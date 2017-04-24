Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube'a ilk video yüklenmesinin üzerinden 12 yıl geçti

Dünyanın en popüler web sitelerinden biri haline gelen YouTube'a ilk video tam 12 yıl önce bugün yüklendi. Peki 18 saniyelik bu ilk video neydi ve kim tarafından yüklenmişti?
2 yıl
6,5b
1
20
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hayatımız öyle bir noktaya geldi ki artık YouTube'un olmadığı bir dünya hayal etmek oldukça zor. Bugün 24 Nisan, yani YouTube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 12 yıl geçmiş durumda. Popüler platformdaki ilk video 24 Nisan 2005 tarihinde Türkiye saatine göre sabah 06:27'de Amerika'nın batı yakasında yüklendi.
İlk video "Hayvanat Bahçesindeyim" başlıklı 18 saniyelik bir klipti ve YouTube'un kurucularından biri olan Jawed Karim imzası taşıyordu. Karim, fillerin uzun hortumlara sahip olmasından bahsediyor gibi görünse de arkadaşı Yakov Lapitsky tarafından çekilen klip bugüne kadar 38 milyon kez izlenme başarısı göstermiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor?"
Dünyanın en büyük sitelerinden bir haline gelen YouTube, 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın alındı. Popüler video platformuna şu anda her dakika 300 saatlik video yükleniyor. Site yakın zamanda 4K ve 360 derecelik sanal gerçeklik (VR) dostu video akışları sunmaya başladı.

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Cosster 2 yıl en beğenilen
Kendi dandik klibi Türkiye'nin en çok izlenen videosu olsun diye Balıkesir'in çılgın eşşeklerini sildiren İrem Derici geldi aklıma... Gerçi ha eşşek ha maymun...
Kendi dandik klibi Türkiye'nin en çok izlenen videosu olsun diye Balıkesir'in çılgın eşşeklerini sildiren İrem Derici geldi aklıma... Gerçi ha eşşek ha maymun.....
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
ama Türkiye'ye sunucularını taşımıyor. Dibimizde Bulgaristan'da google sunucuları varken Türkiye'de yok
ondan sonra yurt dışı çıkış hızları pert
tabi bunun da nedeni Bulgaristan bundan 4-5 yıl önce köylere fiber internet getirirken bizim şu an büyükşehirlerde bile 8 mbps hızı destekleyemen yerler olması olabilir.
ibb nin zorla fiber kabloları söktürmesi de bir etken
16 milyonluk hollanda da 7 milyon sabit internet abonesi varken 75 milyonluk Türkiye'de 10 milyon sabit internet abonenin olması da bir etken.
ama Türkiye'ye sunucularını taşımıyor. Dibimizde Bulgaristan'da google sunucuları varken Türkiye'de yokondan sonra yurt dışı çıkış hızları perttabi b...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 2 yıl mcrew
Orijinalden alıntı: mcrew

ama Türkiye'ye sunucularını taşımıyor. Dibimizde Bulgaristan'da google sunucuları varken Türkiye'de yok

ondan sonra yurt dışı çıkış hızları pert

tabi bunun da nedeni Bulgaristan bundan 4-5 yıl önce köylere fiber internet getirirken bizim şu an büyükşehirlerde bile 8 mbps hızı destekleyemen yerler olması olabilir.

ibb nin zorla fiber kabloları söktürmesi de bir etken

16 milyonluk hollanda da 7 milyon sabit internet abonesi varken 75 milyonluk Türkiye'de 10 milyon sabit internet abonenin olması da bir etken.


Dikkatinizi çekerim bu ülkeye internet 2004 yılında geldi. Aynı yıl avrupada "DSL in tarihi" şeklinde yazılar çıkıyordu. 1995 yılında tüm dünyada milyonlarca geniş bant abonesi varken. Gram yatırım yapmayıp kiralık hatlar ile bizi çevirmeli bağlantıya mahkum bırakanlara sormak lazım bunu aslında.


Ayrıca mübarek şimdi herkeste bir cep telefonu var. Ki bizde masa üstü sistem de yaygın değil. Evlere internet almıyor insanlar. Zaten tek yaptıkları Facebook instagram youtube. Yani eve inteternet almıyor çoğu kişi. Her yerde taşıyabileceği internet varken eve mahkum kalmak onun açısından mantıksız tabi.

Oysa bizim gibiler de var. Her haltı yiyenler yani.

Bana göre suç halkta. Adamın cebinde İphone. Ama interneti yok, dakikası yok, kontörü yok. Yok da yok. Bak diğer illeri bilmem. Ama istanbulda kalabalık bir sokakta 3 kişiyi rastgele seç biri muhakkak böyle çıkar.

En çok o tiplere kızıyorum. Gelmiş bana asgari ücreti yakınıyor. E tamam ben de istiyorum asgari ücret artsın benim maaşım da artsın. Ama bunu senin söylemeye hakkın yok arkadaş. Asgari ücret az diyen adamın cebinde 3500TL lik telefon var ise tokatı yapıştırırım o ağza.

Ya şimdi sana sorarım. Kiracın var 3 aydır kira ödemiyor. Ya işte durumum yok falan diyor acıyorsun. Sonra bir bakıyorsun adam her gece alemlerde. Sen evde tavuk yemiyorsun o her akşam sucuklar mangallar. Senin bir taraflarından kan gelmiş. Aç yatmışsın eşşek gibi tuğlasını çimentosunu taşımışsın o evin. Adam kuförlere gidiyor. Bu bizzat ta başımıza geldi bastık sonunda tekmeyi defol dedik. ( Aynı numarayı başkasına çekmeye çalışmışlar da adamlar bunları bir dövmüş bir dövmüş. Ağız burun ayrı yere gitmiş. )

Böyle herifler asgari ücret az diyince küfredesim geliyor. O ücret ile ev geçindiren var terbiyesiz. Sen 3 aylık maaşı telefona yatırırsan yetmez tabi.
Ve hollanda ile bulgaristan kıyaslamasına gelince.
Hollanda Yüz Ölçümü : 41.543 km²
Bulgaristan Yüz Ölçümü : 110.994 km²
Türkiye Yüz Ölçümü : 783.562 km²
Bunu da dikkate almak gerek. Ama dediğim gibi asıl sebep en başta ülkemize interneti getirmeyen 90 lı yıllardaki %39000 enflasyonla bizi tanıştıran yetkililerdir. Tüm avrupadan 15 yıl geride başlayınca toparlaması zor oluyor doğal olarak.
Orijinalden alıntı: mcrewama Türkiye'ye sunucularını taşımıyor. Dibimizde Bulgaristan'da google sunucuları varken Türkiye'de yokondan ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cahitb 2 yıl
Lütfen ama ya biz Dünya ülkesiyiz. Uzaya gönderdiğimiz uydu ların haddi hesabı yok.İlk astronot kınasını biz yaktık.Betonarme köprülerin geçiş ücretlerini garantileyen ilk ülke biziz.İnanılmaz bir yap işlet devret sistemi icat ettik s.ktiret sistemini biz bulduk.Eyyyy america kimsin sen söle bana kimsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
nostalji kokan bir video 4:3 çekilmiş o yılda neyle çektilerse
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgardaaa 2 yıl aycibin
Kameralı küçük telefonlar vardı, onlarla çekilmişe benziyor. Onların ekranları da 4:3 olur. Tuşlar ekrandan daha büyük zaten
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 2 yıl
90 lara suc atiyorsun 80 lerdeki hayali ihracata laf yok . 70 te ambargolar yemisiz
50 - 60 arasi Nato ya yaranicaz diye kara yollarina gom parayi , oy alicam diye sacma yerlere sacma fabrikalar
90 lardaki adamlar ne yapsin ? 1938 den sonra bu ulke gram ilerlemedi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
En çok kullandığım Sosyal ağlardan biridir Youtube.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taylor Lautnerr 2 yıl
Vay be!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Zoo is gay yazmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ratch 2 yıl
Youtube cidden çok güzel bir şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 2 yıl
Akıllı TV ve izlesene falan da vardı şu an akıllı tv kapalı sanırım .
Youtube büyük kolaylık çoğu programın basitçe anlatımı mevcut, sorunların çözümleri mevcut süper kolaylık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atomcu 2 yıl
Ve halen en fazla Upload hızı 4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 2 yıl
Benim için Youtube, Çikita Muz klibi ile başlar. 2006 yılının nadide eserlerinden olan bu parçanın klibi, Youtube üzerinde 2009 yılı sonunda 20 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye'nin en çok izlenen ve yorum yapılan videosu olmuştur. Hiperstarımız sayesinde Youtube büyük bir katma değer kazanıp bugün 12 yılı devirmiştir. İlgili video silinip, ülkemizi temsil görevini balıkesir yöresine ait bir video ve sonrasında da farklı videolar devralmış olsa da öncü olarak Ajdar bence bir teşekkür plaketi haketmiştir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6488 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
youtube, ilk video ve
8 etiket daha MPopüler jawed karim hayvanat bahçesi 12 yıl Web Siteleri Internet Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy Tab Book ve Tab S3 ülkemizde satışa çıkıyor 2 yıl Kalp krizi sonrası tedavide 3D yazıcılar ile geliştirilen yama kullanılacak 2 yıl Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, GittiGidiyor Samsung mağazasında satışta 2 yıl Dünyanın en pahalı ilacı kullanımdan kaldırılıyor 2 yıl Jeep'ten yeni prizli hibrit SUV konsepti: Jeep Yuntu 2 yıl Sony Xperia XZ Premium'a yeni bronz pembe renk seçeneği geldi 2 yıl Blizzard yeni mobil oyun geliştiriyor 2 yıl Huawei: Üretim sıkıntısı nedeniyle P10 serisinde farklı bileşenler kullandık 2 yıl Tesla dışardan soğutmalı yeni bir hızlı şarj yöntemi geliştiriyor 2 yıl Instagram, bilinmeyen bir sebeple çöktü 2 yıl Çin'in kargo uzay aracı, uzay istasyonuna yerleşti 2 yıl 1600 TL altına fiyat / performans odaklı sistem topluyoruz 2 yıl Aliexpress'den iPhone'a lens aldık "Aukey 3'lü lens kiti" 2 yıl Samsung ve Qualcomm, Galaxy S9 için Snapdragon 845 üzerinde çalışmaya başladı 2 yıl GDDR6 standardı Nvidia Volta mimarisine yetişiyor 2 yıl Sony tarihi kâra ulaşabilir 2 yıl AMD Ryzen için önemli güncelleme 2 yıl Microsoft Office'in tam sürümü 2 Mayıs'ta Windows Mağazası'na geliyor 2 yıl Tesla Model X'in kapısı açılmadı sürücüler ölümle burun buruna geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN YouTube'a ilk video yüklenmesinin üzerinden 12 yıl geçti Sonraki Shuttle’dan Android bilgisayar 2 yıl Samsung Galaxy S8'in Windows 10 sürümü çıkabilir 2 yıl Milli enerji politikasında dev hamle: Akdeniz’de sismik aramalar hızlanıyor 2 yıl Nonstop Chuck Norris ile dur durak yok 2 yıl Tim Cook, Uber'i App Store'dan kaldırmakla tehdit etmiş 2 yıl Bu kez iPhone 8 maket görselleri sızdırıldı 2 yıl Mobilite: Xiaomi Mi6, Galaxy S8 ülkemiz fiyatı, HTC U ve dahası... 2 yıl Çinli internet devlerinden otomobil sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için son plan yapay bulutlar 2 yıl Göbeklitepe’de buzul çağını başlatan kuyruklu yıldızın resmedildiği oymalar bulundu 2 yıl Modern Nokia 3310 önümüzdeki hafta Avrupa'da 2 yıl Netflix'e rakip olmak isteyen Iflix ilk orijinal dizilerini tanıttı 2 yıl Mercedes-AMG Project One iddiaya göre 1020 beygir gücünde olacak 2 yıl Samsung Galaxy J3 Geekbench’te ortaya çıktı 2 yıl Samsung Music uygulaması kaldırılıyor 2 yıl Gigabyte ilk fansız Core işlemcili mini bilgisayarını duyurdu 2 yıl Gelecek sene üç yeni mutant filmi vizyona girecek 2 yıl Dota 2’ye “telefon numarası doğrulama” zorunluluğu geliyor 2 yıl Birleşik Krallık'ta 135 yıl sonra bir ilk: Kömür temelli enerji olmadan 24 saati tamamladı 2 yıl LG Hub Robot yeni akıllı asistanınız Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim