YouTube resmen oyun yayımcılığında

Geçen yıl Twitch platformunu Amazon'a kaptıran Google, oyunculara yönelik bir canlı yayın platformunu YouTube içerisine entegre etme kararı almıştı. Çalışmalarını sürdüren Google dün resmi olarak bu platformu görücüye çıkardı.





YouTube Gaming olarak adlandırılan yeni platform YouTube oyun içeriklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Platformda 25 000 oyun için özel sayfalar olacak ve her sayfada bu oyun ile ilgili canlı yayınlar ve videolar yer alacak.





Kullanıcılar kendi özel koleksiyonlarını oluşturarak bu sayfaları eklemeye başlayacak. Sayfalar eklendikçe YouTube benzer sayfaları kullanıcıya önerebilecek. Böylece koleksiyonlar da giderek büyüyecek. Sayfaların yanında yayıncıların kanallarına da abone olunabilecek.





YouTube yeni platform için canlı yayın sisteminde de bazı yeniliklere gidiyor. Artık yayıncılar etkinliğin çok öncesinde takvim notu düşmek zorunda kalmayacak ve tüm yayınlarına tek bir link verebilecek.





Yayın kalitesi olarak 60 kare/saniye oranında bulunacak olan YouTube Gaming, ayrıca yayın kayıt sistemi, canlı yayınların otomatik olarak YouTube videosuna dönüştürülmesi gibi kolaylıklar da sunacak.





YouTube Gaming ayrı bir sayfaya ve mobil uygulamalara sahip olacak. İlk etapta İngiltere ve ABD'de hayata geçmesi beklenen hizmet yıl sonuna doğru dünyanın diğer ülkelerine de ulaşmış olacak.

http://youtube-global.blogspot.com/2015/06/a-youtube-built-for-gamers.html