Youtube, 360 derece videoları filtreleme yeteneğine kavuştu

Hatırlanacağı üzere YouTube geçtiğimiz ay 360 derece video desteğini hayata geçirmişti. Web kullanıcıları ve Android cihaz kullanıcılarının hizmetine sürülen servis sayesinde video esnasında istenilen yönde etrafa göz atabilmek mümkün hale gelmişti.

YouTube geçtiğimiz gün itibariyle kullanıcıların içeriklere daha rahat erişebilmesi için filtreleme seçeneklerine 360° seçeneğini ekledi. Web sitesinde arama çubuğunun altında yer alan filtreler bölümü aracılığıyla, Android uygulamasında ise arama sonrasında sağ üstte çıkan buton yardımıyla yapılan filtreleme özelliği web tarafında herkesin kullanımına sunulmuşken, Android tarafında seçeneği henüz göremeyen bazı kullanıcıların bir kendilerine aktif olması için bir müddet beklemesi gerekiyor.

360° video deneyimini merak eden okurlarımız aşağıda yer alan videoyu bilgisayarlarındaki Chrome tarayıcısından yada Android cihazlarından izleyebilir





http://www.androidpolice.com/2015/04/24/youtube-now-supports-a-search-filter-for-360-degree-videos/