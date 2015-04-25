Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube, 360 derece videoları filtreleme yeteneğine kavuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hatırlanacağı üzere YouTube geçtiğimiz ay 360 derece video desteğini hayata geçirmişti. Web kullanıcıları ve Android cihaz kullanıcılarının hizmetine sürülen servis sayesinde video esnasında istenilen yönde etrafa göz atabilmek mümkün hale gelmişti.
Youtube, 360 derece videoları filtreleme yeteneğine kavuştu
 
YouTube geçtiğimiz gün itibariyle kullanıcıların içeriklere daha rahat erişebilmesi için filtreleme seçeneklerine 360° seçeneğini ekledi. Web sitesinde arama çubuğunun altında yer alan filtreler bölümü aracılığıyla, Android uygulamasında ise arama sonrasında sağ üstte çıkan buton yardımıyla yapılan filtreleme özelliği web tarafında herkesin kullanımına sunulmuşken, Android tarafında seçeneği henüz göremeyen bazı kullanıcıların bir kendilerine aktif olması için bir müddet beklemesi gerekiyor.
Youtube, 360 derece videoları filtreleme yeteneğine kavuştu
 
360° video deneyimini merak eden okurlarımız aşağıda yer alan videoyu bilgisayarlarındaki Chrome tarayıcısından yada Android cihazlarından izleyebilir


http://www.androidpolice.com/2015/04/24/youtube-now-supports-a-search-filter-for-360-degree-videos/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Vay be, ilk defa gördüm bunu, güzelmiş açıkçası, ama videolar çok düşük çözünürlüklü sanırım, telefondan 480p de berbat bir görüntü veriyordu, ki normal 480p videolar benim telefonda cam gibi görüntü verirdi, garipmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 4 yıl
görüntüyü ters kesmişler ya da bunun için ayrı ekran mı lazım?

edit: chrome'da sol üste köşede ayarlanıyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoturkiye 4 yıl
Birde Youtube'nin ücretli olacağı konusu var. Videoları izlerken karşımıza çıkan ve moral bozucu bu reklamlardan kurtulmanın yolu olarak paralı üyelik formülünü bulmuş youtube. Merak edenler bir baksın teknolojituru.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge inceleme videosu "En iyisini arayanlara" 4 yıl 2si1 "Sorulu Cevaplı" Teknoloji ve Oyun Programı Canlı Yayın Tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim