YouTube videolarına link kutusu koyma devri kapandı

Bir YouTube videosu izlemeye başladığınız zaman ekranı kaplayacak ve rahatsız edecek derecede karşınıza çıkan kanal veya video link kutularının sonu geldi. YouTube, video içi link kutularını kaldırıyor.

Farklı araçlar kullanın

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre video içerisinde listelere, canlı yayınlara, kanallara veya videolara linklerin verildiği bildirimler 14 Aralık itibariyle kaldırılacak. Kaldırılma sebebi ise tıklama oranının yüzde 5 civarında kalması ve izleyicilerde ters etki yapması.

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YouTube bildirimlerle ilgili kullanıcılardan aldığı geri dönüşlerde, link tavsiyelerinin spam olarak algılandığını ve eskiyen bildirimler nedeniyle kullanıcıların çoğu kez sona ermiş canlı yayınlara yönlendirildiğini tespit etmiş. Bu bakımdan da kaldırma kararı almış.

Videolarda link vermek isteyen içerik sahipleri artık kartlar, video sonu linkleri, video açıklamaları veya kanal tanıtımları gibi araçları kullanabilecek. Yani biraz daha yaratıcı fikirler üretmek gerekecek.