YouTube'a ilk video yüklenmesinin üzerinden 12 yıl geçti

Haber Editörü
Hayatımız öyle bir noktaya geldi ki artık YouTube'un olmadığı bir dünya hayal etmek oldukça zor. Bugün 24 Nisan, yani YouTube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 12 yıl geçmiş durumda. Popüler platformdaki ilk video 24 Nisan 2005 tarihinde Türkiye saatine göre sabah 06:27'de Amerika'nın batı yakasında yüklendi.
İlk video "Hayvanat Bahçesindeyim" başlıklı 18 saniyelik bir klipti ve YouTube'un kurucularından biri olan Jawed Karim imzası taşıyordu. Karim, fillerin uzun hortumlara sahip olmasından bahsediyor gibi görünse de arkadaşı Yakov Lapitsky tarafından çekilen klip bugüne kadar 38 milyon kez izlenme başarısı göstermiş durumda.Ayrıca Bkz. "Hamamböcekleri neden PS4'ü seviyor?"
Dünyanın en büyük sitelerinden bir haline gelen YouTube, 2006 yılında Google tarafından 1.65 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın alındı. Popüler video platformuna şu anda her dakika 300 saatlik video yükleniyor. Site yakın zamanda 4K ve 360 derecelik sanal gerçeklik (VR) dostu video akışları sunmaya başladı.
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ondan sonra yurt dışı çıkış hızları pert
tabi bunun da nedeni Bulgaristan bundan 4-5 yıl önce köylere fiber internet getirirken bizim şu an büyükşehirlerde bile 8 mbps hızı destekleyemen yerler olması olabilir.
ibb nin zorla fiber kabloları söktürmesi de bir etken
16 milyonluk hollanda da 7 milyon sabit internet abonesi varken 75 milyonluk Türkiye'de 10 milyon sabit internet abonenin olması da bir etken.
Dikkatinizi çekerim bu ülkeye internet 2004 yılında geldi. Aynı yıl avrupada "DSL in tarihi" şeklinde yazılar çıkıyordu. 1995 yılında tüm dünyada milyonlarca geniş bant abonesi varken. Gram yatırım yapmayıp kiralık hatlar ile bizi çevirmeli bağlantıya mahkum bırakanlara sormak lazım bunu aslında.
Ayrıca mübarek şimdi herkeste bir cep telefonu var. Ki bizde masa üstü sistem de yaygın değil. Evlere internet almıyor insanlar. Zaten tek yaptıkları Facebook instagram youtube. Yani eve inteternet almıyor çoğu kişi. Her yerde taşıyabileceği internet varken eve mahkum kalmak onun açısından mantıksız tabi.
Oysa bizim gibiler de var. Her haltı yiyenler yani.
Bana göre suç halkta. Adamın cebinde İphone. Ama interneti yok, dakikası yok, kontörü yok. Yok da yok. Bak diğer illeri bilmem. Ama istanbulda kalabalık bir sokakta 3 kişiyi rastgele seç biri muhakkak böyle çıkar.
En çok o tiplere kızıyorum. Gelmiş bana asgari ücreti yakınıyor. E tamam ben de istiyorum asgari ücret artsın benim maaşım da artsın. Ama bunu senin söylemeye hakkın yok arkadaş. Asgari ücret az diyen adamın cebinde 3500TL lik telefon var ise tokatı yapıştırırım o ağza.
Ya şimdi sana sorarım. Kiracın var 3 aydır kira ödemiyor. Ya işte durumum yok falan diyor acıyorsun. Sonra bir bakıyorsun adam her gece alemlerde. Sen evde tavuk yemiyorsun o her akşam sucuklar mangallar. Senin bir taraflarından kan gelmiş. Aç yatmışsın eşşek gibi tuğlasını çimentosunu taşımışsın o evin. Adam kuförlere gidiyor. Bu bizzat ta başımıza geldi bastık sonunda tekmeyi defol dedik. ( Aynı numarayı başkasına çekmeye çalışmışlar da adamlar bunları bir dövmüş bir dövmüş. Ağız burun ayrı yere gitmiş. )
Böyle herifler asgari ücret az diyince küfredesim geliyor. O ücret ile ev geçindiren var terbiyesiz. Sen 3 aylık maaşı telefona yatırırsan yetmez tabi.
Ve hollanda ile bulgaristan kıyaslamasına gelince.
Hollanda Yüz Ölçümü : 41.543 km²
Bulgaristan Yüz Ölçümü : 110.994 km²
Türkiye Yüz Ölçümü : 783.562 km²
Bunu da dikkate almak gerek. Ama dediğim gibi asıl sebep en başta ülkemize interneti getirmeyen 90 lı yıllardaki %39000 enflasyonla bizi tanıştıran yetkililerdir. Tüm avrupadan 15 yıl geride başlayınca toparlaması zor oluyor doğal olarak.