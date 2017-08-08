YouTube'a uygulama içi mesajlaşma ve video paylaşım özelliği geldi

YouTube artık kullanıcıların uygulamadan ayrılmadan video paylaşmasına ve sohbet etmesine izin verecek yeni bir yol sunuyor. Share on YouTube (YouTube'da Paylaş) isimli özellik bugün dünya genelindeki mobil cihazlara ulaşmaya başladı. Şirket böylece arkadaşlarıyla video paylaşmak isteyen kullanıcıların Facebook Messenger ve diğer uygulamalara geçişini azaltmayı umuyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple resmi Instagram hesabını açtı"

Yeni özellik bu yılın başlarında Kanada'da test edilmeye başlanmıştı. YouTube ürün müdürü Benoît de Boursetty konuyla ilgili blog yazısında "Bugünden başlayarak videoları arkadaşlarınızla ve ailenizle doğrudan YouTube'da paylaşabilirsiniz. Uygulamada sadece video paylaşıp alabileceğiniz gibi, doğrudan YouTube'da sohbet edebilir, başka bir video ile cevap verebilir, başkalarını sohbetinize davet edebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz" dedi.

Video paylaşımı üzerinden sohbet edilebilecek

Yeni özellik video paylaşımı için yeni bir yol sunuyor ancak kullanıcılar, video URL'lerini kopyalayıp yapıştırmaya veya 'Paylaş' düğmesine dokunarak diğer sosyal ağları seçmeye devam edebilirler. Şu anda sohbet yalnızca mobil cihazlarda kullanılabiliyor ve masaüstü versiyonuna gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bilgi yok.

Özellik mevcut 'Paylaş' düğmesine eklenecek ve kullanıcıların telefonlarının kişi listesinden alıcı seçmesine izin verecek. Kullanıcılar bire bir veya 30 kişiye kadar grup sohbet başlatarak videoları aynı başlık altından ayrılmadan izleyebilecekler. Ayrıca metin, emoji ve ek video bağlantılarıyla cevap vermeleri de mümkün olacak.

http://youtube.googleblog.com/2017/08/introducing-new-way-to-share-youtube.html