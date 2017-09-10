Google Play Store'un kullanıcı arayüzü güncellendi

Google Play Store uygulaması çeşitli kategorilere ayrılmış menüler arasında gezinmeyi kolaylaştıran bir başka kullanıcı arayüzü güncellemesi aldı. Önceki kullanıcı arayüzü, Google Play'in ana kategorilerini "Uygulamalar ve Oyunlar" ve "Filmler, Kitaplar ve Gazetelik" olarak gruplamıştı ancak yeni güncellemeyle birlikte bu kategoriler gruplandırılmamış olarak karşımıza çıkıyor.

Artık uygulamanın ana ekranının üst kısmında her kategorinin kendine ait sekmesi var. Bu bölümün hemen altında ise sizin için (kişiselleştirilmiş öneriler), üst sıralar, kategoriler, editörün seçimi, erken erişim ve aile gibi gezinme seçeneklerini içeren bi başka bölümün yer aldığını görüyoruz. Uygulamaları listelediğinizde veya bir arama yaptığınızda bu iki yeni gezinme çubuğu genellikle görünür durumda kalıyor.

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Yeni kullanıcı arayüzünün kademeli olarak dağıtıldığını ve Android cihazınıza ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtelim. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için Play Store uygulamasını açıp sol üst köşedeki hamburger menüye dokunun. Daha sonra Ayarlar bölümüne girip "Play Store sürümü" seçeneğiyle uygulamanın güncellemeleri kontrol etmesini sağlayın. Yeni sürüm gelmişse indirilmeye başlar değilse "Google Play Store güncel" mesajını alırsınız.