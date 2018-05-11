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YouTube'da fazla vakit geçirenlere uyarı gelecek

Google, YouTube üzerinde fazla vakit geçirilmesini engellemek adına bir çalışma başlattı. Buna göre popüler video paylaşım sitesinde uzun süre vakit geçirenlere "ara ver" şeklinde uyarı gelecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google, Digital Wellbeing isimli programı kapsamında, kullanıcıların popüler video paylaşım sitesi YouTube'da aşırı vakit geçirmelerini engellemeyi planlıyor. YouTube için gelecek olan güncellemeyle kişiler, uygulama içerisinde geçirmeleri gereken süreyi sınırlayabilecek veya fazla zaman geçirmeleri durumunda belirli aralıklarla kendilerinin uyarılmasını sağlayacak.
Digital Wellbeing programı kapsamında ilk olarak YouTube'nin bildirimlerinde değişikliğe gidiliyor. Yapılacak olan değişiklikte, abonesi olduğunuz kanallardan gelen bildirimleri belirttiğiniz saat aralıklarında kapatabilecek veya tümünü bir kerede belli bir saatte alabileceksiniz. Gerçekleştirilecek olan bir diğer değişiklik de, uzun süre video izlenilmesi durumunda uygulama, kullanıcıya ara vermesi gerektiğini belirten bir uyarı gönderecek. Ara verme uyarısı 15, 30, 60, 90 veya 180 dakikalık zaman dilimleri şeklinde ayarlanabilecek. Uyarılar geldiği zaman o an izlemiş olduğunuz video otomatik olarak durdurulacak.
Geliştirilen özellikler, ebeveynlerin çocuklarının uygulama üzerinde geçirecekleri zamanın da ayarlanabilmesini sağlayacak. YouTube'nin bu özellikleri bölge bölge dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin yakın zamanda ülkemiz için de yayınlanması beklenirken, iOS ve Android'i de kapsayacak.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/EuWfsap2vpY Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
bana hala gelmedi j7 pro telefonum tarih 02.10.2018
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XFalconX 1 yıl
mantıklı
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lord.gaga 1 yıl
YouTube kids diye ayriyetten bir uygulama var çocuklar için. Sadece onaydan geçmiş çocuk içerikleri gösteriyor.
Bu anladığım kadarıyla daha çok yetişkinlere yönelik bir eklenti.
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Johny Constantine 1 yıl
Youtube annelik görevini de yapacakmış, helal olsun büyük yürekli Youtube
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