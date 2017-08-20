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YouTube'a ''son dakika haberleri'' bölümü geliyor

Her gün milyonlarca kişinin video izlediği YouTube, kişilerin ilgi alanlarına yönelik son dakika haberlerin paylaşılacağı yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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YouTube'a ''son dakika haberleri'' bölümü geliyor
 

Video paylaşım platformu olarak YouTube, diğer sosyal ağlara üstünlüğünün kabul ettirmiş durumda ancak iş son dakika haberlerine ve insanların bu haberlere yönelik yorumlarına gelince aynı şeyi söylemek zor. Twitter ve Facebook son dakika haberleri için kullanıcıların irtibatı geçtiği ilk platformlar olurken YouTube bu alanda ciddi bir eksikliğe sahip ancak son zamanlarda kişiye özel içerik oynatma listesi gibi bir takım özelleştirmeler ile kendini güncelleyen platform, son dakika haberlerini de kullanıcıya hızlıca servis etmeyi planlıyor. 


Son Dakika Haberleri Kategorisi  

Android Police'in paylaştığı habere göre YouTube kullanıcıları kısa bir süre sonra platforma açtıklarında önerilen videoların yanı sıra "son dakika haberleri" başlıklı bir kategori daha görecek. Bu kategorideki içerikler nasıl seçilecek henüz bilinmiyor ancak YouTube'un haberleri, kişilerin geçmişte izlediği videolara paralel olarak onların ilgi alanlarına uygun bir şekilde yerleştireceği düşünülüyor. Ayrıca YouTube'un halihazırda Google'ın News de kullanılan algoritmalara benzer bir algoritma kullanarak kullanıcılara en uygun haberleri sunacağı düşünülüyor. 


Günümüzde pek çok haber kanalı YouTube üzerinde 24 saat kesintisiz canlı yayın yapıyor ve önemli son dakika haberlerini YouTube bu kanallar vasıtasıyla kullanıcılara kolayca ulaştırabilir. YouTube'un bu yeniliği, rakip sosyal medya platformlarını haberleri yayma konusunda geride bırakabilecek mi, bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://www.theverge.com/2017/8/18/16171876/youtube-breaking-news-section-homepage-mobile-apps-suggested-content Yorum Yaz
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ardaq 1 yıl en beğenilen
bu haberler de türk kullanıcılarına özel olacaksa youtube'da bile tayyip'ten kurtulamayacağız demektir.
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kadirirdem 1 yıl
Aslında kategoriye ayrılabilir...
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ardaq 1 yıl en beğenilen
bu haberler de türk kullanıcılarına özel olacaksa youtube'da bile tayyip'ten kurtulamayacağız demektir.
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