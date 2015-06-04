YouTube'un Android uygulamasına sanal gerçeklik gözlüğü Cardboard desteği ekledi

Haber Editörü
Google'ın ayda 1 milyardan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edilen video platomu YouTube, Android tarafında yine Google tarafından geliştirilen Cardboard desteğine kavuştu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Google Cardboard, kısaca bünyesine yerleştirilen akıllı telefonlarla ucuz ancak oldukça etkili bir sanal gerçeklik deneyimi ortaya koyuyor. Artık bu deneyim güncellenen YouTube'un Android uygulamasında da karşımıza çıkıyor. YouTube'a yüklenen 360 derece videolar, alt tarafta yer alan "Cardboard" simgesi üzerinden sanal gerçeklik sürecine uygun hale geliyor, yani her iki göz için de ayrı görüntü sağlanıyor.
Kısa zaman içerisinde Google Play üzerinde yayınlanacak olan YouTube'un yeni sürümüne şimdiden buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.androidpolice.com/2015/06/03/youtube-v10-21-adds-cardboard-support-to-360-degree-videos-for-the-true-in-your-face-experience-apk-download/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle