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YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor

Pokemon Generations adını taşıyan yeni bir animasyon dizi bu haftadan itibaren YouTube'da yayınlanmaya başlayacak. Dizi, bugüne kadar çıkan Pokemon oyunlarından esinlenen hikayeler anlatacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yıl 20.yaşını kutlayan Pokemon, adeta fenomen haline gelen Pokemon GO ile müthiş bir geri dönüş yaptı. Android ve iOS için yayınlanan Pokemon GO, tüm dünyada ilgiyle karşılandı ve tüm zamanların en başarılı mobil oyunları arasında yerini aldı. Oyunun yakaladığı bu büyük başarı, Pokemon serisine olan ilgiyi de arttırdı. Bir yandan canlı aksiyon (animasyon olmayan) Pokemon filminin yapımına hız verilirken, bir yandan da animasyon Pokemon dizileri için hazırlıklar başladı.
Bu animasyon dizilerden biri olan Pokemon Generations çok yakında izleyiciler ile buluşacak. The Pokemon Company tarafından geliştirilen bu animasyon dizi, Pokemon oyunları ile diziler arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Zira dizinin her bölümü farklı bir Pokemon oyunundan esinlenen bir hikaye anlatacak.
Pokemon Generations'ın uzunlukları 3 ile 5 dakika arasında değişen bölümleri YouTube üzerinden yayınlanacak. İlk bölümü bugün yayınlanacak olan dizi, 23 Aralık'a kadar sürecek ve her hafta yeni bir bölüm YouTube üzerinden yayınlanacak. Pokemon Generations için yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

http://collider.com/pokemon-generations-youtube-web-series/ Yorum Yaz
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SONEKTRA 3 yıl en beğenilen
Pokémon garı kaçıyooo!
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sevketkral 3 yıl
Çocukların izleyeceği bir çizgi film yap ondan sonra çizgi filmden her türlü 30 sene ekmek ye bu japonlar zeki adamlar.
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javaprof 3 yıl
en iyi pokemonlar heartgolddakilerdi en iyi senaryo da heartgoldda idi.ama anime olarak ilk sezon ve ikinci sezon sonrası çöptü yeniden başlaması iyi olmuş.
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DeidaraSanji 3 yıl javaprof
javaprof
en iyi pokemonlar heartgolddakilerdi en iyi senaryo da heartgoldda idi.ama anime olarak ilk sezon ve ikinci sezon sonrası çöptü yeniden başlaması iyi olmuş.

En iyi senaryo BW-B2W2 yada DPPt'de idi.En komplike iki senaryo bunlar, karekterleri olsun olaylar olsun hepsi diğer serilerden daha iyiydi. Johto oyunları en keyif alamadığım oyunlar... Zaten Johto Tek başına yeterli bir Region olsa Kanto ile birleşik tasarlanmazdı
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DeidaraSanji 3 yıl
OHA OHA OHA OYUNLARIN TAMAMINI OYNAMIŞ BİRİ OLARAK TRAILERDAN ANLADIĞIM KADARIYLA ÇOOOK BÜYÜK OLASILIKLA OYUNLARDAKİ KALİTELİ HİKAYEYİ ANLATACAK.





İnşallah Origins gibi Son anda Commericala dönmez

Edit: Bölüm uzunluğu 5 dakika olacakmış

Edit2: Adam gibi anlatırlarsa cidden mükkemmel olacak...
Birde Şu Red'i RBGdeki velet hali yerine GSCdeki cool halinde yapsalardı...
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Kundurcali 3 yıl
Kurtlar Vadisi'nden farkı, karakterler aynı
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mu5tafa 3 yıl
Eski nesil pokemonlar çok daha iyi çizilmişlerdi. 3. Sezondan sonra pokemonlar gittikçe tipsizleşti. Çeşit artacak diye iyice saçmaladı japonlar..
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SEO-Uzmanı 3 yıl
illuminati 2016
illuminati 2017
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muccos 3 yıl
Red herhalde Zygarde ile kapışacak.
Herşey iyi güzelde 3-5 dk nedir ya?Yapın 20 dk izleyek.
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dere.beyi 3 yıl
ilk pokemonu sevmemizin sebebi gerçek hayvanlara benziyor olmaları ama sonra öyle aptal çizimli pokemonlar çıktıki izlemeye gerek kalmadı...
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darkdiva 3 yıl dere.beyi
dere.beyi
ilk pokemonu sevmemizin sebebi gerçek hayvanlara benziyor olmaları ama sonra öyle aptal çizimli pokemonlar çıktıki izlemeye gerek kalmadı...

Voltorb, Mr.Mime, Magnemite, Jynx, Muk bunlar mı hayvana benziyor??? Yeni nesillerde bunlardan kat kat daha iyi görünüme sahip Pokemon var.
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BekirTemel 3 yıl
Pokeman efsanedir.
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Ginga Bishounen 3 yıl
Çizim kalitesi çok iyi. Tamamlanınca izlerim artık.
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