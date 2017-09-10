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Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi

Google'ın resmi uygulama mağazası Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi. Aşamalı olarak cihazlara gönderilmeye başlanan yeni arayüzle birlikte gruplandırılmış kategoriler rafa kalkmış durumda.
1 yıl
4,3b
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19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Play Store uygulaması çeşitli kategorilere ayrılmış menüler arasında gezinmeyi kolaylaştıran bir başka kullanıcı arayüzü güncellemesi aldı. Önceki kullanıcı arayüzü, Google Play'in ana kategorilerini "Uygulamalar ve Oyunlar" ve "Filmler, Kitaplar ve Gazetelik" olarak gruplamıştı ancak yeni güncellemeyle birlikte bu kategoriler gruplandırılmamış olarak karşımıza çıkıyor.
Artık uygulamanın ana ekranının üst kısmında her kategorinin kendine ait sekmesi var. Bu bölümün hemen altında ise sizin için (kişiselleştirilmiş öneriler), üst sıralar, kategoriler, editörün seçimi, erken erişim ve aile gibi gezinme seçeneklerini içeren bi başka bölümün yer aldığını görüyoruz. Uygulamaları listelediğinizde veya bir arama yaptığınızda bu iki yeni gezinme çubuğu genellikle görünür durumda kalıyor.
Ayrıca Bkz. "SoftBank'tan 5G testi: Sadece 0,002 saniyelik gecikme ile veri aktarımı"
Yeni kullanıcı arayüzünün kademeli olarak dağıtıldığını ve Android cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtelim. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Play Store uygulamasını açıp sol üst köşedeki hamburger menüye dokunun. Daha sonra Ayarlar bölümüne girip "Play Store sürümü" seçeneğiyle uygulamanın güncellemeleri kontrol etmesini sağlayın. Yeni sürüm gelmişse indirilmeye başlar değilse "Google Play Store güncel" mesajını alırsınız.

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koçari 1 yıl en beğenilen
İşime yarayan uygulamalar var. Düzgün çalışıyorlar. Milyon tane uygulamanın hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Şu çöp muhabbeti çok sıktı.
1 Yanıt Yanıtla +16
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eP_362 1 yıl nhttt
nhttt
Çöp store

Aradığımız şeyler var mı, var; gereksiz şeyler var mı, bu da fazlasıyla. Fazlalığa çöp diyorsanız bilemem ama gereksiz şeyleri indirmeyenler için gayet yeterli bir mağaza.
nhtttÇöp storeAradığımız şeyler var mı, var; gereksiz şeyler var mı, bu da fazlasıyla. Fazlalığa çöp diyorsanız bilemem ama gereks...
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2K 1 yıl
Hep Android kullanmış biri olarak Çöp Store laflarına pek ses çıkarmıyordum çünkü benim için sıkıntı olmasa da evet Need For Speed arıyorsanız 50 bin tane çakması çıkıyor. Yine de arkadaşın dediği gibi bu benim için bir sorun değil sonuçta aradığınız varsa size ne fakelerinde o zaman Steam'de çöp her yer çöp. Fakat hiç Apple ürünü kullanmadığım için sanırım Appstore'da çıkmıyor falan diyordum. Arkadaşın iPhone'dan baktım yine aynı bir sürü aynı uygulamanın çakması var, arada hiç bir fark yok.
Hep Android kullanmış biri olarak Çöp Store laflarına pek ses çıkarmıyordum çünkü benim için sıkıntı olmasa da evet Need For Speed arıyorsanız 50 bin tane çakm...
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firtinax 1 yıl
Çöp ya da leş... Bu sözcükler midir bir ürün/yazılım ile ilgili bir görüş belirtme şekli. Ürün somut. Objektif kriterlere göre artı ve eksileriyle değerlendirilir. Bu kadar mı sığ değerlendirme yapılır. Nispeten genç yaşlardaki arkadaşlara daha büyük yaştaki arkadaşlar umarım güzel yorumlarıyla örnek olur.
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DH Misafiri 1 yıl
İos un gözünü seveyim. İos 11 de app store muhteşem. Çok kullanışlı. Her gün ayrı ayrı türde uygulama ve oyun önerileri sunuyor, her şeyi bulmak çok kolay ve arayüzü insana kendini kaliteli hissettiriyor. 4000-5000 lira verip en iyi telefonu alsan bile içinde android olunca çöp. 6s kullanıyorum. Cepte unutup 10 dakika havuzda yüzdüğüm ve her gün yerlere düşen telefon sapasağlam duruyor. Android çöplerine para vermeyin.
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nhttt 1 yıl
Google uygulamalari bile hafif kasıyor, iOS de google maps ve photosu deneyin birde android de deneyin, daha iyi anlarsınız, nexus 6p kullanıyorum.., iphone 8 e geçiş yapacagim.
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A.N.E.Y.H. 1 yıl
çokta iyi değil
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ay çok büyük değişiklik olmuş !
yüz yılın bilimsel gelişmesi !
bu haber çok ilgi çekiyor
laf aramızda bu haberden ne kazanıyorsunuz !?
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V4LKyR 1 yıl
Emin olun AppStore'da milyarlarca çöp uygulama var. Google Play Store bu konuda çok daha iyi.
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MHEC 1 yıl
çöp diyenleri anlamıyorum hiç neye göre çöp yav
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2K 1 yıl
Hep Android kullanmış biri olarak Çöp Store laflarına pek ses çıkarmıyordum çünkü benim için sıkıntı olmasa da evet Need For Speed arıyorsanız 50 bin tane çakması çıkıyor. Yine de arkadaşın dediği gibi bu benim için bir sorun değil sonuçta aradığınız varsa size ne fakelerinde o zaman Steam'de çöp her yer çöp. Fakat hiç Apple ürünü kullanmadığım için sanırım Appstore'da çıkmıyor falan diyordum. Arkadaşın iPhone'dan baktım yine aynı bir sürü aynı uygulamanın çakması var, arada hiç bir fark yok.
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Giresunlufuk 1 yıl
Yeni arayüz daha iyi duruyor bence.
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firtinax 1 yıl
Benimki hala eski.
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