
Ciclista
Bağlantıyı attım ama olmamış
Yayımcılık ve yayıncılık aynı şey olarak geçiyor TDK'nın sitesinde.

işsize ne atarsan at
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Ciclista 3 yıl
bfcokan
Yayım değil yayın. Dikkat edelim arkadaşlar.

tdk.gov.tr/...
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Mr xXx 3 yıl
Bu tutar gibime geliyor her zaman rekabet iyidir fakat ne kadar zamanda tutar
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bfcokan 3 yıl
Yayım değil yayın. Dikkat edelim arkadaşlar.
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BekirTemel 3 yıl
Twitch yerini çok sağlamlaştırdı ama kesinlikle şu partnerlik olayı için haftada 3 gün yayın yapma gibi zorunluluklar istemesinden dolayı youtubeyi tecih edenler çok olacaktır,zamanla zirveye gelebilir.
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gun 3 yıl
Oyun videoları ve canlı yayınlar bir arada olması güzel olmuş.
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