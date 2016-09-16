YouTube, yeni bir Pokemon dizisi yayınlamaya başlıyor

Bu yıl 20.yaşını kutlayan Pokemon, adeta fenomen haline gelen Pokemon GO ile müthiş bir geri dönüş yaptı. Android ve iOS için yayınlanan Pokemon GO, tüm dünyada ilgiyle karşılandı ve tüm zamanların en başarılı mobil oyunları arasında yerini aldı. Oyunun yakaladığı bu büyük başarı, Pokemon serisine olan ilgiyi de arttırdı. Bir yandan canlı aksiyon (animasyon olmayan) Pokemon filminin yapımına hız verilirken, bir yandan da animasyon Pokemon dizileri için hazırlıklar başladı.

Bu animasyon dizilerden biri olan Pokemon Generations çok yakında izleyiciler ile buluşacak. The Pokemon Company tarafından geliştirilen bu animasyon dizi, Pokemon oyunları ile diziler arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Zira dizinin her bölümü farklı bir Pokemon oyunundan esinlenen bir hikaye anlatacak.

Pokemon Generations'ın uzunlukları 3 ile 5 dakika arasında değişen bölümleri YouTube üzerinden yayınlanacak. İlk bölümü bugün yayınlanacak olan dizi, 23 Aralık'a kadar sürecek ve her hafta yeni bir bölüm YouTube üzerinden yayınlanacak. Pokemon Generations için yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

http://collider.com/pokemon-generations-youtube-web-series/