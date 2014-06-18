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YouTube yeni müzik servisini önümüzdeki aylarda kullanıma sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube yeni müzik servisini önümüzdeki aylarda kullanıma sunacak

İnternetin video devi YouTube'nin yeni bir çevrimiçi müzik hizmeti sunmaya başlayacağı bir süredir dile getiriliyordu. Firma dün itibariyle iddiaları doğruladı.

Servisin nasıl bir sistemde yürüyeceği açıklanmadı ancak aynı portal içerisinde aylık ücretlendirme ile albümlerde dahil reklamsız müzik parçalarının sunulması şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanında telif hakkı ücreti konusunda YouTube bağımsız sanatçılarla tam anlamıyla bir uzlaşma sağlamış değil ve birkaç gün sonra henüz sözleşmeyi kabul etmemiş kullanıcıların videoları engellenmeye başlanacak. Pek çok otorite bunu kabadayılık olarak nitelese de YouTube telif hakkını adil bir şekilde sanatçılara dağıttığını iddia edilyor.  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ea6728e2-f568-11e3-afd3-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz34vUn5Vr1 Yorum Yaz
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bLind 5 yıl
Spotify kullanıyorum ama arşiv sıkıntısı var,youtube servisi arşiv konusunda daha iyisini sunarsa ona geçerim,spotify sıktı çünkü türkiye pazarına gireli 8 ayı geçti hala sıkıntı.
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Neyinkafasi 5 yıl
Bencede kabadayılık.kullan yada terket diyorlar resmen. Reklam gelirleri bence daha mantıklıydı hem dinleyen para ödemiyor hem de sanatçı para kazanıyordu.
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bkaakco 5 yıl
Spotify'dan güzel olursa iyi tutar.
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