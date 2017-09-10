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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube'un mobil uygulamalarına video oynatma hızı seçeneği geldi

YouTube'un masaüstü sürümünde kullanılabilen video oynatma hızını ayarlayabilme özelliği Android ve iOS platformuna da geldi. Mobil kullanıcılar artık videoları hızlandırıp yavaşlatabilecekler.
1 yıl
11,5b
1
21
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube uygulamasının Android ve iOS sürümlerine kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik geldi. Google artık YouTube kullanıcılarının izledikleri videoların oynatma hızını seçebilmelerine olanak sağladığını duyurdu. Yeni oynatıcı kontrolleriyle birlikte mobil cihazınızda video oynatma hızını ayarlayabileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi"
Oynatma hızının belirlenebilmesi, masaüstü versiyonda birkaç yıldır kullanılabiliyordu ancak mobil platforma en çok gelmesi istenen özelliklerden biri olmasına rağmen cep telefonlarına hayli geç geldi. Android ve iOS cihazınıza kurulu uygulamayı güncelleyerek izlediğiniz videoları hızlandırıp yavaşlatabileceğiniz bu özelliğe sahip olabilirsiniz.
Oynatma hızı 0.25x (çeyrek hız) ila 2x (iki kat hızlı) arasında ayarlanabiliyor. Yeni özelliğin Android 5.0 Lollipop veya daha üstünü çalıştıran akıllı telefonlarda ve tüm iOS cihazlarda kullanılabildiğini de belirtelim. Yeni güncellemeyle birlikte YouTube başlık ve logo tasarımı da değişmiş durumda.

https://youtube-eng.googleblog.com/2017/09/variable-speed-playback-on-mobile.html Yorum Yaz
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jimhendrix 1 yıl en beğenilen
Geleli 10 gün oldu.
1 Yanıt Yanıtla +9
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elektrontan 1 yıl jimhendrix
jimhendrix

Geleli 10 gün oldu.

Daha yeni jeton düşmüş.
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arel.gr 1 yıl
bi ara tröl 'den kurtulduk zannettim !
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Erwin-Rommel 1 yıl
Başlığı görünce up yaptılar zannettim.
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Paetzold 1 yıl
Buralara yeni uğramiş.
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emre415 1 yıl
Günaydın komik insanlar :D
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LeftBank 1 yıl
Uzun inceleme videolarını izlerken 1.25 bazen 1.50 çok faydalı oluyor. Benim için büyük eksiklikti. iyi olmuş geldiği. Yaşlı siyasetçiler konuşurken 1.50'ye alıyorum adamlar normal konuşuyormuş gibi geliyor.
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A.N.E.Y.H. 1 yıl
Güzel
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A.N.E.Y.H. 1 yıl
Teyy..
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SaB0 1 yıl
İnternet servis sağlayıcımız sağolsun en yavaşı bile zor oynatıyor, hızlıya alırsak sistem çöker falan..
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MDV 1 yıl
arka planda çalışma özelliğini getirmemekde neden diretiyorlar?
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Mehmet_Ali61 1 yıl
MDV

arka planda çalışma özelliğini getirmemekde neden diretiyorlar?

Çünkü bu özelliği getirirsin reklam yayınlamanın bir manası kalmıycak banner reklamları veya diğer türlü reklamı sen görmeyeceksin ki reklam amacını yitirmiş olucak bu sefer kim para kazanacak?
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cinemaker 1 yıl MDV
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esmerbuyucu 1 yıl MDV
Hala app store'da ki gibi 1 yıldız atıp böyle saçma yorumlar yapan kaldı mı cidden. Adamlar diyor ki arkaplanda oynatacaksan Youtube Red hizmetine aylık 10 dolar ödeyeceksin. Bu kadar zor olmamalı.
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kadirirdem 1 yıl
Günaydın DH.
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