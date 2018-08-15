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Youtube yeni özelliklerinin tanıtımı için popüler içerik üreticileri ile iş birliği yapıyor

İddialara göre dünyanın en ünlü sosyal paylaşım platformları arasında yer alan YouTube, kullanıcıları ile buluşan yeni özellikleri tanıtmak amacıyla ünlü içerik üreticileri ile anlaşmalar imzalıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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YouTube, kullanıcıları için sık sık yeni özellikler geliştiriyor ve bunları onların beğenisine sunuyor. Dünyaca ünlü medya kuruluşu Bloomberg, Youtube için tasarlanan yeni özelliklerden bazılarının tanıtımı için Youtube’un kendi bünyesindeki popüler içerik üreticileriyle çalıştığını iddia eden bir haber yayınladı. Bloomberg’in haberinde yer alan ifadelere göre, içerik üreticilerine ödenen tanıtım ücretleri bazen altı haneli meblağları bulabiliyor.
YouTube’daki bazı içerik üreticileri, YouTube’dan hayatlarını sürdürmeye yetecek kadar para kazanamamaktan şikayetçi olduklarını dile getiriyorlar. YouTube’un videolarının gelir akışını sık sık kesmesi de kullanıcıların şikâyetçi olduğu noktalar arasında bulunuyor. YouTube, popüler içerik editörlerini kaybetmemek ve bünyesinde tutmaya devam etmek için büyük paralar ödemeye hazır olduğunu daha önceki hamlelerinde de göstermişti.
Bloomberg’in haberinde YouTube’un işbirliği yaptığı içerik oluşturucularının kim olduğu konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor. Ancak ödenen meblağlar göz önüne alınınca platformun en ünlü içerik üreticileriyle çalıştığı anlaşılıyor.
https://www.engadget.com/2018/08/13/youtube-creators-paid-features-memberships-super-chat/ Yorum Yaz
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