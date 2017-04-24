YouTube'a ilk video yüklenmesinin üzerinden 12 yıl geçti

Hayatımız öyle bir noktaya geldi ki artık YouTube'un olmadığı bir dünya hayal etmek oldukça zor. Bugün 24 Nisan, yani YouTube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 12 yıl geçmiş durumda. Popüler platformdaki ilk video 24 Nisan 2005 tarihinde Türkiye saatine göre sabah 06:27'de Amerika'nın batı yakasında yüklendi.

İlk video "Hayvanat Bahçesindeyim" başlıklı 18 saniyelik bir klipti ve YouTube'un kurucularından biri olan Jawed Karim imzası taşıyordu. Karim, fillerin uzun hortumlara sahip olmasından bahsediyor gibi görünse de arkadaşı Yakov Lapitsky tarafından çekilen klip bugüne kadar 38 milyon kez izlenme başarısı göstermiş durumda.

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Dünyanın en büyük sitelerinden bir haline gelen YouTube, 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın alındı. Popüler video platformuna şu anda her dakika 300 saatlik video yükleniyor. Site yakın zamanda 4K ve 360 derecelik sanal gerçeklik (VR) dostu video akışları sunmaya başladı.

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw