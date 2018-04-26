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YouTube şimdi de sahte ön izleme resimleri ile başedemiyor

YouTube üzerinde ön izleme resmi alakasız olan sayısız video var ve clickbait tarzında milyonlarca tık alıyor. YouTube buna bir çare bulmak için harekete geçti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin bir numaralı video izleme portalı YouTube uzun süredir içerikleri yeterince kontrol edememesi nedeniyle eleştiriliyor. Son günlerde sahte ön izleme resimleri de problem olmaya başladı.

Kontrol edilemiyor

YouTube anasayfasında, arama sonuçlarında, trendlerde veya önerilerde küçük ön izleme resimleri büyük önem taşıyor. İçerik üreticileri bu resimlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bununla birlikte suistimaller de fazla.

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Gelen bilgilere göre kedi veya köpeklerle ilişkiye giren kadınların ön izleme resimlerini kullanan pek çok video tık kazanmaya çalışıyor ve belirli arama terimlerinde ön plana çıkıyor. Ne var ki video içeriği YouTube kurallarına uygun ve müstehcen görüntülerle alakası yok. Bugüne kadar bu tarz videoların milyonlarca izlendiği ifade ediliyor.

Aslında sadece müstehcen konularda değil pek çok konuda videoların ön izleme resimleri içeriklerle ilgisiz. Sadece tık kazanma amaçlı bu videolar o dönemin popüler trendlerine uyduğu için de kısa sürede yükselebiliyor.

YouTube eleştirilerin artması üzerine hayvan pornosu ile ilişkili ön izleme resimleri barındıran videoları ve hesapları takibe almış durumda. Bununla birlikte bu tarz videolar şikâyet edilmeden hızlıca geçildiği için yapay zekanın erişmesi zor. Bu bakımdan moderatörlerin el atması şart.

 

https://www.theverge.com/2018/4/24/17277468/youtube-moderation-bestiality-thumbnail-problem-ai-fix Yorum Yaz
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Videodan para kazanma olayı bitsin , sorun çözülür.
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isakoc 1 yıl
Youtube videoda yayınlanan reklamlardan para kazanmayı kaldırıp müşterilerine reklamların yayınlanacağı kanalları seçme imkanı getirsin. Müşteri de içeriğine güvendiği kanal türlerini seçip reklamlarını sadece o kanalın videolarında yayınlatabilsin. Böylece su istimal yapan kanallar para kazanamayınca bu çirkefliklerden vazgeçeceklerdir.
Youtube videoda yayınlanan reklamlardan para kazanmayı kaldırıp müşterilerine reklamların yayınlanacağı kanalları seçme imkanı getirsin. Müşteri de içeriğine gü...
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Kulak Misafiri 1 yıl
Ben bunun varlığından maç özeti araken haberdar oldum. Maçın bir fotosunu koymuş, tıklıyorsun yazıdan başka birşey yok. Demek Youtube da çekiyormuş bu çileyi.
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gokhans19 1 yıl
Yenimi akıllarına gelmiş? Clickbait yapanları trendlere manuel olarak eklerken akılları nerdeymiş? Ajanslardan para alıp trendlere clickbait videoları elle yerleştiriyorlar. Youtube clickbait yapıp milyon izlenenlerden deli paralar kazanıyor o yüzden işine gelmez clickbaitçileri engellemek.
Clickbaite 2 çözüm var. Biri clickbait yapanın direkt kanalını kapatmak diğeride videolara küçük resim eklenmesini engellemek.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Bu duruma özel bir şikayet seçeneği koysunlar onlar da yorulmasın biz de.
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cryptdlg 1 yıl
Android tv lere yeni gelen youtube uygulamasında videoların 5 sn lik ön izlemesi geliyor video resimlerinin üstüne geldiğinizde. Bu özelliklik en azından PC ye gelebilir.
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Galatas4ray 1 yıl cryptdlg
Pc de zaten var mobilde yok.
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darkdiva 1 yıl isakoc
Gerçek emek veren kazansın zaten. Ona bir şey demiyorum. Komple kaldırırsa dedim ben. 2011 gibi değil durum. Artık gelir olmazsa emek vermez kimse.
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ARTHUR. 1 yıl
Bu gün bunu 1 milyon aboneyi geçmiş kanallar bile yapıyor . Önüne geçmek zor .
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isakoc 1 yıl
Youtube videoda yayınlanan reklamlardan para kazanmayı kaldırıp müşterilerine reklamların yayınlanacağı kanalları seçme imkanı getirsin. Müşteri de içeriğine güvendiği kanal türlerini seçip reklamlarını sadece o kanalın videolarında yayınlatabilsin. Böylece su istimal yapan kanallar para kazanamayınca bu çirkefliklerden vazgeçeceklerdir.
Yanıtla +8
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FRAPS_TR 1 yıl en beğenilen
Videodan para kazanma olayı bitsin , sorun çözülür.
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darkdiva 1 yıl FRAPS_TR
O zaman kim video atar Youtube'a?
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