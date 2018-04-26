YouTube şimdi de sahte ön izleme resimleri ile başedemiyor

İnternetin bir numaralı video izleme portalı YouTube uzun süredir içerikleri yeterince kontrol edememesi nedeniyle eleştiriliyor. Son günlerde sahte ön izleme resimleri de problem olmaya başladı.

Kontrol edilemiyor

YouTube anasayfasında, arama sonuçlarında, trendlerde veya önerilerde küçük ön izleme resimleri büyük önem taşıyor. İçerik üreticileri bu resimlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bununla birlikte suistimaller de fazla.

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Gelen bilgilere göre kedi veya köpeklerle ilişkiye giren kadınların ön izleme resimlerini kullanan pek çok video tık kazanmaya çalışıyor ve belirli arama terimlerinde ön plana çıkıyor. Ne var ki video içeriği YouTube kurallarına uygun ve müstehcen görüntülerle alakası yok. Bugüne kadar bu tarz videoların milyonlarca izlendiği ifade ediliyor.

Aslında sadece müstehcen konularda değil pek çok konuda videoların ön izleme resimleri içeriklerle ilgisiz. Sadece tık kazanma amaçlı bu videolar o dönemin popüler trendlerine uyduğu için de kısa sürede yükselebiliyor.

YouTube eleştirilerin artması üzerine hayvan pornosu ile ilişkili ön izleme resimleri barındıran videoları ve hesapları takibe almış durumda. Bununla birlikte bu tarz videolar şikâyet edilmeden hızlıca geçildiği için yapay zekanın erişmesi zor. Bu bakımdan moderatörlerin el atması şart.