YouTube'un mobil uygulamalarına video oynatma hızı seçeneği geldi

YouTube uygulamasının Android ve iOS sürümlerine kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik geldi. Google artık YouTube kullanıcılarının izledikleri videoların oynatma hızını seçebilmelerine olanak sağladığını duyurdu. Yeni oynatıcı kontrolleriyle birlikte mobil cihazınızda video oynatma hızını ayarlayabileceksiniz.

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Oynatma hızının belirlenebilmesi, masaüstü versiyonda birkaç yıldır kullanılabiliyordu ancak mobil platforma en çok gelmesi istenen özelliklerden biri olmasına rağmen cep telefonlarına hayli geç geldi. Android ve iOS cihazınıza kurulu uygulamayı güncelleyerek izlediğiniz videoları hızlandırıp yavaşlatabileceğiniz bu özelliğe sahip olabilirsiniz.

Oynatma hızı 0.25x (çeyrek hız) ila 2x (iki kat hızlı) arasında ayarlanabiliyor. Yeni özelliğin Android 5.0 Lollipop veya daha üstünü çalıştıran akıllı telefonlarda ve tüm iOS cihazlarda kullanılabildiğini de belirtelim. Yeni güncellemeyle birlikte YouTube başlık ve logo tasarımı da değişmiş durumda.

https://youtube-eng.googleblog.com/2017/09/variable-speed-playback-on-mobile.html