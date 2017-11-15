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YouTube videolarına link kutusu koyma devri kapandı

YouTube platformunda videoların içerisine çeşitli linklerin olduğu bildirim kutularının devri kapanıyor. Rahatsızlık oluşturan kutu sistemi gelecek ay rafa kaldırılıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
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13
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube videolarına link kutusu koyma devri kapandı

Bir YouTube videosu izlemeye başladığınız zaman ekranı kaplayacak ve rahatsız edecek derecede karşınıza çıkan kanal veya video link kutularının sonu geldi. YouTube, video içi link kutularını kaldırıyor.

Farklı araçlar kullanın

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre video içerisinde listelere, canlı yayınlara, kanallara veya videolara linklerin verildiği bildirimler 14 Aralık itibariyle kaldırılacak. Kaldırılma sebebi ise tıklama oranının yüzde 5 civarında kalması ve izleyicilerde ters etki yapması.

Ayrıca Bkz. "YouTube, kaliteden yoksun çocuk videolarına savaş açtı"

YouTube bildirimlerle ilgili kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerde, link tavsiyelerinin spam olarak algılandığını ve eskiyen bildirimler nedeniyle kullanıcıların çoğu kez sona ermiş canlı yayınlara yönlendirildiğini tespit etmiş. Bu bakımdan da kaldırma kararı almış.

Videolarda link vermek isteyen içerik sahipleri artık kartlar, video sonu linkleri, video açıklamaları veya kanal tanıtımları gibi araçları kullanabilecek. Yani biraz daha yaratıcı fikirler üretmek gerekecek. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/13/youtube-ends-in-video-recommendation-pop-ups/ Yorum Yaz
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RhiFaT 2 yıl en beğenilen
Bazı videolarda videonun bitmesine yakın iki tane büyük kutucuk çıkıyor şunu izleyin gibisinden ve kapatılamıyor esas onu kaldırsınlar
2 Yanıt Yanıtla +44
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ardicli2000 2 yıl
Oh be nihayet. Ne saçma bir şeydi. Herif koyuyor kocaman kutuyu videoyu izleyemiyorsun bile.
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cinemaker 2 yıl
Linke tıklayınca youtubeden ayrılıp başka siteye geçebiliyor o yüzdendir kendi menfaati olmasa böyle bir şey yapmazlar insanların en fazla istediği özellik olan arka planda çalma özelliğini niye getirmiyorlar para para para
Linke tıklayınca youtubeden ayrılıp başka siteye geçebiliyor o yüzdendir kendi menfaati olmasa böyle bir şey yapmazlar insanların en fazla istediği özellik olan...
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Mustafa Erdem Alkılıç 1 yıl
Eğlenceli videolar çekiyorum sizleride kanalıma beklerim
/\/\./-\.
youtube.com/...
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QuexSeeL 2 yıl
Niye vardı ki zaten?! Açıklama kısmına yaz ne yazacaksan videonun ortasında pat diye çıkan bir zımbırtı insanı ayar etmekten başka bir işe yaramaz.
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RhiFaT 2 yıl
Bilgi için teşekkür ederim nasıl yapılacağını bilmiyordum @Hobar @kadirirdem
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RhiFaT 2 yıl
Bilgi için teşekkür ederim nasıl yapılacağını bilmiyordum @Hobar @kadirirdem
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OverClocK1ng 2 yıl
Ohh be..
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canguler917 2 yıl
bazı çakallar kapatma butonunun yerini öyle ayarlıyorlar ki mouse oynayınca player'ın altında kalıyor ve kapatamıyorsun. oh olmuş
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orientem 2 yıl
Açıklama kısmındakilere ellemesin de, onlara da kısıtlamadan bahsediliyordu
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filteke 2 yıl
youtuberlar bunu sevmedi
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ardicli2000 2 yıl
Oh be nihayet. Ne saçma bir şeydi. Herif koyuyor kocaman kutuyu videoyu izleyemiyorsun bile.
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cinemaker 2 yıl
Linke tıklayınca youtubeden ayrılıp başka siteye geçebiliyor o yüzdendir kendi menfaati olmasa böyle bir şey yapmazlar insanların en fazla istediği özellik olan arka planda çalma özelliğini niye getirmiyorlar para para para
Yanıtla +7
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RhiFaT 2 yıl en beğenilen
Bazı videolarda videonun bitmesine yakın iki tane büyük kutucuk çıkıyor şunu izleyin gibisinden ve kapatılamıyor esas onu kaldırsınlar
2 Yanıt Yanıtla +44
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Hobar 2 yıl RhiFaT
Görmen gereken önemli bir şeye engel oluyorsa öğeyi denetle deyip html kodunu değiştirerek kaldırabilirsin.
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kadirirdem 2 yıl RhiFaT
Ben diyecektim bunu,sen önce davranmışsın.
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