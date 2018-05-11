YouTube'da fazla vakit geçirenlere uyarı gelecek

aşırı vakit geçirmelerini engellemeyi planlıyor. YouTube için gelecek olan güncellemeyle kişiler, uygulama içerisinde geçirmeleri gereken süreyi sınırlayabilecek veya fazla zaman geçirmeleri durumunda belirli aralıklarla kendilerinin uyarılmasını sağlayacak. Google, Digital Wellbeing isimli programı kapsamında, kullanıcıların popüler video paylaşım sitesi YouTube'daengellemeyi planlıyor. YouTube için gelecek olan güncellemeyle kişiler, uygulama içerisinde geçirmeleri gereken süreyi sınırlayabilecek veya fazla zaman geçirmeleri durumunda belirli aralıklarla kendilerinin uyarılmasını sağlayacak.

Digital Wellbeing programı kapsamında ilk olarak YouTube'nin bildirimlerinde değişikliğe gidiliyor. Yapılacak olan değişiklikte, abonesi olduğunuz kanallardan gelen bildirimleri belirttiğiniz saat aralıklarında kapatabilecek veya tümünü bir kerede belli bir saatte alabileceksiniz. Gerçekleştirilecek olan bir diğer değişiklik de, uzun süre video izlenilmesi durumunda uygulama, kullanıcıya ara vermesi gerektiğini belirten bir uyarı gönderecek. Ara verme uyarısı 15, 30, 60, 90 veya 180 dakikalık zaman dilimleri şeklinde ayarlanabilecek. Uyarılar geldiği zaman o an izlemiş olduğunuz video otomatik olarak durdurulacak.

Geliştirilen özellikler, ebeveynlerin çocuklarının uygulama üzerinde geçirecekleri zamanın da ayarlanabilmesini sağlayacak. YouTube'nin bu özellikleri bölge bölge dağıtılmaya başlandı. Güncellemenin yakın zamanda ülkemiz için de yayınlanması beklenirken, iOS ve Android'i de kapsayacak.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/EuWfsap2vpY